Вече №10: еще один «рецепт победы» от оппозиции

В воскресенье, 9 февраля, на юбилейное, десятое, Вече на Майдане Независимости собрались около 50 тысяч человек. Несколько сотен из них решили в этот день выразить поддержку российскому оппозиционному телеканалу «Дождь» и пришли с зонтами. Участники флеш-моба прогулялись на Грушевского, скандируя: «Дождь», мы с вами!» и «Россия, вставай!». Тем временем, со стороны кордона правоохранителей (и так длится уже не первый день), звучала музыка, заглушающая для личного состава бойцов ВВ и «Беркута» любые лозунги со стороны Европейской площади.

В то же время Вече на Майдане, традиционно, началось с выступления представителей всех конфессий и общего молебна, после чего слово взяли общественные активисты. Так, Игорь Луценко сообщил, что Майдану пора начинать формировать легитимные органы власти, «сформировать силу, чтобы уметь и быть способным себя защитить». В свою очередь, активистка и журналистка Татьяна Чорновол заявила, что власть боится людей на улицах: «Они нас не знают... Поэтому они ничего не могут с нами сделать уже несколько месяцев».

Впрочем, что делать с людьми на Майдане, похоже, не знает и оппозиция. Во всяком случае, уже в десятый раз собирая людей на главной площади страны, никто из них не отчитался о выполнении предыдущих резолюций. Так было и в этот раз.

Сначала один из лидеров ВО «Батькивщина» Александр Турчинов попугал собравшихся на площади новостями двухнедельной давности. По его словам, две недели назад, на совещании у президента Виктора Януковича, поднимался вопрос о силовом разгоне Майдана. «На этом совещании один из генералов сказал: «Мы понимаем задание, но мы не убеждены, что выполним его», - сказал Турчинов.

После этого он призвал украинцев записываться в отряды самообороны. Причем, по его словам, сеть самообороны должна развиваться по всей Украине, а не только в центре столицы. «Эта гвардия должна быть везде, чтобы защищать граждан Украины. Я обращаюсь к киевлянам, мы должны патрулировать все районы Киева. В каждом районе должен работать отряд самообороны. Это касается всех городов и всех районов нашей страны», - обратился Турчинов к участникам Вече.

Это предложение поддержали и другие участники митинга, выступающие со сцены. Так, Юрий Луценко сначала озвучил «план конкретных действий»: изменение системы власти путем возвращения к Конституции 2004 года, создание либо оппозиционного (при условии, что премьер не станет «фиговым листом»), либо технического внепартийного правительства. После этого, по его словам, следует продолжать переговоры с президентом, обсуждая на них способ и время его отставки.

А, чтобы выполнение пунктов этого плана не затягивалось, Луценко обратился к жителям Юга и Востока страны с предложением «совместно организовать Восточный Майдан», и ко всем украинцам - «увеличивать отряды самообороны». «Это – лучший ответ для усиления наших переговорных позиций в Верховной Раде», - сказал он.

Приблизительно в таком же ключе выступил и лидер ВО «Батькивщина» в парламенте Арсений Яценюк. Он обозначил несколько задач Майдана: новый президент, новое правительство, новая Верховная Рада и новая европейская страна. Будучи одним из переговорщиков с властью, Яценюк заявил, что сегодня президент пытается затянуть оппозицию «в длительный процесс разного рода переговоров, встреч, дискуссий и заседаний парламента, которые превращаются в сборище, где кучка предателей из Партии регионов ничего не хотят голосовать».

Ну, а в качестве потенциального кандидата в премьеры, отметил, что оппозиция не боится «взять в руки страну», которой грозит банкротство. Тем более, что США и ЕС согласились предоставить пакет экономической помощи для нового украинского правительства: «США, ЕС четко согласились на пакет экономической и политической помощи для нового украинского правительства. В Украине должен быть сформировано правительство Майдана, которое будет правительством против Януковича, за новую европейскую страну».

Кроме того, Яценюк сформулировал и рецепт победы Майдана, который состоит в... народной самообороне. «Наш рецепт победы – в нашей народной самообороне, в сотнях тысяч людей, которые каждый день будут идти к парламенту, к Администрации Президента, к Генпрокуратуре, к СБУ, к Налоговой администрации, к каждой областной администрации и скажут: «Мы здесь управляем, а не вы. Слушайте очень внимательно, поскольку народный гнев – самое страшное, что вы можете получить». И тогда этот режим способен упасть», - сказал политик.

Затем еще двое из «трио» лидеров оппозиции выступили в том же ключе. Лидер УДАРа Виталий Кличко снова вспомнил о всеукраинской забастовке, анонсированной со сцены Майдана еще в декабре. А также призвал украинцев записываться в ряды самообороны, не бояться вывешивать национальные флаги и носить сине-желтые ленточки. В свою очередь. лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок обратился к участникам Вече с просьбой на будущей неделе пикетировать Верховную Раду и требовать вернуть Конституцию 2004 года. Впрочем, ни один из них не назвал точной даты вероятного внеочередного заседания парламента.

Как известно, на будущей неделе Верховная Рада, согласно календарному плану, работает в комитетах и фракциях, а под куполом депутаты соберутся не раньше 18 февраля. Внеочередное же заседание, анонсированное оппозицией, может и вовсе не состояться: закрывая сессию на минувшей неделе, спикер Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что на этой парламентарии соберутся только, если сумеют договориться о формате проведения конституционной реформы. Напомним, в Партии регионов не поддерживают идею оппозиции вернуться к тексту Основного закона образца 2004 года путем принятия конституционного акта и настаивают на проведении консультаций по полной процедуре. А это может затянуться до осени 2014 года.

Татьяна Урбанская