Донбасс о Януковиче, Партии регионов и судьбе Украины

Трудно сказать, кого сегодня больше – тех, кто выступает за неделимую страну, или тех, кто видит Донбасс федеративной единицей в составе Украины, или даже в составе России. Многие в регионе по-прежнему верят в байки, что причиной всех бед являются «бандеровцы», которые (и в эти байки также все еще верят) кормятся за счет Востока, но стремятся на Запад, в Европу. Нашествия «бандеровцев» в донецкие степи жители региона боятся, и готовы обороняться, в случае чего. Многих пугает также возможность утратить свое святое право разговаривать на русском языке. Поэтому альтернативой, некоторым спасением от насильственной украинизации, для них выглядит теснейшая дружба с Россией.

Совсем недавно эти волнения «подогревала» (хотелось бы верить, не специально) и местная власть. Еще 3 февраля донецкий губернатор Андрей Шишацкий говорил, что «на самом деле, желающие дестабилизировать положение дел в Донецкой области есть», в регионе «происходит рекогносцировка на местности, работают различные, группы» по расшатыванию ситуации.

При этом он подчеркивал, что, несмотря на желание приезжих из Западной Украины подорвать обстановку, местные власти «готовы на упреждение действовать в Донецкой области, чтобы не допустить беспорядков». «Мы ждем и не расслабляемся», - сказал Андрей Шишацкий УНИАН.

Видимо, именно это ожидание дало толчок к появлению в Донецке «титушек» с битами, разгоняющих местных евромайдановцев. К примеру, 8 февраля возле Донецкой областной прокуратуры несколько сотен «титушек» пытались сорвать встречу с горожанами народных депутатов от «Батькивщины». А 13 февраля встреча общественного деятеля Александра Солонтая с местными евромайдановцами и журналистами переросла в драку с «титушками».

18 февраля в заявлениях губернатора впервые прозвучало слово «война»: «Политическая ситуация в стране вновь резко обострилась, оппозиционные силы и радикально настроенные элементы развязали в Киеве настоящую войну».

Видимо, озвучивая это, руководитель Донецкой области еще не знал, что «во всем виноват» экс-президент Виктор Янукович (о чем он, губернатор, сам скажет спустя всего неделю), которого бывшие соратники начнут «сливать» в ближайшие дни.

Впрочем, стоит отдать должное Шишацкому, и до, и после смены центральной власти, губернатор выступал против федерализации Украины. «Я считаю безответственными любые заявления по сепаратизму и федерализму… Федерализм хорош для сильных государств, таких как Германия... Мы сейчас не можем себе позволить игры в федерализм. Это может плохо закончиться», - говорил он 10 февраля.

Собственно, даже на «сепаратистском» съезде в Харькове депутатов всех уровней Юго-Востока, Севастополя и АР Крым 22 февраля, Шишацкий свое мнение не изменил. «Будет ли здесь открытый сепаратизм, призывы к расколу страны, к федерализации? Это выгодно многим. Выгодно показать, что Восток не хочет единой независимой Украины. Но я никогда не скрывал – я за сильную, единую и неделимую Украину, и говорю это еще раз здесь и сейчас», – сказал он в своем выступлении.

Тем временем, все жители Донбасса в напряжении следили за тем, «что творится в Киеве», за тем, как менялись настроения местной власти после харьковского съезда и за тем, как ведет себя Янукович. После бегства экс-президента жители региона очень боялись, что протестная волна из Киева накроет и Донецк, который, несмотря ни на что, все это время жил довольно мирной жизнью. Страхи множились еще и потому, что в 20-х числах февраля в здании областной госадминистрации, в котором также находится областной совет, боковые входы и лестничные пролеты на этажах заварили большими стальными листами.

Но донецкая власть приняла перемены быстро и, как показалось, спокойно. Уже 24 февраля на пресс-конференции Шишацкий заявил, что Верховная Рада – это единственный легитимный орган в стране. «Единственный выход уйти с улиц - принять необходимые законы в парламенте... Решения Верховной Рады я считаю законными», - заявил губернатор.

Примечательно, что на этой же пресс-конференции губернатор рассказал о диктатуре, «вождизме» в Партии регионов, признал, что ошибки Януковича привели к человеческим смертям и «это, конечно, повлечет ответственность перед народом». Впрочем, Шишацкий тут же осудил своих коллег по партии, открещивающихся от Януковича и заявил, что сам покидать ее ряды не намерен. Мол, Партия регионов нуждается в очищении и появлении идеологии, а не в массовом выходе из нее рядовых членов. Тем более, что к смене власти в стране привела не партия, а диктатура ее «вождя». «Вождь – он тоже человек, как показала жизнь, правда? Со всеми своими слабостями», - сказал губернатор.

