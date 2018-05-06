Дорожная карта «покращення» для новой столичной власти

Должность главы Киевской городской государственной администрации пустовала, фактически, полтора месяца. После жестокой зачистки правоохранителями студенческого Евромайдана в ночь на 30 ноября, одним из виновных в случившемся был назначен руководитель столичной администрации Александр Попов, для которого, волею судьбы, появилась крайняя необходимость установить на Майдане Независимости новогоднюю елку. А, пока Попов ходил на допросы, президент Виктор Янукович подписал указ о его увольнении с должности главы КГГА. Новым назначенцем в Киеве стал народный депутат от Партии регионов, глава регламентного комитета Верховной рады Владимир Макеенко. 27 января он приступил к выполнению своих рабочих обязанностей и заявил, что написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Сегодня, через десять дней после назначения нового главы КГГА, парламент должен был голосовать за лишение Макеенко мандата, правда, вопрос «завис» - вероятно, его попытаются решить в течение текущей недели.

В любом случае, чтобы новому руководителю столичной администрации было легче вникнуть в киевские проблемы, УНИАН составил для него список первоочередных задач для выполнения, основанных на обещаниях его предшественника.

Уборка снега в столице

В зимний период уже традиционной проблемой Киева является уборка снега. После прошлогоднего снежного коллапса столичные власти пообещали обновить парк снегоуборочной техники, для чего было выделено 200 млн. грн.

Еще летом Александр Попов заверил, что дело закупки снегоуборочных и снегоплавильных машин находится на финальном этапе — тендерные процедуры идут и об их результатах вот-вот расскажут киевлянам. Но в начале января 2014 года замглавы КГГА Анатолий Голубченко сообщил, что вышеупомянутая техника так и не появилась в гаражах «Киевавтодора», так как до реальных закупок дело не дошло.

Парковки

Еще накануне проведения в Киеве футбольного чемпионата Евро-2012 столичные власти, дабы разгрузить центр города от транспорта, обещали открыть несколько перехватывающих паркингов. А окончательно решить проблему парковок Александр Попов обещал до 2014 года. Еще в 2011 году по словам экс-главы КГГА, Киев располагал 79 участками для строительства парковочных комплексов. В августе 2012 года он рассказывал, что после завершения строительства таких паркингов будет запрещена парковка автомобилей на Крещатике. Мол, у водителей появится возможность оставлять свои авто на новых парковках возле Майдана и главной улицы страны.

Однако первый опыт открытия перехватывающего паркинга появился только в 2013 году возле станции метро «Ипподром». В КГГА отмечают, Киев сегодня нуждается, как минимум, в 12-ти подобных паркингов на основных въездах в столицу, в частности, на Овручском, Ковельском, Харьковском, Черниговском, Житомирском, Одесском и Днепропетровском.

По последним данным департамента транспортной инфраструктуры столичной администрации, до 2015 года планируется создать более 7 тысяч новых парковочных мест. В ближайших планах — открытие паркинга возле новой станции метро «Теремки».

К слову, чтобы киевляне и гости города пользовались не своими автомобилями, а коммунальным транспортом, необходимо, чтобы этот транспорт был в наличии. Тем более, что именно это предполагает обещанная Поповым программа «Лучшему транспорту в Киеве быть». Впрочем, по словам замглавы КГГА Анатолия Голубченко, в 2013 году на маршруты вышли 33 новых троллейбуса и один трамвай. Но столичный автопарк нужно еще обновлять и обновлять.

Метро на Троещину

В «черный список» обещаний экс-главы КГГА также входит опрометчивое заявление сдавать по две станции метро в год. Впрочем, обещанного возобновления строительства и открытия станции метро «Львовская брама», которое было запланировано до конца 2013 года, так и не произошло.

Особо стоит выделить строительство ветки метро на Троещину, начало постройки которой должно было быть положено еще в 2012 году, но воз и ныне там. Справедливости ради отметим, что в столичном бюджете на решение этого вопроса заложено 147 млн грн. Но этих средств вряд ли хватит даже для строительства одной станции. На сегодняшний день, решать вопрос финансирования строительства метро на Троещину новый глава КГГА намерен на государственном уровне, с привлечением народных депутатов-мажоритарщиков от Киева.

Тарифы на проезд

В начале 2014 года в КГГА посетовали, что реализовать амбициозные планы по расширению киевского метрополитена без повышения стоимости проезда до 3 грн не представляется возможным. Тем не менее, от увеличения тарифов на проезд с 1 февраля столичные власти пока отказались.

Владимир Макеенко уже заявил, что подорожания проезда не произойдет, если удастся преодолеть коррупцию. «Мы будем ликвидировать теневую экономику, которая влияет на формирование тарифов. Это реклама, парковка. Я обратился к транспортникам. Сказал: то, что вы заложили в взятку, закладывайте в бюджет. Перестаньте кому-то носить. Макеенко взяток не берет», - сказал он.

