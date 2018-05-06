Урок истории и математики от Тимошенко

Юлия Тимошенко по известным причинам не имеет возможности выступать перед большой аудиторией или общаться со своими сторонниками с глазу на глаз, когда у нее появляется такое желание. Потому – осваивает эпистолярный жанр.

Думаю, что для человека, настолько виртуозно владеющего ораторским искусством, отточенным на многочисленных митингах, и в такой степени обладающего личным магнетизмом, чтобы склонить к своей точке зрения самого неуступчивого собеседника на переговорах, это ограничение в нынешние времена переживается намного острее, чем любое другое.

Письма на волю

Практически единственным оружием Юлии Владимировны остаются письма – открытые и «закрытые». Много шума успело наделать последнее из них. С полным содержанием послания, якобы оглашенного на заседании фракции, широкую публику еще не ознакомили, но смысл некоторых отрывков, ставших достоянием гласности, уже успел взорвать политизированную аудиторию. Речь идет об отказе от голосования за Конституцию в редакции 2004 года и выходе оппозиции из переговоров с Януковичем.

Неожиданно, непонятно, и совсем поперек того курса, который декларировала и даже, казалось бы, успешно продвигала оппозиция в последнее время. Ведь уже и регионалы, во всяком случае, на словах, выражали готовность вернуться к отмененной редакции Основного закона. Настаивали лишь, что сделать это следует не немедленно, а по установленной процедуре – предварительное голосование простым большинством, экспертиза Конституционного суда и голосование большинством в 300 голосов на следующей очередной сессии, то есть в сентябре.

Оппозиционеры же были готовы вводить в действие Конституцию-2004 немедленно, то заявляя, что триста голосов для принятия такого решения уже есть или вот-вот будут, или – что вообще можно обойтись и 226-ю голосами. И даже юридические обоснования приводили. Может и спорные, но кому это интересно, если остается только дожать упирающихся регионалов и дело в шляпе. И тут эта Юля… Предлагает делать совсем не то, что намерена делать оппозиция, и не то, что протестующий народ готов принять, поддержать и одобрить.

Здесь следует добавить, что уже не в первый и даже не во второй раз Юлия Тимошенко в своих письмах предлагает решения, идущие в разрез с курсом и заявлениями оппозиции. Предыдущие решения оппозиция встречала в штыки или тихим недовольным ворчанием. И в результате проигрывала.

А в ответ - тишина

В первый раз оппозиция проигнорировала требование Юлии Тимошенко не голосовать за новый закон о выборах в Верховную раду. Он отменял пропорциональную систему выборов и вводил смешанную. Если бы выборы 2012 года проводились исключительно по партийным спискам, это гарантировало бы оппозиционным партиям победу и большинство в новом парламенте. Переход к смешанной системе точно так же гарантировал большинство регионалам с коммунистами. В мажоритарных округах чаще всего выигрывают состоятельные и близкие к власти бизнесмены при поддержке административного ресурса, а потом вступают в провластные фракции, даже если ведут кампанию под нейтральными или оппозиционными лозунгами. Это было понятно всем, кто хотя бы поверхностно знаком с украинскими политическими реалиями.

Справедливости ради следует сказать, что и оппозиционные партии на этот счет не заблуждались. И если они во время выборов и излучали уверенность в будущей победе, это была лишь работа на публику, малоубедительная хорошая мина при плохой игре. Еще следует сказать, что отстоять пропорциональную систему они бы не смогли – у регионалов и их союзников и так было достаточно голосов, чтобы принять выгодный для себя закон. Свой поступок оппозиционеры оправдывали тем, что без их согласия и голосов закон был бы еще хуже, а депутатов в Раду они провели бы еще меньше. Но какая разница, есть у вас три-четыре десятка лишних депутатов или нет, если вы все равно в обоих случаях в меньшинстве? И стоит ли размениваться на эти три-четыре десятка, но при этом брать на себя моральную ответственность за то, что гарантирует вам поражение, придавая этому поражению больше легитимности? Оппозиционеры решили, что стоит, и проиграли.

