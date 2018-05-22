Верховная Рада: игра в «ширку»

Газета «Голос Украины» опубликовала закон о возвращении к Конституции 2004 года, возвращающий страну к парламентско-президентской форме правления, 23 февраля. С этого момента закон вступил в силу. И с этого момента парламентский улей занялся торгами за кресла и переговорами.

Коалициада в украинском парламенте всегда была похожа на народную забаву. К тому же, каждая коалиция получала свое «имя». К примеру, самая первая называлась «группа 239». Именно столько в Верховной Раде образца 1990 года было коммунистов, сформировавших большинство. После Оранжевой революции и вступления в силу Конституции 2004 года, к которой Украина вернулась и сегодня, в парламенте засветилась целая плеяда коалиций: «коалиция демократических сил» 2006 года, «антикризисная коалиция» 2006-2007 годов, «коалиция демократических сил-2» 2007-2008 годов, «коалиция национального развития, стабильности и порядка» 2008-2010 годов...

Где Тимошенко, там широкая коалиция

Что же касается широкой коалиции (в простонародье - «ширки»), то нынешняя попытка сформировать такое парламентское большинство – тоже не первая в истории страны. Еще в 2000-м году «Батькивщина» под предводительством Юлии Тимошенко считалась «условно провластной» и участвовала в парламентской коалиции с пропрезидентскими партиями, сохраняя лояльность к Леониду Кучме во время принятия решений в Верховной Раде даже после «кассетного скандала». «Батькивщина» перешла в оппозицию только после первого ареста Тимошенко в феврале 2001 года.

Еще одна широкая коалиция едва не была сформирована той же Тимошенко в сговоре с Партией регионов против президента Виктора Ющенко в 2006 году. По некоторым данным, переговоры о широкой коалиции с ПР вела и пропрезидентская «Наша Украина», при этом, сама Юлия Владимировна дала возможному объединению экзотическое прозвище – «КНУР» («Коалиция «Нашей Украины» и Регионов). Впрочем, карта и «НУ», и Юлии Владимировны в этих договоренностях была бита Социалистической партией – договорившись с регионалами, социалисты отстранили Тимошенко от власти.

Третья попытка создания широкой коалиции была предпринята в 2009 году, когда Партия регионов и БЮТ вели переговоры по объединению для внесения изменений в Конституцию, дабы иметь возможность выбирать президента в парламенте. Однако в последний момент Виктор Янукович заявил о выходе из переговорного процесса.

К счастью, в нынешней коалициаде непосредственно Тимошенко и Янукович участия не принимают. А действующий спикер Верховной Рады Александр Турчинов надеется, что коалиция, которая определится и с коалиционным правительством, будет сформирована 25 февраля. «Главная задача, которую должна выполнить Верховная Рада, - это создание коалиционного правительства, которому будет доверять украинский народ», - сказал он и напомнил, что консультации между фракциями и группами относительно создания коалиции уже проводятся.

Коалициада-2014

Будет ли новая конструкция большинства «широкой» — то есть, с участием вчерашних большинства и оппозиции одновременно – покажут ближайшие дни. Пока же любые кадровые назначения набирают больше 300 голосов. «Неформально, коалиция уже существует, - рассказал УНИАН глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко. - Пока в ней есть 300 депутатов, но, посмотрим, как будут собираться подписи под коалиционным соглашением. В принципе, для создания парламентского большинства, достаточно и 226 подписей».

По его словам, вероятнее всего, в ее состав точно не войдут коммунисты, так как, учитывая появление разочарованного в Партии регионов электората, собрать электоральные «сливки» на возможных досрочных выборах КПУ вряд ли откажется. «Что же касается остальных парламентариев (экс-регионалов и внефракционных), до окончательного подписания коалиционного соглашения они просчитывают выгодные для себя варианты. Либо оставаться в оппозиции и работать с электоратом, не готовым принять новую власть, целясь на перспективу досрочных парламентских выборов, либо присоединиться к коалиции в надежде получить теплое место и спокойно дожидаться очередных выборов 2017 года», - считает Черненко.

Впрочем, вряд ли депутаты, которые устроили массовый исход из Партии регионов, отличаются альтруизмом. Вероятнее всего, стоит ожидать их присоединения к коалиции. Поскольку покидать уютную фракцию только для того, чтобы через несколько месяцев получить «подарок» в виде досрочных выборов Верховной Рады, никто бы не стал. Похоже, нынешний состав парламента всерьез надеется закончить свою каденцию не раньше 2017 года. И, к слову, чтобы реализовать это желание с максимальной вероятностью, лучше сколотить конституционное большинство в 300 голосов, дабы иметь большее влияние на будущего президента.

Партия регионов перед выбором: оппозиция vs коалиция

Тем временем, коалициада-2014 уже обрастает скандалами. Так, официальный лидер фракции Партии регионов (которая в последние дни «похудела» на 76 депутатов), Александр Ефремов заявляет, что в Верховной Раде происходит скупка депутатов для формирования парламентского большинства. «В парламенте начали формироваться группы под отдельных депутатов, которые ставят своей задачей получение определенных должностей... Те суммы, которые предлагаются сегодня депутатам, удивляют своим размером, как в ежемесячных выплатах, так и при переходе в ту или иную группу. Эти группы ориентируются и создаются под получение руководства в таможне, в налоговой, в НБУ», - подчеркнул Ефремов.