Пожалуй, мысли о слабостях и ошибках Януковича объединяют всех жителей Донбасса: экс-президента презирают за бегство и осуждают за роскошь Межигорья. На вопрос УНИАН о Януковиче люди разного возраста, политических взглядов и сфер деятельности отвечали одинаково негативно. Но относительно будущего Донбасса, Украины и Партии регионов мнения, конечно, разделились. Сергей Голоха, журналист:

Леонид, член общественного движения «Оборона Донбасса»:

Будущее Донбасса сейчас неопределенное, поскольку наш губернатор нас предал. Он в воскресенье, 23 февраля, присягнул на верность Донбассу, а в понедельник он сказал, что подчиняется центральной власти Киева, которая сделала государственный переворот.

Ну, Янукович что мог сделать, то сделал. О нем все понятно, даже не хочу ничего говорить. Если бы я его увидел, я бы, наверное, плюнул бы ему в лицо. Возможно, он на территории Украины, возможно, нет, не знаю, насколько он считает, что он в безопасности. Может и на территории Украины где-то прячется – это 50 на 50. Он допустил большую ошибку, упустил время, когда все недовольства можно было зарубить на корню.

Мое мнение, что Донецкой области нужна федерализация бюджетная, это единственный выход, чтобы люди не «дошли до ручки» и не началось кровопролитие.

Депутат Донецкого облсовета, фракция Партии регионов:

Янукович уже уходит в забытье. Я думаю, что у многих людей к нему негативное отношение, все считают, что он, действительно, предал.

Думаю, на людей, несомненно, повлияло то, что они увидели в Межигорье. Я иллюзий, например, не питал насчет всех наших, но таких масштабов сам не ожидал. Я просто никогда такого в жизни не видел, а для многих это был сон. Действительно, для нищенствующих людей, нищих пенсий, зарплат, вот, такая роскошь... Честно говоря, поразили даже во всем безвкусица, цыганщина, эти золотые слитки батонов... Ну, как можно?! Может, ему дарили, но это настолько стыдно... А сколько автомобилей! Когда это все видишь, начинает разыгрываться ненависть.

Мне кажется, что в Россию Януковича вряд ли пустят, потому что Путин ему не простит проигрыша. Может, со стороны Путина это будет определенного рода месть – Янукович “развел” это сам, а потом брать его под крыло?...

Что думаю о будущем Донбасса, первое, что меня возмутило – это отмена «языкового» закона, это обострение ситуации. Скажу честно, что второй региональный язык должен быть. Если ущемление прав русскоязычного населения будет усиливаться, а при этом власть не будет на это реагировать, а будет, наоборот, стараться любой ценой удержаться у власти, то мы можем неконтролируемые ситуации в Донбассе получить, когда люди начнут выходить, самоорганизовываться и сбрасывать мэров. То есть, получим неуправляемую и неконтролируемую ситуацию.

Какой будет судьба Партии регионов? Могут быть самые разные варианты. Например, один из них – партия держалась на административном ресурсе. И, если людям скажут выходить, они выйдут и потом посыпется партия. Второй вариант – чем больше будет нагнетаться обстановка в Киеве и будет соглашательская позиция партии с новой властью, у нас население радикализируется и возможны погромы партийных офисов. И не надо там «бандеровцев», или еще кого-то. Тут будет местное население активничать за безынициативность партии.

Думаю, что до президентских выборов Партия регионов точно будет, а дальше президентские выборы будут лакмусовой бумажкой ее уровня поддержки. Ну, на мой взгляд, она сохранилась и практически не изменилась в Донецкой и Луганской области, а в остальных областях, конечно, нет такого. Там много разочарований и выхода. Вот президентские выборы и покажут.

Возможно, сейчас еще присутствует элемент шока. Как мне кажется проект провластной партии, построенной на админресурсе, как у нас, у него будущего нет. А четкой идеологии прописано не было. Да и вертикальная иерархия была. Я, например, запретил бы принимать в партию, когда партия находится у власти. Поэтому мы сейчас и получаем массовый выход все и вся. Нужно время, нужна работа и многое еще будет зависеть от руководителя парторганизации, чтобы, действительно, приходили люди нормальные. А не то, как у нас: пришли мэры ради карьеры в партию. А таких большинство.

