В Доме профсоюзов во время пожара никто не пострадал - Штаб сопротивления

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Штаба национального сопротивления.

Вместе с тем, на некоторых Интернет-сайтах появляются сообщения о якобы наличии жертв во время пожара. Такие сообщения не соответствуют действительности, отмечается в сообщении.

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Во время пожара были приняты все необходимые меры для эвакуации граждан, в том числе тех, которые находились в госпитале медицинской службы, изложены в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля в Киеве в Доме профсоюзов заживо сгорели 40-50 человек. Об этом сообщил заместитель председателя фракции ”Родины” Сергей Соболев, в ТВі.

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”У нас меняется информация каждой час. Сейчас по спискам, которые мы получаем из больниц, это не менее 40-50 человек, они реально уже погибли”, - отметил народный депутат.

По его словам, речь идет о раненых, которые находились в Доме профсоюзов и не могли передвигаться.

”Мы не знаем до сих пор, сколько сгорело заживо людей в Доме профсоюзов, когда туда одновременно силовики на первый и девятый этаж бросили гранаты. Это была преднамеренная операция и крайне жестокая. Ведь там были раненные, они не могли передвигаться. На тот момент было более 100 раненых. Здесь мы даже не знаем конкретных фамилий, поэтому не можем даже составить списки”, - заявил он.

Списки погибших, по словам Соболева, уточняют фактически каждый час.

Напомним, Дом профсоюзов загорелся вечером 18 февраля. Пожар до сих пор не потушен.

По информации ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, из Дома профсоюзов был спасен 41 человек на 3-9-х этажах здания. Около 17.00 сообщили, что спасатели обследовали часть Дома профсоюзов с Крещатика с 1-го по 8-й этажи, где продолжается ликвидация пожара. Жертв и пострадавших не обнаружено, отметили в ГСЧС.