В ответ на это заявление новый спикер Верховной Рады обратился к СБУ, МВД и Генпрокуратуре срочно расследовать эти факты, «и, в случае их подтверждения, внести предложение о снятии депутатской неприкосновенности тех, кто причастен к этому, а также о привлечении их к ответственности и аресту». В то же время, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что Ефремов сам должен обратиться в соответствующие органы, назвать конкретные факты подкупа и фамилии конкретных людей, которые им занимаются.

Лидеру Партии регионов в Верховной Раде есть от чего волноваться: фракция рассыпается на глазах: создаются депутатские группы, часть из которых заявляет о готовности участвовать в широкой коалиции вместе с «Батькивщиной», «Свободой» и УДАРом, в то время, когда решением фракции является переход в оппозицию к новой власти. «В новом большинстве мы, безусловно, будем видеть УДАР, «Батькивщину» и «Свободу». Что касается Партии регионов, с точки зрения единства страны, по моему убеждению, было бы очень важно, чтобы Партия регионов стала членом этой коалиции. Это сопровождалось бы определенными электоральными потерями, но это было бы залогом того, что Восток чувствовал, что он не является обособленным, что он не является проигногорованным...», - заявил, к примеру, экс-представитель президента в парламенте, регионал Юрий Мирошниченко.

«Часть Партии регионов, безусловно, останется в оппозиции, но часть групп и отдельных депутатов, отколовшихся от ПР, либо создадут свои фракции, либо войдут в коалицию на условиях индивидуального членства, - рассказал УНИАН глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко. - Будет ли в этом случае у коалиции 300 голосов? Я этого не исключаю... В последние дни мы видели, что без присутствия многих депутатов, в том числе, и лидера фракции ПР Александра Ефремова, парламент набирал на голосованиях 300 голосов».

«Тушкование» без неприятных последствий

Парламентскую лодку активно раскачивает и Инна Богословская, которая очень удачно покинула ряды Партии регионов в конце прошлого года. Теперь она на чем свет стоит критикует тех своих бывших соратников, кто вышел из ПР только сейчас. Инна Германовна почти в каждом выступлении напоминает коллегам, что Конституция 2004 содержит положения об императивном мандате, согласно которому депутат, избранный по списку партии в парламент и выходит из фракции этой партии, может быть лишен мандата.

Впрочем, эксперты считают, что в нынешней ситуации пугать депутатов императивным мандатом не следует. «Императивный мандат — это не проблема для нынешнего созыва. Напомню, ранее, когда действовала Конституция-2004, было много «тушек», но он не применялся как таковой. Потому что эта норма Основного закона была определена как недемократическая и осуждалась международными организациями», - рассказала УНИАН глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Кроме того, по ее словам, помимо этой нормы Конституции, существует и закон «О статусе народного депутата», согласно которому, парламентарий представляет в Верховной Раде интересы своих избирателей. «Поэтому, если депутат, представляя интересы избирателей, вынужден войти в парламентское большинство или его позицией станет остаться в меньшинстве Верховной Рады, он имеет на это полное моральное и юридическое право», - сказала она.

В свою очередь, политолог Алексей Красноперов считает, что введение императивного мандата логично реализовывать уже в новом парламентском созыве после его избрания. К тому же, по его мнению, право использование императивного мандата (отзыв депутата из Верховной Рады) должно быть отдано избирателям. «В целом же, императивный мандат может работать лишь в случае перехода к полностью мажоритарной системе выборов», - рассказал он УНИАН.

Тем временем, об изменении избирательного закона и подготовке полноценного избирательного кодекса, о котором депутаты столько говорили несколько лет, сегодня речь не идет. Хотя некоторые парламентарии настаивают: нынешний созыв Верховной Рады не должен работать до 2017 года, так как действующие депутаты за год своей каденции уже дважды предали своих избирателей. Первый раз, когда значительная часть мажоритарщиков и оппозиционеров обещала, что ни в коем случае не будут входить в состав фракции Партии регионов. Второй раз, когда после перехода в ПР в прошлом году, в текущем — начался массовый исход в обратном направлении. «Это означает, что степень легитимности нынешнего состава парламента в части выполнения предвыборных обязательств достаточно сомнительна», - считает народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко.

В связи с этим, по его мнению, на переходный период (формирования правительства, отмены неконституционных законопроектов и подготовки честных и демократических выборов президента), парламент должен работать как единственный легитимный орган власти в государстве. Но после президентской гонки Верховная Рада обязана решить вопрос льгот и депутатской неприкосновенности, и уйти на досрочные выборы. По словам Томенко, эти выборы необходимо провести либо осенью 2014 года, либо весной 2015-го.

К слову, вероятность такого развития событий эксперты оценивают как 50 на 50. Но в том, что досрочные выборы Верховной Рады необходимы – сомнений нет ни у кого, кроме, разве что, большинства нынешних депутатов. «Новый парламент нужен. Это то, чего мы не сделали в 2005 году. И все помнят, чем все, в результате, закончилось», - отметил Александр Черненко.

Действительно – закончилось все тем, что Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, воюя друг с другом, сделали все, чтобы через пять лет к власти пришел Виктор Янукович.