Второй раз оппозиционеры не послушались Тимошенко, когда она призвала их прекратить всяческие разговоры о едином кандидате. Президентские выборы проходят в два тура, у всех лидеров есть амбиции, желание проверить собственную поддержку у народа, в конце концов – порекламировать свои политические проекты в расчете на будущее. Да и возможность договориться изначально вызывала большие сомнения. Казалось бы – чего проще? Идите все на первый тур, боритесь против власти, а не друг против друга, и поддержите во втором туре того из вас, кто окажется лучшим. И Яценюк, и Тягнибок с такой постановкой вопроса вроде бы согласились. Но разговоры и дискуссии о едином кандидате постоянно возобновлялись с упорством, достойным лучшего применения. А голоса якобы из народа, желающего, чтобы ему непременно предъявили «нового царя-батюшку» задолго до победы, не пресекались с достаточной решительностью. И что? Смогли оппозиционные вожди договориться о едином кандидате? И где же сейчас этот единый кандидат? И как вырос его рейтинг? И как велики его шансы? И как они выросли от всех этих разговоров? И кто был прав?..

Несмотря на то, что оба раза время подтвердило правоту Тимошенко, реакция на ее третье письмо пока что напоминает реакцию на два предыдущих. Но в данном случае доказательств ее правоты долго ждать не надо, можно и самим все просчитать. Для этого достаточно запастись терпением и вспомнить программу первого-второго класса средней школы по математике, поскольку придется складывать двухзначные и трехзначные числа.

Займемся арифметикой

Но сначала совсем небольшой правовой ликбез. Допустим, требование оппозиционеров выполнено, парламент проголосовал за возвращение Конституции-2004, она вступила в действие, все спели гимн, обнялись и открыли шампанское. И что дальше? Мы ее собираемся просто принять, или выполнять и строго придерживаться? Если выполнять не собираемся, тогда и принимать вообще нет смысла. А если собираемся, давайте посмотрим, как это можно сделать.

Итак, в течение месяца в Верховной Раде должна быть сформирована коалиция депутатских фракций, которой еще месяц дается на формирование своего правительства. Можно и быстрее. Вы какую коалицию хотите? В составе Партии регионов и коммунистов? Не хотите? Хорошо, вычеркиваем. Тогда какую?

Допустим, вы хотите оппозиционную, народную. То есть в составе «Батькивщины», УДАРа и «Свободы». Не получается. В коалицию по принятой под хлопанье пробок шампанского новой-старой Конституции должно входить большинство депутатов. То есть 226 минимум. А теперь выходим к доске, берем мел и складываем, можно в столбик. «Батькивщина» - 90 депутатов, плюс УДАР – 42, плюс «Свобода» - 36. Получилось 168. Мало. Но ведь есть еще 43 внефракционных депутата! – подсказывают с первой парты поднаторевшие в парламентских раскладах отличники. Хорошо. Прибавляем. Получилось 211 – опять мало.

- А пусть 15 депутатов из фракции Партии регионов быстренько выйдут из своей фракции и вступят в любую из оппозиционных! – опять подсказывают отличники. И получают в дневник жирный кол. За что? Во-первых, нельзя подсказывать во время урока, а во-вторых, Конституцию надо читать. Ту самую, новую, которую мы уже торжественно приняли и решили свято соблюдать четырьмя абзацами выше. А в ней написано, что депутатам из фракций выходить нельзя. Если депутат выходит из фракции, он автоматически перестает быть депутатом.

Можно еще конечно прибавить к полученным 211 еще 32 коммуниста. И тогда это вполне убедительные 243. Не хотите? Ладно, берем тряпку и стираем. Впрочем, даже если и хотите, все равно стираем. Почему? Потому, что это все равно не коалиция. Конституция говорит о коалиции депутатских фракций, в которую входит не менее 226 депутатов. Но есть еще решение Конституционного суда от 17 сентября 2008 года, поясняющее, что такое коалиция. И в нем сказано, что коалиция – это объединение депутатских фракций, количество народных депутатов в которых составляет большинство от конституционного состава Верховной Рады. Поняли? Не «в которой», а «в которых». То есть минимум 226 у нас в коалиции должно быть исключительно членов фракций, которые вошли в коалицию, без внефракционных. Так что коммунисты ситуацию не спасают при всем желании. Увы, такой у нас при Ющенко был Конституционный суд. Но решение его является окончательным и не подлежащим обжалованию.

