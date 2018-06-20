Россия уже готова "принуждать" нас к миру

Для объявления войны «братскому народу» Москва выбрала первый день весны. 1 марта на внеочередное заседание собрался Совет Федерации – верхняя палата российского парламента. В повестке дня ведомства был один-единственный вопрос: предложение президента России Владимира Путина о вводе войск в Украину.

Имперские амбиции – опасный российский «вирус»

Собственно, еще с первых выступлений сенаторов стало ясно: решение будет принято. Красной линией у всех выступающих прошло несколько тем. Первая – по Украине «расползлась коричневая чума». По всей стране процветает бандитизм, а «бандеровцы» не признают никакой власти. Поэтому этнические русские, в каких бы регионах они не проживали, нуждаются в защите. И Совет Федерации уже заждался жестких шагов президента РФ относительно разгула бандитизма в Украине. Ведь защищать русскоязычное население Украины – обязанность Москвы.

Так, слово за слово, слушателей заседания подвели ко второй главной теме – защищать русскоязычных граждан Украины нужно не только в Крыму, но на всей территории соседней страны. Ведь, по рассуждениям российских сенаторов, «коричневой чуме» гораздо легче пробраться в Донецк, Днепропетровск, Луганск или Харьков, чем преодолеть узкий перешеек, соединяющий континентальную часть Украины с Крымом. Тем более, там российские военные блок-посты установили несколько дней назад. Но, если уж «бандеровцы» доберутся в Восточную Украину и там прольется кровь, в этом будут виноваты российские власти, допустившие подобное в отношении к русскоязычным украинцам.

К слову, о Крыме. Удивительно цинично прозвучала фраза одного из выступающих сенаторов, который заявил, что «отдавать на поругание» Крым ни в коем случае нельзя, потому что на полуострове базируется… Черноморский флот.

Наглость российских сенаторов проявилась и в весьма пренебрежительном отношении к возможной реакции мирового сообщества. К примеру, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО не может ввести войска в Украину, поскольку для этого нет оснований: «На каком основании? Мы НАТО и США не дали согласия на ввод туда войск».

Что же касается присутствия российских военных на территории чужого государства, сенатор РФ Олег Пантелеев считает, что реакция мира будет такой: «поговорят и перестанут». «Не надо обращать внимания, что кто-то помахивает кулачком. Я более десять лет был в ПАСЕ. И мы проходили там все, и по Чечне обвинения слышали, и по Беслану, и по Южной Осетии. Знаете, поговорят и перестанут», - сказал он.

В результате, решение было принято единогласно и под аплодисменты. «Рассмотрев обращение президента РФ. Исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ, наших соотечественников, и личного состава воинского контингента вооруженных сил РФ, дислоцирующихся… на территории Украины… Совет Федерации постановляет: дать согласие президенту РФ на использования Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране», - говорится в решение верхней палаты российского парламента.

Документ вступит в силу с момента его подписания. И подписать его должен Владимир Путин, который пока затягивает с этим вопросом.

Депутаты-невидимки

В то же время, нынешняя украинская власть продемонстрировала полную растерянность перед угрозой военного вторжения «братского народа». Особенно «порадовали» народные депутаты. Во-первых, потому, что еще до объявления решения российских сенаторов, заседание украинского парламента, почему-то, было назначено на воскресенье, 2 марта. Вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский рассказал УНИАН, что 1 марта собрать кворум парламент не сумеет: многие депутаты разъехались по избирательным округам, дабы донести последнюю имеющуюся информацию до своих избирателей, поэтому «они просто физически сегодня не доедут».

Во-вторых, после того, как решение Совета Федерации РФ было публично озвучено, у множества народных депутатов Украины (независимо от цвета партийных флагов в прошлом и в настоящем) телефоны оказались вне зоны действия сети. По словам помощников некоторых из них, еще днем парламентарии проявляли активность – раздавали задания и договаривались об эфирах – но к вечеру «запал» исчез, как исчезли из информационного поля и сами носители мандатов.

Впрочем, пропали не все. «Россия всегда отличалась подлой имперской политикой. И это решение российских сенаторов, фактически, разрешение на агрессию. Думаю, что все это было спланировано заранее. И считаю, что Украина должна объединить все силы. Нужно работать на сохранение страны», - сказал УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Владимир Бондаренко.

