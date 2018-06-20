Крымский переворот

Заявления подобного рода в последние дни звучит от первого лица автономии – председателя Верховного Совета Крыма Владимира Константинова. Политика, который никогда не отличался дальновидностью и не был последователен в своих действиях. Чего, к слову, не скажешь о его окружении…

Сепаратисты со стажем

Близкими соратниками Константинова можно назвать отдельных членов президиума Верховного Совета Крыма, например, Сергея Цекова или пророссийского депутата Сергея Аксенова. У первого из них давно стало идеей «фикс» нарушить территориальную целостность Украины, используя пророссийскую тематику отсоединения Крыма. В частности, он неоднократно поднимал эту тему в 1994 году, еще будучи спикером крымского парламента. Более того, двадцать лет назад Сергей именно Цеков вел переговоры с депутатами российской государственной Думы относительно присоединения Крыма к России.

Тогда подспорьем для подобных сепаратистских заявлений о нарушении территориальной целостности Украины служила Конституция Крыма, принятая в 1992-м году. Она давала крымским политикам гораздо более широкий спектр полномочий, нежели те, которыми они обладают сегодня.

В частности, в Основном законе Крыма образца 92-го года говорилось, что автономия является отдельным, совершенно независимым «государством», со своей законодательной, исполнительной и судебной властью. Высшими органами государственной власти в Республике Крым, считались Верховный Совет Крыма, президент Республики Крым, правительство, Конституционный Суд Крыма и Верховный Суд Крыма.

Крымские политики имели возможность самостоятельно, без согласования с Киевом, выстраивать взаимоотношения с другими государствами, договариваясь путем подписания соглашений о сотрудничестве. В то же время, со столицей Украины крымский политикум также мог работать «по договоренности». И лишь взаимоотношения с Севастополем тогда и сейчас были одинаковыми, так как этот город всегда имел особый статус прямого подчинения Киеву.

В этой связи не удивительно, что такой кусок реальной власти, отобранный у них в 1998 году, многим крымским политикам сегодня не дает покоя. Ведь ныне действующий Основной закон полуострова утверждает автономию лишь как территориальную единицу Украины, которая, в свою очередь, является единой и неделимой страной. Кроме того, парламент Крыма — представительный орган власти, с которым согласовывается назначение главы правительства. А Кабмин автономии напрямую подчиняется центральной власти в Киеве и лишь подотчетен местному парламенту.

В этой связи не удивительно, что нынешним депутатам пророссийской направленности выгоден вариант Конституции 1992 года. Тогда они смогут построить в Крыму свое маленькое государство в государстве.

История не учит

Впрочем, жители полуострова, похоже, не совсем согласны с позицией местных политиков. Как не соглашались и двадцать лет назад. Ведь, когда Сергей Цеков пытался устроить путч с отделением Крыма от Украины в 1994 году, переворота не случилось. Да, тогда также митинговали под флагами России, лозунгами «Севастополь-Крым-Россия» и «Крым – это Россия». Единственный избранный на тот момент президент Крыма Юрий Мешков довел ситуацию до того, что вот-вот могло произойти вооруженное столкновение. Причем, на стороне крымских сепаратистов готов был выступить Черноморский флот (хотя официальная Москва позже открестилась от этого факта).

Но простых крымчан военные действия «под носом» никак не устраивали. Да и присоединяться к России, учитывая начатые РФ военные действия на территории Чечни, никто из них не спешил. Более того, так как власти полуострова не могли на тот момент справиться с инфляцией, невыплатами заработных плат, растущей безработицей, многие крымчане и вовсе стали требовать на митингах отставки президента, правительства и парламента АРК.

К сожалению, пророссийские депутаты Крыма не сделали должных выводов из событий двадцатилетней давности. Сегодня, ради удовлетворения своих политических амбиций, они снова готовы пожертвовать спокойствием крымчан, «столкнуть людей лбами», не задумываясь о последствиях и жертвах. А, их, только после однодневного противостояния, уже больше тридцати человек.