Мария Олийнык, зампредседателя облорганизации ВО «Просвита»:

В Донецке люди в шоке от обнародованных сведений о Межигорье, о строящихся дворцах сына Януковича в заказниках в Крыму, от роскоши абсолютно ненужной, от безвкусицы. Люди в шоке, они не подозревали куда шли деньги, которые они зарабатывали, и почему такие маленькие пенсии у них. Сейчас все поняли, независимо от политических взглядов… Даже гопники и «титушки», которые в Донецке за Януковича бегали с битами и кричали, что он их президент. Теперь матерят его и говорят, что он удрал.

Ни Януковича, ни его Партию регионов люди поддерживать здесь больше не будут. Он разрушил ее, похоронил. Ее можно, может, как-то реорганизовать. Хотя на такой основе взрастить что-нибудь более подходящее, думаю, невозможно. Я думаю, сейчас в Донбассе будет политическая перезагрузка, которая хотя бы на 50% даст возможность выделиться какой-то партии. Хотя пока я не вижу, какая партия может здесь занять лидирующее место. Потому что «Батькивщина» не в состоянии, на сегодняшний день, быть лидирующей. К сожалению, она тоже имеет очень негативную историю и плохую репутацию. И лидер был замешан в разных коррупционных схемах. Эта партия тоже была без идеологии, без ничего.

Но Донбасс – это «болото», которое подчинится любому. Вот, например, когда Ющенко победил, тогда ни один человек не вышел против него здесь, были расставлены пустые палатки в Донецке, и все. Поэтому в Донбассе нет электората, который имел бы идеологию и бежал бы защищать ее. И, если снять сейчас власть, которая удерживает позиции, построенные Януковичем, Донбасс элементарно перезагрузить сильными политиками, которые и власть удержат, и начнут жить по-другому.

Донбассу не хватает мудрого руководителя, а люди здесь такие, что пойдут за любой властью: хоть синей, хоть фиолетовой, хоть красной... Донбасс может выйти на улицы, если проплатят людям, но не по собственной инициативе. Люди, которые бы добровольно вышли, таких нет. Донбасс – это, к сожалению, «болото», здесь не сформировано никакое гражданское общество... Поэтому здесь нужна умная партийная труктура, и, если это оппозиции удастся, все будет нормально. Если нет, то опять ничего не выйдет.

Тамара Ивановна, пенсионерка:

Предатель этот Янукович. Получается, нам одно обещал, а сам жил, как хотел. А я еще за него голосовала, да и все мои соседи тоже. А теперь смотрю по телевизору на его хоромы, дикое роскошество, просто дворцы... Нам только брехал и все. У меня пенсия — полторы тысячи... Теперь сбежал, как последний трус. Тряпка. Это ж сколько народу ему верило, и так поступить!

Я теперь никому не верю. И эта паразитка Юлька уже что-то опять обещает... Да вы посмотрите на эту новую власть, они же тоже на лимузинах ездят, ничего не изменилось. Только кричат, что, мол, люди погибли, люди погибли... Хоть один из этих яценюков на баррикадах стоял? Они только со сцены с микрофоном горазды. Не будет от них ничего хорошего. В народе говорят «власть — чтобы жить всласть». Вот увидите, скоро новая власть будет жировать не хуже Януковича. Чтоб им всем провалиться!... Наверное, с Россией нам было бы лучше.

Владимир Землянкин, председатель общественного совета Донецкой ОГА:

Что произошло, то произошло... Больше всего мне жаль пострадавших людей как с одной, так и с другой стороны. Очень сильно я обеспокоен тем, что дискредитированы принципы государственности нашей страны. Как и президентом и компанией, так и депутатами от власти и оппозиции. И так же считаю, что радикальный экстремизм противозаконен и недопустим в цивилизованном обществе.

Думать о судьбе человека, взявшего на себя ответственность за судьбу целой страны, но в самый тяжелый и ответственный момент сбежавшего, не хочу, пусть это определят компетентные органы правосудия.

Считаю, что нам нужна целостная Украина, хочу, чтоб в это тяжелое время удержалась экономика, инфраструктура, промышленность, хочу, чтоб в нашем сознании не было ненависти и страха.

Сергей Голоха, журналист:

Мнение о Януковиче сейчас одинаковое и у сторонников, и у противников Майдана. Презрение к нему – это едва ли не единственное, что сегодня объединяет почти всю Украину.

Что касается судьбы Донбасса и страны, то я, как минимум, за федерализацию. Мы не сможем найти общий язык с Западом, любое примирение будет временным и искусственным, ибо у нас разные ценности, разные герои, разный менталитет, мы вообще как будто с разных планет.

Николай, программист:

Я считаю, что Янукович полностью ответственен за произошедшую катастрофу. Он показал себя как недальновидный и слабый политик, ослепленный собственными амбициями и неуемной жаждой наживы. Я уверен, что нужно судить этого гада.

