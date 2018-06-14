Майдан уходит в регионы. Хроника событий

Первой под напором граждан «пала» Львовская ОГА. Еще в четверг днем около двух тысяч человек собрались на площади возле здания администрации, требуя встречи с губернатором области Олегом Сало. Самые смелые, несмотря на попытки охраны их остановить, вошли в здание. Вслед за ними в помещение «просочились» и другие демонстранты, которые, в считанные минуты, заняли все четыре этажа здания. Пока сотрудники Львовской ОГА баррикадировались в своих кабинетах, активисты Львовского Майдана начали петь государственный гимн, скандировать «Власть народу!» и «Революция!».

Так как губернатора в здании не оказалось, митингующие приняли решение его подождать: «помещение захватываем, а окна не бьем». Когда же Олег Сало был обнаружен, его заставили написать на имя президента Украины заявление об увольнении. После этого митингующие стали скандировать лозунги, но присутствующие в ОГА местные депутаты призвали их к спокойствию и просили «не трогать губернатора». «Он написал заявление, не применяйте силу! Отправим его домой», - призвал один из присутствующих. Впрочем, немногим позже Сало рассказал, что сделал это под принуждением и отзывает свое заявление.

Олегу Сало дали возможность покинуть помещение администрации, а возле здания активисты начали возводить баррикады: сносить и привозить деревянные колоды, шины, палки.

Кроме того, во Львовской ОГА, митингующие проводят запись в «Сотни самообороны», а также занимаются организационными моментами – определяют, кто будет отвечать за охрану здания, обеспечение едой, кто войдет в отряды патрулирования на улице. Примечательно, что все это происходит спокойно и без агрессии. Более того, демонстранты не препятствуют работе сотрудников облгосадминистрации. Впрочем, по данным пресс-службы Львовской ОГА, «работа аппарата ОГА стала невозможной».

Как бы там ни было, митингующие не намерены освобождать здание администрации. По их словам, «пока власть не перейдет народу». На следующие день, 24 января, активисты местного Майдана захватили еще и несколько районных государственных администраций.

Аналогично развивались события и в соседней, Ровенской области. Здесь участники акции протеста также взяли здание ОГА штурмом и заявили, что не планируют его освобождать. При этом они попросили сотрудников милиции, обеспечивающих порядок в администрации, покинуть ОГА и пообещали, что охрану и сохранение всех помещений обеспечат своими силами. После чего из активистов начали организовываться отряды самообороны. Кроме того, митингующие начали мобилизацию всех граждан области, дав соответствующее объявление на местном радио.

Участники акции также потребовали исполняющего обязанности губернатора области Анатолия Юхименко (председатель ОГА Василий Берташ находится в отпуске) передать власть Народной Раде, и связаться в телефонном режиме с Виктором Януковичем, чтобы тот убрал сотрудников правоохранительных органов из центра столицы. После этого заместители председателя Ровенской ОГА написали заявления об увольнении. По их словам, это было сделано во избежание кровопролития.

В этот же день свою ОГА захватили и жители Тернополя, заняв несколько этажей здания. В конференц-зале областного совета, где собралось немало людей, председатель тернопольского Штаба национального сопротивления Владимир Стаюра призвал людей не бояться: «Никакие «грифоны», ни милиция нам не страшны. Мы у себя дома, мы в помещении областного совета. Мы пришли к своим слугам...»

При этом он призвал людей ничего не уничтожать в помещениях и дождаться прихода сотрудников администрации. «Мы будем выяснять, на чьей они стороне и нужно ли им писать заявления об увольнении. Руководство мы перебираем на себя», - заявила одна из руководителей Штаба национального сопротивления Мария Чашка.

Кроме того, на сторону митингующих перешли и депутаты облсовета. В частности, его председатель Василий Хоминец назвал захват администрации народным волеизъявлением и пообещал, что порядок в здании ОГА будут обеспечивать местные народные избранники и милиция. «Мы не призываем людей ночевать, но и не выдворяем. Кто-то будет ночевать здесь, кто-то – нет. Наша задача – обеспечить порядок», - сказал он.

Немного иначе развивались события в Луцке. После того, как глава Волынского областного совета Владимир Войтович и его первый заместитель Юрий Лобач написали заявления об увольнении, а к митингующим под стенами Волынской ОГА вышел губернатор Борис Климчук, жители города начали скандировать: «Заявление!» «Здесь и сейчас!». На что глава администрации сказал, что готов стать на колени, чтобы акция протеста закончилась мирно, и попытался вернуться в здание. Впрочем, активисты его не пустили. Позже губернатору удалось вернуться в кабинет, но основная масса пикетирующих остается на Киевской площади под стенами ОГА в ожидании заявления о его увольнении.

В результате, Борис Климчук вынужден был подчиниться требованиям граждан. Он отметил, что «не просто написал (заявление об отставке), а отправил по факсу». «С этого момента на Волыни должен быть мир и спокойствие», - сказал Климчук.

Эти слова активисты передали пикетчикам, которые ждали решения на площади, после чего все начали расходиться.