Не все в Крыму хотят в Россию

У здания крымского парламента 26 февраля проходили два митинга: сторонников присоединения Крыма к России и крымских татар, выступающих за сохранение региона в составе Украины и поддерживающих недавнюю смену власти в стране. Между участниками двух мероприятий произошла серия стычек, и даже появились первые пострадавшие в драке.

Несмотря на это, местные депутаты продолжают заявлять, что Крым – исконно русская земля, что автономия должна присоединиться к Российской Федерации, а, в случае приезда на полуостров «Правого сектора» из Киева (чего, к слову, насмотревшись российского ТВ, очень боятся местные жители), крымские депутаты намерены просить защиты у России.

Не удивительно, что такие заявления воспринимаются в Киеве как призыв к расколу. Именно поэтому народные депутаты потребовали от Генеральной прокуратуры Украины и СБУ возбудить уголовные дела по факту проявления в автономии сепаратизма. На сторону Киева становятся и крымские татары, которые считают автономию своей исторической Родиной и присоединяться к России желания не имеют.

К слову, в нынешней ситуации именно татары проявили мудрость в высказываниях и поведении. «К сожалению, вместо предложенных нами практических действий по развязыванию проблем, обостривших в последнюю неделю общественно-политическую ситуацию в Крыму, председатель ВР АРК Константинов, под давлением внутренних и внешних сил, вынашивающих идеи отторжения Крыма от Украины, принял решение об экстренном созыве 26 февраля 2014 года внеочередной сессии Верховной Рады автономии. Анализ событий в Крыму, в том числе, антиконституционные действия в Севастополе, а также приезд в Крым группы депутатов Госдумы РФ, выступающих на крымской земле с публичными утверждениями о готовности России рассмотреть в срочном порядке «обращения крымчан», дают основания говорить о возможном принятии Верховной Радой Крыма непоправимых решений, которые могут взорвать мир и согласие на полуострове», - говорит глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Две цели крымского путча

На гербе Крыма написано: «Процветание в единстве», однако, если простые жители полуострова в этом заинтересованы, политический бомонд этого принципа не придерживается. Это четко просматривается в противоречивых высказываниях первых лиц автономии. К примеру, премьер-министр Крыма Анатолий Могилев призывает парламент не делать резких высказываний, не нарушать закон и целостность Украины, признает легитимность киевской власти. В то же время спикер Владимир Константинов, наоборот, в эйфории от ощущения полной самостоятельности, настаивает, при поддержке пророссийски настроенных депутатов, на непризнании киевской власти, референдуме и отчете правительства, за которым, логично, последует отставка Анатолия Могилева с поста премьер-министра.

Все это выглядит так, будто крымские депутаты решили «убить двух зайцев»: свести счеты с людьми экс-президента Украины Виктора Януковича, которые пришли в Крым и заняли ключевые руководящие посты на полуострове, и устроить государственный переворот, организовав то ли противостояние «Юго-Востока» с Киевом, то ли «тайванський сценарий». Иначе сложено объяснить, с какой целью административные здания в Симферополе захвачены вооруженными людьми.

Впрочем, провести сессию парламента спикер Владимир Константинов не мог два дня подряд: ему попросту не хватало голосов. Из ста избранников на сессию приходит меньше половины. В этой связи несколько обескураживают решения Верховного совета, принятые 27 февраля (фактически, под дулами автоматов неизвестных силовиков, находящихся в здании). Речь идет о выражении недоверия правительству автономии, за которое проголосовали 55 депутатов из 64-х, присутствующих на сессии. А также о назначении референдума по расширению автономии, которое поддержал 61 депутат. Легитимность таких решений вызывает сомнения, учитывая, что для открытия пленарного заседания крымского парламента необходим кворум — 66 человек.

А, пока политики пытаются спровоцировать в Автономии конфликт, простых крымчан сплочает одно: они хотят мира и стабильности – вместо войны, которую пытаются развязать депутаты.

Виолетта Синеглазова, Крым