Что я думаю о судьбе страны и Донбасса, из самого волнующего сейчас, я уверен, что раздела страны не будет. В Крыму, боюсь, будут нездоровые «терки». И многие изменения там, к сожалению, зависят, в том числе, от третьих сторон, совсем не учитывающих ни наших (граждан Украины) интересов, ни нашего «профита».

Потому, сейчас ситуация мне кажется крайне нестабильной и опасной. Как она разрешится, понятия не имею, не политолог. Надеюсь, нам всем хватит разума не потерять нашу прекрасную страну и реализовать тот потенциал, который в нас заложен. Но боюсь, что этого не сможем. Я полон скепсиса.

В Партии регионов ребята перегруппируются, и будут педалировать реваншистскую тему, а также русофильскую. Спрос на эти концепции никуда не делся и не денется. Ну, может название поменяют. Но не сильно, для преемственности. А так, никуда эта партия не денется.

Энрике Менендес, владелец агентства по интернет-маркетингу AdFactory:

Лично я, как и очень многие люди в Донецке, никогда не был симпатиком Януковича, но при этом мы не питаем иллюзий и насчет любой другой из современных политических сил. Донецк - прагматичный город. Люди здесь сосредоточены на своих делах и часто подстраиваются под внешние условия. Но это - до поры, до времени, пока не появится возможность изменить их.

Считаю, что перемены должны быть эволюционными, а не революционными. И для них можно было делать многое, не меняя власть так радикально и таким способом. К тому же смерть людей - это большая трагедия, которая заставляет скорбить нас всех.

Конечно, в последнее время, Янукович и его близкий круг оторвались от реальности и об этом ходило много разговоров - что даже соратники не имели на него влияния и вообще доступа к нему. Поэтому его личная судьба людей среднего уровня в Донецке не особо заботит, хотя хотелось бы честного расследования и правды.

А вот все остальное, что происходит в стране, волнует очень. Видно, что на юго-востоке нет сильной элиты и идеологии, поэтому такой раскол происходит. Люди себя немного брошенными чувствуют.

Все-таки, у прошлой власти были достижения, и была относительно прогнозируемая стабильность. Для энергичных людей этого уже достаточно, чтобы что-то делать.

Новой власти веры пока нет, и в стране хаос. Хочется надеяться, что мы видим не просто смену персонажей, а какие-то системные перемены. Хотя я думаю, что Майдан не был однородным и там очень много течений, цели которых могут быть диаметрально противоположными, что делает будущее тревожным.

Екатерина, предприниматель:

Янукович предатель, он предал абсолютно всех! Не знаю, может он уже давно в Арабских Эмиратах, а нам голову морочат, что в Украине. С его деньжищами, конечно, можно лететь куда угодно.

Конечно, у власти нужно поставить других людей, но неужели вы думаете, что другой, кто бы ни был, не будет воровать, и у него не будет таких же особняков? Мое мнение - пускай страну делят на две части, пускай «западенцы» идут, куда они хотят, а мы – к России. Донбассу нужно быть с Россией.

Ну, ничего нового не вижу у новой власти, и было на поверхности все для тех, кто хотел видеть, а остальные видели то, что хотели. То, что зажрались прежние руководители до беспредела - это факт, и то, что заставили их наложить в штаны - это хорошо, но такой ценой! Лес рубят - щепки летят, не актуально, когда в роли щепок — люди. С обеих сторон!

Александр Клюжев, донецкий активист Комитета избирателей Украины:

После падения Януковича рухнула и вся местная мифология, связанная с персоной бывшего президента. «Бандит, но свой», образ успешного человека из «низов», представление о Януковиче, как сильном лидере - все это уже не выдерживает никакой критики. Бывшие избиратели Януковича разочарованы и дезориентированы. Остались и те, кто оправдывает Януковича. Мол, новые лидеры точно такие же. В тоже время, уже никто не верит в его политическое будущее. Для Донецка Янукович - это уже история. Лично я никогда не поддерживал бывшего президента. Гремучая смесь популизма и криминальных подходов к управлению обществом – это явно не то, что было необходимо моим землякам.

Никакого ощущения триумфа у меня нет. В регионе годами системно уничтожалась политическая конкуренция, подавлялись инакомыслие и принципиальность. Донецк еще должен пройти свой путь разочарований, самоочищения, поиска своих настоящих лидеров, честных управленцев. За Донецк данный путь никто не пройдет. Мы же обязаны предложить людям, испытывающим разочарование, качественно новую альтернативу. Помочь советом, не допустить новых манипуляций и нагнетания истерии.

Елена Колгушева, Донецк