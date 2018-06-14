Шаткое перемирие

Еще вчера вечером и депутаты от власти, и от оппозиции, выглядели растерянными: никто не знал сегодняшней повестки дня и не брался предполагать, о чем договорятся лидеры оппозиции и президент. Представителей парламентского меньшинства сковал страх быть арестованными прямо на выходе из сессионного зала Верховной Рады, поэтому многие даже не планировали появляться под куполом. Кроме того, опасаясь подвоха со стороны оппонентов, руководство оппозиционных фракций никак не могло принять решение: игнорировать внеочередное заседание парламента, или заблокировать его работу. В свою очередь, депутаты от Партии регионов надеялись получить четкие указания на утреннем заседании фракции во вторник. И по обе стороны баррикад переживали по поводу вероятного введения чрезвычайного положения.

По словам представителя президента в Верховной Раде, народного депутата от Партии регионов Юрия Мирошниченко, на заседании фракции ЧП не обсуждалось. Впрочем, сами депутаты-регионалы признались, что разговор о ЧП был, но речь шла об опасности его введения и невозможности реализовать такой сценарий.

Отмена «диктаторских» законов

Собственно, собравшись с мыслями, 413 парламентариев, внеурочно, вышли на работу 28 января. Для того чтобы, согласно повестке дня заседания Верховной Рады, рассмотреть один вопрос: «Об урегулировании политического кризиса и обеспечения стабильности в государстве». В это емкое определение вошло четыре главных вопроса: отставка действующего правительства, отмена пакета «законов 16 января», голосование за закон об амнистии участников массовых акций протеста и принятие решения о возвращении к Конституции в редакции 2004 года.

После регистрации депутатов и открытия заседания, парламентарии почтили память всех погибших в ходе уличных противостояний минутой молчания. И ушли совещаться.

Через два часа консультаций на уровне руководителей парламентских фракций, в сессионный зал был вынесен вопрос об отмене законов, принятых 16 января (за исключением государственного бюджета на 2014 год). «За» проголосовал 361 народный депутат, и лишь коммунисты не поддержали такое решение полным составом фракции.

Но даже такое результативное голосование не вполне удовлетворило нескольких парламентариев от оппозиции. Так, по словам народного депутата от «Батькивщины» Николая Томенко, авторы антидемократических законов (нардепы-регионалы Владимир Олийнык и Вадим Колесниченко), а также организаторы голосования с нарушением всех регламентных процедур (первый вице-спикер Верховной Рады Игорь Калетник) должны понести ответственность. «Очень хорошо, что Верховная Рада отменила «полицейские» законы, принятые 16 января, но возникает несколько вопросов. Они связаны с ответственностью тех людей, кто причастен к их подготовке, незаконному принятию и подписанию», - сказал он.

В частности, по его словам, авторы скандальных законов, «которые целенаправленно борются против прав и свобод граждан, против свободы слова и т.д.», должны минимально присутствовать в информпространстве. А первый замглавы Верховной Рады, по мнению Томенко, обязан подать в отставку с этой должности.

Впрочем, взамен отмененных «законов 16 января», парламентарии приняли четыре других. В частности, закон № 4037 – о внесении изменений в статью 297 Уголовного кодекса Украины (об ответственности за осквернение или разрушение памятников, построенных в память, тех кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев); закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма; закон о внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа; закон о внесении изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» (об отсрочке вступления в силу положений пункта 6 раздела VI «Заключительные и переходные положения»).

После этого лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк призвал президента подписать документ об отмене «законов 16 января» незамедлительно. И снова ушел совещаться с коллегами по парламенту.

Амнистию отложили на среду

В Партии регионов необходимость дополнительных консультаций пояснили тем, что стороны не согласовали всех нюансов закона об амнистии. «Мы прошли вопрос амнистии, но оппозицией не принимается условие, что амнистия должна быть после того, как будут освобождены все помещения», - рассказал депутат-регионал Владимир Олийнык.

По его мнению, необходимо установить четкие сроки введения закона в действие.

Впрочем, подобное поведение оппозиции в этом вопросе вполне оправдано. Дело в том, что одно из условий власти для амнистии – освобождение митингующими административных зданий и разблокирование автомагистралей – едва ли выполнимо. «Я не думаю, что у людей такое настроение», - пояснил позицию парламентского меньшинства лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок и добавил, что для согласия на такие условия, оппозиции необходимо сначала проконсультироваться с народом.

Кроме того, в оппозиции настаивают, что под новый закон не должны попасть те, кто совершил убийства и участвовал в похищении людей, а также, безнаказанными не могут остаться нападения на журналистов и пытки участников массовых акций протеста. В Партии регионов возражений ни по одному из этих пунктов не нашлось. «Необходимо провести следственную работу по каждому случаю и привлечь виновных к ответственности», - заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

В результате, так и не добившись появления единого мнения, депутаты приняли решение продлить внеочередную сессию Верховной Рады и на среду, дабы рассмотреть закон об амнистии на свежую голову.