Тем временем, противостояние митингующих с чиновниками в Черновцах оказалось еще более жестким. Активисты выломали дверь в здании областного совета, но милиция, и какие-то молодые люди «в гражданском», попытались занять оборону за второй дверью. Это, впрочем, не остановило буковинцев, к которым присоединились ультрас местного футбольного клуба «Буковина». После того, как митингующие с помощью топора выломали входную дверь, к ним вышел глава ОГА Михаил Папиев. Активисты потребовали от него написать заявление об отставке, но он не согласился, и заявил, что власть будет вынуждена действовать по закону.

Пока Папиев общался с активистами, предлагая им определить делегатов для переговоров, правоохранители применили к митингующим слезоточивый газ, бросив в толпу гранаты с газовой смесью. Это спровоцировало массовую потасовку, во время которой, вероятно, пострадал глава Черновицкого областного совета. Во всяком случае, к нему в кабинет вызвали медиков, которые не стали комментировать ситуацию.

Тем временем, на сторону митингующих встали местные депутаты от оппозиции, которые создали Народный совет и избрали его президиум. В настоящее время в состав совета вошли 19 человек от оппозиционных фракций и внефракционные, которые призвали присоединяться к ним и депутатов других местных советов области.

Такая же участь постигла Ивано-Франковскую ОГА. 20-ти тысячной толпе митингующих трудно было противостоять. Работники облгосадминистрации еще до начала штурма покинули помещение, после чего активисты заняли все этажи ОГА и организуют охрану.

В Хмельницком же активистов было в 10 раз меньше, но ОГА также «пала». Так, около 40-50 правоохранителей на первом этаже сдерживали активистов до того момента, когда большинство депутатов облсовета пошли на уступки оппозиции и единогласно поддержали то обращение, в котором был пункт о досрочных выборах президента. Но активисты потребовали отставки губернатора Василия Ядухи и начали штурмовать кордон правоохранителей на пути в кабинет губернатора. Начались столкновения, во время которых были повреждены мебель, картины и т.п. Столкновения продолжались около 30 минут, после чего комендант местного Евромайдана Юрий Смаль пошел на переговоры с руководством области. Активистам пообещали, что губернатор напишет заявление об увольнении.

Но самые жаркие бои за власть развернулись в Черкассах. Первые попытки штурма здания ОГА произошли вечером 23 января. В помещение администрации пытались прорваться около 2 тысяч митингующих, милиционеры применили к ним слезоточивый газ, после чего стали поливать водой из нескольких пожарных шлангов. А из окон облгосадминистрации в людей полетели всевозможные предметы и вазоны. Один из них тяжело травмировал девушку, которую в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой забрала «скорая».

В ответ активисты забросали ОГА дымовыми шашками и петардами, прозвучало несколько взрывов светошумовых гранат. Также некоторые участники штурма стали вынимать камни из мостовой возле ОГА и бросать в окна здания. Тем, кто промок, люди из соседних домов начали приносить теплые вещи.

Но настоящие боевые действия начались после того, как к милиции пришла подмога – работники спецподразделений «Грифон» и «Беркут». Они, для сдерживания толпы, даже произвели несколько выстрелов в воздух. Кроме того, после штурма, 58 человек были доставлены в Сосновский районный отдел внутренних дел.

В результате, 23 января активистам не удалось захватить здание ОГА, но около тысячи человек остались возле него на ночь. Немного позже митингующие повторили попытку штурма и она увенчалась успехом.

В отличие от мирного поведения в зданиях ОГА других областей, активисты Черкасщины в фойе областного совета устроили погром – разбиты гардероб, диваны, шкафы и другая мебель. Стены были разрисованы лозунгами, а во внутреннем дворе ОГА молодежь устроила из этой мебели и документов огромный костер. Митингующие также сожгли пожарные гидранты, из которых их поливала милиция. Разбиты все окна и двери на первом этаже. Из подручных средств, найденных в кабинетах на захваченном первом этаже, активисты выстроили баррикады в здании.

Однако это им не помогло. Вскоре здание ОГА заняли правоохранители. Более того, весь день 24 января в Черкассах работники милиции в центре города и прилегающих районах задерживали молодежь. Задержанных заводят в разгромленное фойе облсовета и отсюда автозаками отвозят в райотделы милиции Черкасс.

В Ужгороде активисты пока лишь пикетируют Закарпатскую облгосадминистрацию, к которой подошли после пикета Ужгородского городского совета. Участники акции уже озвучили свой ультиматум губернатору: они предлагают открыть двери обладминистрации и для того, чтобы иметь возможность работать в большом зале ОГА. Там планируется создать Народный совет. В противном случае, активисты обещают чиновникам осаду и мирный штурм.

Следующей ОГА, которая может перейти в управление граждан, может стать Сумская. 24 января несколько десятков сотрудников милиции, а также люди в штатском, заблокировали все входы в здание облгосадминистрации. Причиной для принятия таких мер стал многотысячный митинг сумчан, состоявшийся накануне.

В Полтаве руководство области пока еще пытается урегулировать ситуацию мирным путем. Губернатор Александр Удовиченко пригласил активистов на диалог и пообещал 25 января пообщаться со всеми за «круглым столом».

Тем временем в Донецке и Днепропетровске увеличивается количество участников местных Евромайданов. А в Николаеве и Николаевской области милиция усилила охрану административных зданий местных органов власти.

Татьяна Урбанская