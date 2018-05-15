Украинский интерес. Государство без валентинок

Европейский Союз не спешит с санкциями против Украины. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что сегодня их введение было бы ошибкой, но подчеркнул: развитие силового сценария на киевских улицах станет причиной ухудшения отношений между ЕС и нашей страной. Совет ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств в своей резолюции отметил, что отнюдь не Соглашение об ассоциации является конечной целью в отношениях с Украиной. После безрезультативного для официального Киева Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» такое заявление на перспективу дорогого стоит.

Кэтрин Эштон и Штефан Фюле продолжают постоянно посещать Киев, словно опасаясь оставлять власть и оппозицию один-на-один друг с другом с учетом российского влияния на ситуацию в нашей стране. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики подчеркнула, что ЕС стоит на позициях невмешательства, но заинтересован в скорейшем урегулировании отечественного политического кризиса. Игравший роль дипломатического «челнока» Штефан Фюле на этот раз говорил с Виктором Януковичем о конкретной финансовой помощи со стороны ЕС. Журналистам известный евро-дипломат подчеркнул, что условием ее предоставления являются «реформы, реформы и еще раз реформы», при этом всем наблюдающим за ситуацией в Украине понятно, что их может проводить только правительство, не думающее о собственных политических перспективах. Сформировать его до сих пор не удалось.

Россия, заморозившая кредитование Украины и отметившая, что хотела бы понимать, на что будут ею выделяться кредитные ресурсы, выпустила на внешнеполитический манеж «доброго» и «злого» Сергеев. Советник Путина Глазьев практически не отклоняется от выбранного полгода курса на евразийскую интеграцию. В ней он видит возможность Украины вернуть России кредиты и обеспечить неуклонность экономического роста. Его тезка Лавров пространно рассуждает о невозможности одним махом решить вопрос внешнеполитического выбора Украины и обвиняет Запад в навязывании пути развития нашей стране. Путинскому «Мистеру Нет» удалось даже расслышать на киевском Майдане антисемитские и расистские лозунги. Особо Лавров подчеркивает неприемлемость экспорта революции в Европе, что соответствует давнишним опасениям Кремля.

В реальности Украине после завершения кризиса придется думать не об экспорте революции, а о восстановлении собственного авторитета в Европе. Граждане нашей страны оказались политически более зрелыми, чем большинство политиков. Они продемонстрировали евро-чиновникам, что стремление быть европейцами для граждан Украины – не предвыборные лозунги и не политическая кампанейщина. Поэтому Украине придется в кратчайшие сроки отвечать на актуальные внешнеполитические вызовы, поскольку в современном мире к слабым относятся без сочувствия, и валентинки на высшем уровне его руководству не отправляют.