Вопросы с места

- Но позвольте! - подаст голос отличник по конституционному праву, - есть ведь еще одно решение Конституционного суда, от 6 апреля 2010 года! И по нему внефракционные депутаты и даже депутаты из тех фракций, что не входят в коалицию, имеют право в ней состоять!

Да, такое решение есть. И тоже окончательное. Дело в том, что оно не отменяет первого решения. Прочие депутаты могут вступать в коалицию в каком угодно количестве, но минимум 226 людей в ней при этом должны быть из тех фракций, которые коалицию образуют. Точка.

- Как же так? – недоуменно поправит очки отличник по украинской истории, - ведь в прошлом созыве парламента после победы Януковича на выборах Партия регионов, Блок Литвина и Коммунистическая партия образовали коалицию, хотя у них в сумме не было 226 голосов! Они просто взяли еще нескольких внефракционных и депутатов из НУНС и БЮТ. И коалиция эта у них была, пока Конституционный суд не отменил реформу.

На этот вопрос ответить совсем просто. Коалиция эта была неконституционной, поскольку противоречила тому самому решению Конституционного суда от 17 сентября 2008 года. А почему действовала? А потому что всем было на это нарушение наплевать – и власти, и оппозиции, никто не хотел новых выборов. Но мы ж с вами не регионалы какие-нибудь беспринципные, правда? Мы ж Конституцию соблюдать собираемся.

Расклады реальные и не очень

Ну а раз собираемся, давайте прикидывать формат коалиции оппозиционных фракций с Партией регионов. Вот, например, Партия регионов плюс «Свобода» - чем не коалиция? 204 и 36 будет 240 – хватает. А учитывая политические кульбиты, которыми богата наша недавняя история, и тот факт, что чем меньше в коалиции участников, тем меньше делиться, даже она не выглядит абсолютной фантастикой. Но понимаю, не нравится. Как и любой другой вариант коалиции регионалов с какой-нибудь одной из оппозиционных фракций.

Тогда, чтобы никому не обидно было, выпихиваем коммунистов в оппозицию (они не в счет) и получаем коалицию в составе ПР, «Батькивщины», УДАРа и «Свободы». Народу более чем достаточно. Чем теперь не устраивает? Правильно. Навыки счета уже все вспомнили, а в коалиции решения принимаются большинством голосов. И значит, решения в ней будут принимать регионалы, у которых 204 голоса против 168 остальных. И только в том случае, если в эту коалицию войдут все внефракционные депутаты, и если все они в этой коалиции будут на стороне нынешних оппозиционеров, то расклад станет слегка в их пользу – 211 против 204. Сомнительно, нежизненно, нереально, фантастично? Вот и я про то.

- Ну и ладно, сгорел сарай – гори и хата! – могут воскликнуть горячие головы, - значит никакой коалиции не получается, и через месяц Януковичу придется распускать Раду и назначать новые выборы. – И опять ошибутся. Во-первых, очень даже получается. У регионалов с коммунистами, например. Во-вторых, с любыми из нынешних оппозиционеров. А в-третьих, по Конституции Янукович в этом случае парламент распускать вовсе не обязан, а только лишь имеет право. Может и не распускать, и тогда минимум до президентских выборов 2015 года будет исполнять свои обязанности нынешнее правительство во главе с Арбузовым. И все по той самой Конституции, которую вчера чуть не приняли. Конституция-то хорошая и правильная. Просто оппозиции она невыгодна.

Держала ли все это в уме Юлия Тимошенко, когда призвала своих однопартийцев отказаться от возврата Конституции-2004 и выйти из переговоров? Не знаю. Прислушаются ли к ее совету оппозиционеры или проигнорируют, как дважды перед этим? Тоже не знаю. Тем более, что триста голосов в нынешнем составе Рады набирается и без «Батькивщины». И даже без «Батькивщины» и «Свободы» или без «Батькивщины» и «Удара»…

Игорь Гридасов