По его словам, ждать каких-то заседаний украинского парламента завтра он не намерен, поэтому отправляется в Верховную Раду прямо сейчас.

На ночь глядя в парламент собрался и народный депутат Николай Катеринчук. «Никак не могу достучаться до руководства Верховной Рады, но буду инициировать, чтобы мы собрались сегодня под куполом», - сказал он УНИАН.

По его мнению, решение российских сенаторов, пускай даже еще не подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, означает военное вторжение в Украину. «Поэтому Верховной Раде нужно объявить всеобщую мобилизацию резервистов и создать народную национальную гвардию. Важно сейчас действовать жестко и дать возможность патриотичному населению отстаивать целостность страны», - сказал он.

При этом координировать действия украинцев должен СНБО, состав которого «следует усилить профессионалами».

На Россию не действуют разговоры

Что же касается международной реакции, депутат считает, что выступить гарантом территориальной целостности Украины иностранцы просто обязаны. Но у парламентариев – разное видение того, как международное сообщество может отреагировать на военную агрессию России к Украине.

Так, лидер партии УДАР Виталий Кличко считает, что украинский парламент также должен обратиться к руководителям государств – гарантов безопасности Украины срочно выполнить свои международные обязательства по Будапештского меморандума и остановить агрессию со стороны России против суверенной Украины. В это время, по его мнению, Верховная Рада должна собраться и рассмотреть вопрос денонсации Соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму.

«Рецепт» международного давления на Россию предложил в своем Facebook и народный депутат Виктор Балога. «Можно будет победить, если через дипломатию удастся добиться того, чтобы Европа отказалась от закупки российских энергоносителей, и чтобы США ввели против России санкции… Этого будет достаточно для начала «китаизации» России и образования новых государств... Российский народ поддержит подобное волеизъявление субъектов федерации», - написал он.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский заверил УНИАН, что от парламента, в нынешней ситуации, уже мало что зависит. Решения теперь принимают СНБО и Верховный главнокомандующий (на сегодняшний день – и.о. президента Украины Александр Турчинов). Поэтому, по словам вице-спикера, если СНБО примет решение «о введении какого-то состояния: чрезвычайного или военного, соответственно, это нужно будет поддерживать или не поддерживать в сессионном зале».

Собственно, заседание СНБО Украины началось еще до того, как Совет Федерации России дал Путину возможность ввести в Украину российские войска. Об этом со сцены Майдана людям рассказал экс-министр МВД Юрий Луценко. «Сегодня Украине бросили вызов. Кто-то в Кремле провел границу того, что остается в Украине, и того, что хочется заполучить соседней империи. В этой ситуации лично я призываю украинцев к выдержке и готовности защищать страну с холодным умом… Мы должны поддержать руководство Украины, какое бы оно ни было. И по команде общего руководителя, мы сможем отстоять страну. Поэтому я советую горячим головам готовиться к выполнению приказов. Сегодня мы – часть власти. И вместе с этой властью должны работать», - сказал он.

Впрочем, на момент публикации, президент РФ Владимир Путин не принял решения по направлению российского контингента на Украину и по отзыву посла из США. Соответствующие распоряжения подписаны не были. А его пресс-секретарь сообщил прессе, что Путин сделает это «исходя из развития ситуации».

Тем временем, Россию уже призвал уважать суверенитет и территориальную целостность Украины генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен: «Россия должна уважать суверенитет Украины, территориальную целостность, границы, в том числе это касается движения российских войск в Украине».

Кроме того, в связи с ситуацией в Украине, сегодня состоится чрезвычайное внеочередное заседание Совета безопасности ООН. «Великобритания пригласила на внеочередные консультации на Совете безопасности ООН сегодня. Это хорошо, - международное сообщество должно говорить с Россией, а не угрожать», - сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

К сожалению, как сегодня уже отмечали сами высокопоставленные россияне – сенаторы – международное сообщество может говорить все и сколько угодно. «Поговорят и перестанут», - так Российская Федерация относится к дипломатии. Поэтому, вопрос из Украины: может, хватит уже говорить?..

Татьяна Урбанская