К слову, в проекте бюджета Киева на 2014 год сумма доходов от повышенной стоимости за проезд в общественном транспорте заложена. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что проезд в транспорте не подорожает, к примеру, с 1 марта или с 1 апреля. Как, впрочем, и того, что коррупция в Киеве в 2014 году внезапно сойдет на нет, даже если сам Макеенко взяток брать не станет.

Также до сих пор не выполнено обещание ввести в Киеве единый «электронный билет» на все виды коммунального транспорта. В конце прошлого года замглавы КГГА Михаил Костюк отметил, что на полную мощность проект с дифференцированной оплатой проезда в коммунальном транспорте может заработать в столице в середине 2014 года.

Достройка Подольского мостового перехода

Еще в мае 2012 года экс-глава КГГА Александр Попов пообещал, что автомобильное движение по Подольскому мостовому переходу пустят во второй половине 2013 года. А завершить строительство планировалось в 2015 году.

В середине декабря 2013 года на эти цели из государственного бюджета было выделено 19,5 млн грн. Но до конца года Киев получил лишь 4,5 млн. К слову, именно эту цифру (только в миллиардах) летом 2013 года считал достаточной для завершения работ по строительству Подольского мостового перехода заместитель директора коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Николай Васильцов. В целом же, по его словам, общая стоимость строительства составляет 7,5 миллиардов гривен.

Квартиры бюджетникам

Еще в 2012 году столичные власти обещали обеспечивать работников бюджетной сферы, в частности, врачей и дворников, служебными квартирами. Планировалось, что жилье будет выдаваться либо в качестве служебного, либо по схеме 50 на 50, когда бюджетники оплачивают половину стоимости квартиры. На практике это обещание никак не реализовано. По словам замглавы КГГА Анатолия Голубченко, за последние годы в Киеве не было сдано ни одной служебной квартиры.

Стихийная торговля

Предшественникам Владимира Макеенко, в том числе, и Александру Попову, не удалось также навести порядок со стихийной торговлей и победить МАФы. Как известно, с 1 января 2014 года планировалось внедрить новую схему размещения МАФов и изменить требования к внешнему виду киосков. Разработка этой схемы ведется по сей день.

Тем временем, несмотря на мораторий на установку новых малых архитектурных форм, в столице ежедневно появляются десятки киосков.

Все упирается в деньги

Справедливости ради отметим, что для выполнения большинства вышеназванных обещаний нужны немалые деньги. Департамент финансов КГГА потратил все выходные для сведения дебета с кредитом в проекте бюджета столицы, а в понедельник секретарь Киевсовета Галина Герена подписала распоряжение о проведении сессии 4 февраля. Для рассмотрения проекта бюджета города Киевсовет собрался в Печерской районной администрации.

После недолгих дебатов, столичные депутаты простым поднятием рук приняли бюджет города и программу социально-экономического развития на 2014 год. Казна столицы предусматривает доходы в суме 21 млрд грн и общий объем расходов — 19,8 млрд грн.

В оппозиции тут же раскритиковали принятый документ. По словам народного депутата от ВО «Свобода» Сергея Рудыка, профицит бюджета столицы – фикция, так как 300 с лишним миллионов «зарезервированы в бюджете для погашения кредитов, полученных столичной властью в 2013 году». Кроме того, по его мнению, запланированное повышение размеров минимальной зарплаты и других социальных расходов, также не получится выполнить «из-за невозможности выполнения доходной части бюджета», учитывая необоснованно завышенную налоговую базу.

По словам же Владимира Макеенко, при формировании бюджета города Киева на 2014 год городские власти исходили из того, чтобы не произошло снижения уровня социальных гарантий по сравнению с 2013 годом.

В то же время, средства, которые будут направлены в текущем году на развитие столицы, составляют немногим более 1 млрд грн. В частности, до мая 2014 года, при финансовой поддержке государства, планируется завершить реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади. Также будет продолжена реконструкция проспекта Победы и строительство Подольского мостового перехода. Планируется завершить строительство детских садов и школ.

Кроме того, предусмотрено продолжить реставрацию с реконструкцией пристройки Киевского театра оперетты и продолжить реализацию проекта создания Аллеи Воинской Славы в Парке Вечной Славы.

По мнению первого заместителя главы КГГА Анатолия Голубченко, эти планы — вполне выполнимы. Особенно, учитывая опыт работы Владимира Макеенко с государственным бюджетом. В этой связи стоит отметить, что одно из последних обещаний Макеенко-депутата касалось принятия госбюджета до конца 2013 года. Однако, вопреки заверениям парламентария, государственную смету Верховная Рада проголосовала лишь 16 января.

Татьяна Урбанская