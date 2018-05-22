Украинский интерес. Государство на волоске

Когда в Украине высокая температура общества, в регионе Центральной и Восточной Европы наблюдается лихорадка, а в России – непреодолимое желание выдать рецепты излечения в собственных интересах. Еще в начале недели российский Минфин напомнил о готовности выделить 2 миллиарда долларов под украинские ценные бумаги. Правда, к пятнице в Москве передумали, вероятно, затаив обиду на неспособность официального Киева принимать во внимание тамошние «вредные советы».

Надо сказать, что на Смоленской площади, где расположен российский МИД, особо корректностью формулировок обеспокоены не были. То официальный представитель внешнеполитического ведомства назвал события в Киеве «коричневой революцией», то лично министр Сергей Лавров предостерегал европейцев от «навязчивого посредничества» в украинских делах. Шла в ход и тяжелая внешнеполитическая артиллерия: премьер России Дмитрий Медведев призвал украинскую власть действовать так, чтобы об нее не вытирали ноги. Лично Владимир Путин сосредоточился на телефонных переговорах на высшем уровне, и если Виктор Янукович не всегда мог дозвониться до российского коллеги, то с Ангелой Меркель Владимир Владимирович пытался быть убедительным, рассказывая о «радикалах и террористах» на Майдане.

Возможно, если бы лидеры западных стран не сумели дозвониться Виктору Януковича во время штурма милицейским спецназом Майдана, Владимиру Владимировичу удалось бы убедить своих партнеров по G-8 в правильности российского видения ситуации в Украине. Вряд ли является стечением обстоятельств начало интенсивной снайперской стрельбы по протестующим и правоохранителям одновременно с приездом тройки министров иностранных дел ЕС в Киев. Ситуация была грамотно усугублена паникой в столице, обеспеченной грамотным нагнетанием ситуации. Интересно, что некоторые российские СМИ поспешили сообщить, что Верховная Рада «захвачена радикалами», словно располагая планами отхода украинских силовиков. Трудно предположить, чем бы все завершилось в итоге, если бы не наяривавший по телефону Януковичу вице-президент США Джо Байден и обозначивший американскую позицию Барак Обама.

Если обеспокоенность эскалацией насилия в Украине выказывали все ведущие европейские политики, что и привело к введению довольно размытых санкций против украинской власти, то оказывать помощь в урегулировании кризиса прибыли трое министров иностранных дел. Беспрецедентные по продолжительности переговоры евро-дипломатов с украинским президентом и лидерами оппозиционных фракций позволили найти компромиссный выход из ситуации, возможность которого признал совет Майдана, но не основная масса протестующих. Но европейские политики могут поставить галочку напротив пункта «урегулирование украинского кризиса», что может оказаться полезным на фоне приближающихся выборов в Европарламент.

В России свою миссию завершенной не считают. Вряд ли Владимир Путин согласится признать, что направляемая им дипломатия обломала зубы об Украину. Поэтому-то МИД РФ уже и высказался за принятие нового текста Конституции Украины на всеукраинском референдуме, проигнорировав очевидный факт своего вмешательства во внутренние дела нашей страны. Не покидает ощущение, что запланированный на 22 февраля съезд депутатов советов всех уровней юго-восточных областей и Крыма, собираемый в Харькове «Украинским фронтом», пойдет под очевидным, пусть и негласным патронатом России.