Менять конституцию желания нет

Приблизительно по такому же сценарию – бесконечного поиска компромисса – похоже, будет решаться и вопрос изменения Основного закона. «Вопрос изменения Конституции – это довольно трудоемкая работа, требующая больших затрат – умственных и временных. Поэтому мы пришли к мнению, что в парламенте будет создана специальная комиссия, которая начнет заниматься данным вопросом», - сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

По его словам, в оппозиции сейчас идет дискуссия по данному вопросу, что «если мы (власть, - УНИАН) созданием общую комиссию, то смогут ли они (оппозиция, - УНИАН) потом войти со своим предложением». «Во-первых, они смогут. Во-вторых, мне кажется, это совершенно неправильный подход. Наша Конституция готовится для государства. И любой разумный человек заинтересован в том, чтобы она создавала такие условия, при которых всем было комфортно жить. Если мы это поставим во главу угла, значит, документ будет выписан правильно. Если мы во главу угла поставим политические интересы, избрание кого-то, то это будет тупиковый путь, который не принесет в этот документ знаковых вопросов», - уверен Ефремов.

Тем временем, в оппозиции также считают, что процесс внесения изменений в Конституцию не может быть быстрым. И подчеркивают, что парламент не сможет вернуть Конституцию 2004 года без того, чтобы потом не пойти на досрочные выборы. Так, по словам лидера ВО «Свобода» Олега Тягныбока, в случае возвращения к Конституции 2004 года, появится необходимость роспуска Верховной Рады, поскольку, по Конституции 2004 года, парламент должен быть избран по пропорциональной системе, должен быть возобновлен императивный мандат, процедура формирования большинства, которое должно, в свою очередь, сформировать правительство…

Впрочем, такую позицию не разделяют другие политические игроки, которые, на сегодняшний день, имеют больший вес в глазах участников уличных протестов. И, пожалуй, лидерам оппозиции стоило бы к ним прислушаться. В частности, по мнению общественных организаций, участвующих в акциях протестов, создание в парламенте комиссии по изменениям в Конституцию Украины может оказаться обычным мошенничеством и обманом со стороны власти, так как легитимизирует нынешнее состояние дел в Украине.

Рокировки в Кабмине: шило на мыло

Что же касается отставки правительства, единства в этом вопросе в рядах депутатов не было. Как не было его и в прошлом году, когда обе попытки оппозиции объявить Кабмину вотум недоверия закончились провалом. В оппозиции выразили надежду, что уж в этот раз Партия регионов поддержит голосование. В то же время в самой Партии регионов отвечали уклончиво: мол, поддержать-то мы можем, но кто будет вместо Азарова, если Яценюк своего согласия занять премьерский пост не давал… Словом, голосов для отставки правительства в парламенте сегодня не было.

Впрочем, премьер Николай Азаров сделал подарок депутатам еще до начала внеочередного заседания Верховной Рады – утром 28 января он сам написал заявление об уходе. Тем самым, глава Кабмина, с одной стороны, удовлетворил требования оппозиции (хотя и с опозданием в два месяца), с другой – обезопасил себя от унизительной необходимости отчитаться перед парламентом накануне выражения вотума недоверия правительству.

В депутатском корпусе этот шаг восприняли по-разному. Замглавы Партии регионов Сергей Тигипко назвал заявление об отставке премьера правильным, но запоздалым шагом: «Это важное решение позволит хотя бы частично снять напряжение в обществе, минимизировать политическое противостояние в стране. Шаг правильный, хотя его нужно было сделать раньше».

В то же время народный депутат от партии УДАР Павел Розенко отметил, что заявление премьера об отставке может быть трюком власти для того, чтобы вопрос смены главы правительства не рассматривался Верховной Радой. А внефракционный народный депутат Сергей Мищенко не исключил, что этот шаг – технический ход власти. «Понятно, что это тактический ход для того, чтобы сейчас подтолкнуть к переговорам оппозицию по формированию совместного правительства», - считает парламентарий.

Как бы там ни было, ближе к вечеру глава государства принял отставку премьера и, как следствие, всего Кабмина. Однако все министры остаются в своих креслах, в качестве исполняющих обязанности, до тех пор (но не более 60 дней), пока не будет сформирован новый состав правительства во главе с новым премьером. Все, кроме самого Азарова.

Как известно, 25 января президент предложил должность главы Кабмина лидеру фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку, но последний от нее отказался. Не рассматривает себя в правительстве (в какой-либо должности) и лидер партии УДАР Виталий Кличко (как известно, ему было обещано кресло гуманитарного вице-премьера): «Для меня никогда не стоял вопрос должностей, и я себя никогда не рассматриваю в правительстве, тем более - в правительстве Януковича».

Меж тем, народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник отметил, что у Партии регионов есть, кем заменить Николая Азарова на посту премьер-министра. «Это предложение, в соответствии с законом, вносит президент. Это его компетенция», - сказал депутат и не назвал ни количества возможных кандидатур, ни их имен.

Впрочем, интрига развеялась очень скоро: исполняющим обязанности премьера был назначен теперь уже бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, давно «примеряющий» на себя эту должность.

Татьяна Урбанская