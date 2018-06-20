Крым, Украина

Крымский переворот

21:15, 27 февраля 2014
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Напряженная общественно-политическая ситуация в Украине привела к тому, что в АРК отдельные политические деятели решили: «Крым должен стать российским».

Крым, Украина

Заявления подобного рода в последние дни звучит от первого лица автономии – председателя Верховного Совета Крыма Владимира Константинова. Политика, который никогда не отличался дальновидностью и не был последователен в своих действиях. Чего, к слову, не скажешь о его окружении…

Сепаратисты со стажем

Близкими соратниками Константинова можно назвать отдельных членов президиума Верховного Совета Крыма, например, Сергея Цекова или пророссийского депутата Сергея Аксенова. У первого из них давно стало идеей «фикс» нарушить территориальную целостность Украины, используя пророссийскую тематику отсоединения Крыма. В частности, он неоднократно поднимал эту тему в 1994 году, еще будучи спикером крымского парламента. Более того, двадцать лет назад Сергей именно Цеков вел переговоры с депутатами российской государственной Думы относительно присоединения Крыма к России.

Тогда подспорьем для подобных сепаратистских заявлений о нарушении территориальной целостности Украины служила Конституция Крыма, принятая в 1992-м году. Она давала крымским политикам гораздо более широкий спектр полномочий, нежели те, которыми они обладают сегодня.

В частности, в Основном законе Крыма образца 92-го года говорилось, что автономия является отдельным, совершенно независимым «государством», со своей законодательной, исполнительной и судебной властью. Высшими органами государственной власти в Республике Крым, считались Верховный Совет Крыма, президент Республики Крым, правительство, Конституционный Суд Крыма и Верховный Суд Крыма.

REUTERS

Крымские политики имели возможность самостоятельно, без согласования с Киевом, выстраивать взаимоотношения с другими государствами, договариваясь путем подписания соглашений о сотрудничестве. В то же время, со столицей Украины крымский политикум также мог работать «по договоренности». И лишь взаимоотношения с Севастополем тогда и сейчас были одинаковыми, так как этот город всегда имел особый статус прямого подчинения Киеву.

В этой связи не удивительно, что такой кусок реальной власти, отобранный у них в 1998 году, многим крымским политикам сегодня не дает покоя. Ведь ныне действующий Основной закон полуострова утверждает автономию лишь как территориальную единицу Украины, которая, в свою очередь, является единой и неделимой страной. Кроме того, парламент Крыма — представительный орган власти, с которым согласовывается назначение главы правительства. А Кабмин автономии напрямую подчиняется центральной власти в Киеве и лишь подотчетен местному парламенту.

В этой связи не удивительно, что нынешним депутатам пророссийской направленности выгоден вариант Конституции 1992 года. Тогда они смогут построить в Крыму свое маленькое государство в государстве.

История не учит

Впрочем, жители полуострова, похоже, не совсем согласны с позицией местных политиков. Как не соглашались и двадцать лет назад. Ведь, когда Сергей Цеков пытался устроить путч с отделением Крыма от Украины в 1994 году, переворота не случилось. Да, тогда также митинговали под флагами России, лозунгами «Севастополь-Крым-Россия» и «Крым – это Россия». Единственный избранный на тот момент президент Крыма Юрий Мешков довел ситуацию до того, что вот-вот могло произойти вооруженное столкновение. Причем, на стороне крымских сепаратистов готов был выступить Черноморский флот (хотя официальная Москва позже открестилась от этого факта).

Крым, захват парламента / REUTERS

Но простых крымчан военные действия «под носом» никак не устраивали. Да и присоединяться к России, учитывая начатые РФ военные действия на территории Чечни, никто из них не спешил. Более того, так как власти полуострова не могли на тот момент справиться с инфляцией, невыплатами заработных плат, растущей безработицей, многие крымчане и вовсе стали требовать на митингах отставки президента, правительства и парламента АРК.

К сожалению, пророссийские депутаты Крыма не сделали должных выводов из событий двадцатилетней давности. Сегодня, ради удовлетворения своих политических амбиций, они снова готовы пожертвовать спокойствием крымчан, «столкнуть людей лбами», не задумываясь о последствиях и жертвах. А, их, только после однодневного противостояния, уже больше тридцати человек.

