ВР избрала и.о. министра иностранных дел и и.о. министра обороны

Как передает корреспондент УНИАН, за назначение Дещицы проголосовали 322 народных депутата из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

За назначение Тенюха проголосовали 326 депутатов из 408 зарегистрированных в зале депутатов.

Читайте такжеВР избрала Яценюка премьер-министром Украины

Как сообщал УНИАН, раньше сегодня ВР назначила Арсения Яценюка премьер-министром Украины. Он предложил кандидатуры в новый состав правительства, кроме министра обороны и иностранных дел.

Позже председатель Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины Александр Турчинов отметил, что кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел вносит Президент Украины и предложил кандидатуры Тенюха и Дещицы.

Напомним, что выборы Президента назначены на 25 мая с.г.