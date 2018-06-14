Украинский интерес. Маневры вокруг кризиса

Впервые в своей истории наша страна переживает элементы городской герильи с политической подоплекой. Лидеры оппозиции оказались не способными управлять протестующими, а власть сменила игнорирование факта протеста на жесткие действия правоохранителей. Те действуют порой неадекватно, порождая многочисленные предположения о «российском следе» в украинском кризисе. Наверное, именно поэтому и законы, принятые Верховной Радой по заведомо скандальной процедуре и вступившие в силу на этой неделе, выглядят как политическое обеспечение коммерческого кредита, полученного Киевом у Москвы в декабре минувшего года.

При этом Россия вовсе не стесняется занимать активную позицию относительно событий в Украине. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что наша страна может попросить о посредничестве еще до начала эскалации напряженности. Государственная Дума специальным заявлением выразила обеспокоенность происходящим в Украине, добавив к человеческим эмоциям слишком много идеологических конструкций. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в унисон с думцами возмутился иностранным вмешательством в украинские дела, подразумевая, конечно же, страны Запада.

Судя по всему, аналогичные чувства испытывает украинский министр иностранных дел Леонид Кожара. По крайней мере, хозяин величественного здания на Михайловской площади вместе с министром юстиции Еленой Лукаш и высокопоставленными представителями правоохранителей больше часа в режиме монолога рассказывал свой вариант правды о события на Грушевского. Похоже, в МИДе искренне считают, что их собеседники только прибыли в страну пребывания и еще не разбираются в ситуации.

Но Европейский Союз, отдадим ему должное, пока предпочитает демонстрировать взвешенность, обеспокоенность и не делать резких движений. Глава внешнеполитической службы ЕС Кэтрин Эштон всячески приветствует любые возможности для поиска компромисса между украинскими политиками. Очевидно, об этом она будет говорить в Киеве на следующей неделе, пока же для диалога с политиками в украинскую столицу прибыл еврокомиссар Штефан Фюле. Обеспокоенность дипломатов Старого Света понятна: ситуация в нашей стране отражается на общеевропейском климате стабильности. Дальнейшая эскалация напряженности может создать проблемы Европейской народной партии. Интересно, что один из столпов Европы, канцлер Германии Ангела Меркель, тоже выразила обеспокоенность ситуацией в Украине, но не спешит говорить о перспективах введения санкций.

Соединенные Штаты в этой ситуации действуют куда более прямолинейно. Не только вице-президент Джо Байден позвонил Виктору Януковичу (буквально 23 января с украинским президентом говорили и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и уже упомянутая Ангела Меркель), но и тамошний Госдепартамент сработал оперативно. Там аннулировали визы неназванным представителям Партии регионов, дав понять, что этот инструмент могут пустить в ход снова и снова.

Широкомасштабный кризис в Киеве повлиял и на участие представителей Украины во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Власть там представлял Николай Азаров, откровенничавший о попытках государственного переворота и захвативших центр Киева боевиках. При этом Николай Янович уверял немногочисленных собеседников, что ситуация под контролем. Давний знакомец украинского премьера Петр Порошенко выступал в качестве его визави, причем и ассортимент встреч с лидерами у него был помасштабнее, да и аргументы более убедительны.

Евгений Магда