Не все в Крыму хотят в Россию

У здания крымского парламента 26 февраля проходили два митинга: сторонников присоединения Крыма к России и крымских татар, выступающих за сохранение региона в составе Украины и поддерживающих недавнюю смену власти в стране. Между участниками двух мероприятий произошла серия стычек, и даже появились первые пострадавшие в драке.

Несмотря на это, местные депутаты продолжают заявлять, что Крым – исконно русская земля, что автономия должна присоединиться к Российской Федерации, а, в случае приезда на полуостров «Правого сектора» из Киева (чего, к слову, насмотревшись российского ТВ, очень боятся местные жители), крымские депутаты намерены просить защиты у России.

REUTERS

Не удивительно, что такие заявления воспринимаются в Киеве как призыв к расколу. Именно поэтому народные депутаты потребовали от Генеральной прокуратуры Украины и СБУ возбудить уголовные дела по факту проявления в автономии сепаратизма. На сторону Киева становятся и крымские татары, которые считают автономию своей исторической Родиной и присоединяться к России желания не имеют.

К слову, в нынешней ситуации именно татары проявили мудрость в высказываниях и поведении. «К сожалению, вместо предложенных нами практических действий по развязыванию проблем, обостривших в последнюю неделю общественно-политическую ситуацию в Крыму, председатель ВР АРК Константинов, под давлением внутренних и внешних сил, вынашивающих идеи отторжения Крыма от Украины, принял решение об экстренном созыве 26 февраля 2014 года внеочередной сессии Верховной Рады автономии. Анализ событий в Крыму, в том числе, антиконституционные действия в Севастополе, а также приезд в Крым группы депутатов Госдумы РФ, выступающих на крымской земле с публичными утверждениями о готовности России рассмотреть в срочном порядке «обращения крымчан», дают основания говорить о возможном принятии Верховной Радой Крыма непоправимых решений, которые могут взорвать мир и согласие на полуострове», - говорит глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Две цели крымского путча

На гербе Крыма написано: «Процветание в единстве», однако, если простые жители полуострова в этом заинтересованы, политический бомонд этого принципа не придерживается. Это четко просматривается в противоречивых высказываниях первых лиц автономии. К примеру, премьер-министр Крыма Анатолий Могилев призывает парламент не делать резких высказываний, не нарушать закон и целостность Украины, признает легитимность киевской власти. В то же время спикер Владимир Константинов, наоборот, в эйфории от ощущения полной самостоятельности, настаивает, при поддержке пророссийски настроенных депутатов, на непризнании киевской власти, референдуме и отчете правительства, за которым, логично, последует отставка Анатолия Могилева с поста премьер-министра.

Все это выглядит так, будто крымские депутаты решили «убить двух зайцев»: свести счеты с людьми экс-президента Украины Виктора Януковича, которые пришли в Крым и заняли ключевые руководящие посты на полуострове, и устроить государственный переворот, организовав то ли противостояние «Юго-Востока» с Киевом, то ли «тайванський сценарий». Иначе сложено объяснить, с какой целью административные здания в Симферополе захвачены вооруженными людьми.

REUTERS

Впрочем, провести сессию парламента спикер Владимир Константинов не мог два дня подряд: ему попросту не хватало голосов. Из ста избранников на сессию приходит меньше половины. В этой связи несколько обескураживают решения Верховного совета, принятые 27 февраля (фактически, под дулами автоматов неизвестных силовиков, находящихся в здании). Речь идет о выражении недоверия правительству автономии, за которое проголосовали 55 депутатов из 64-х, присутствующих на сессии. А также о назначении референдума по расширению автономии, которое поддержал 61 депутат. Легитимность таких решений вызывает сомнения, учитывая, что для открытия пленарного заседания крымского парламента необходим кворум — 66 человек.

А, пока политики пытаются спровоцировать в Автономии конфликт, простых крымчан сплочает одно: они хотят мира и стабильности – вместо войны, которую пытаются развязать депутаты.

Виолетта Синеглазова, Крым

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