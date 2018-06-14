Последний шанс для «примирения»

Как бы многим и во власти, и в оппозиции, этого не хотелось, повернуть ситуацию вспять больше нельзя. Как нельзя вернуть жизнь нескольким погибшим в столкновениях на улице Грушевского. Хочется брать на себя ответственность за происходящее, или не хочется, также больше не имеет значения: брать ответственность придется. Более того, важно и осознание, что результат договоренностей больше не может быть удобным и приемлемым как для власти, так и для оппозиции. Вопрос лишь в том, насколько принятые решения будут восприняты митингующими на Майдане и сумеют ли понизить градус уличных протестов. УНИАН попросил ряд экспертов оценить шансы нынешнего переговорного процесса в реализации этих задач. Мы задали спикерам такие вопросы:

Каковы причины нежелания идти на компромисс, как у власти, так и у оппозиции?

Существуют ли уступки с одной и с другой стороны, которые смогут удовлетворить протестующих?

Необходим ли украинским переговорщикам внешний посредник и кому следовало бы доверить эту роль?

Бывший народный депутат Тарас Чорновол:

Переговоры затягиваются по разным причинам. Одна из них – неготовность к компромиссу. Вторая связана с большой вероятностью существования у власти своих сценариев, которые могут касаться самых разных аспектов. К примеру, возможности проведения силового сценария, в первую очередь, на улице Грушевского, а, в дальнейшем, и разгона Майдана. Или затягивание времени, чтобы какие-либо акции, обещанные троицей из оппозиции, не прошли в обещанное время. А, так как люди на улицах уже устали от постоянных обещаний и переносов с одного дня на другой, это дискредитирует оппозиции. Плюс, возможно, власть и вовсе не готова вести переговоры из-за своей некоторой несамостоятельности.

То есть, обе стороны сегодня имеют проблемы. Что касается власти, Виктор Янукович в последнее время ведет себя недостаточно адекватно. Отдельные вещи нельзя пояснить ничем. Немотивированная жестокость и особый выбор направлений деятельности во время разгона демонстраций, свидетельствуют о неукраинском характере разработки определенных сценариев. Кто изучал историю последних десятилетий в РФ, видят, что тут чисто ФСБшные схемы Северного Кавказа, Чечня. Это поведение спецназа в Чечне: кого выбирать, как убивать, каким образом похищать людей… Похищений людей у нас, кроме случая с Гонгадзе, где было очень много политических составляющих, практически и не было. А тут такая вещь, людей хватают без процедуры ареста, куда-то ведут их, бьют… Это полностью разработка российских спецслужб и я уверен, что сегодня и «Беркутом», и другими силовиками, уже открыто руководят военные специалисты ФСБ. Я не знаю, чем Януковича «взял» Путин, наверное, не только деньгами. Возможно, запугиванием физического уничтожения. Поэтому я не верю, что Янукович самостоятелен в принятии решений.

С другой стороны, сценарий вводится и руками Клюева, и согласовываться все же должно с олигархами – акционерами Партии регионов. Ведь, если в их рядах что-то «взорвется», то у Януковича будут проблемы. Поэтому, при таких обстоятельствах, вероятно, существуют люди, которые президента сдерживают. Даже если они согласны делать все так, как хотят россияне, но не так быстро. Дать возможность дозреть, дать возможность людям немного остыть, потом снова сделать какие-то шаги…

Теперь что касается оппозиции. Первое, они в данной ситуации не могут контролировать процесс. Взрыв на Грушевского и то, что люди втянулись в страшное кровавое месиво и гибнут там, связано, в первую очередь, с действиями власти, с принятием драконовских законов, но, в то же время, и с абсолютной «импотенцией» наших оппозиционных лидеров.

Эта тройка ничего не смогла родить, если в десятый раз после того, как им сказали: дайте план, снова говорит утопичные и никчемные вещи. Это никому не нужно. К примеру, создание Народной Рады – совершенно тупого органа. Ведь те секторы, которые не являются партийными – правый сектор, гражданский сектор, Автомайдан - им не нужен еще один орган, где будут только партийные фракции, которые «прокрались» в регионах, которые «тушкуются» на каждом шагу. А тут они будут что-то решать и брать на себя управление страной?

Все это сорвало людей. И они сегодня лидеров оппозиции слушать не желают. Яценюк и Тягныбок уже ничего не могут сказать людям, которые стоят на улице. Кличко, вроде, уважают. Но он не дает ответов на вопросы, которые есть у людей. Он предлагает им прекратить противостояние, но они на это пойти, не способны. Для митингующих лозунг «Свобода или смерть» стал слишком серьезным. Люди будут к нему прислушиваться только в случае, если он скажет то, что им созвучно, когда будет победа… А он их зовет на капитуляцию. Кроме того, еще одна проблема оппозиции – они слишком инкорпорированы в систему власти.

Собственно, все это и обуславливает сложившуюся ситуацию с переговорами. Президент зашел слишком далеко, что любые уступки ему, любое снятие требований, которые не раз озвучивались на Майдане, сумели снизить градус протеста.

Поменять ситуацию могли бы две составляющих: киевляне и олигархи. Относительно первых: сегодня в Киеве – горячая стадия протестов. Ее нужно охладить и установить порядок. Что можно сделать в условиях, что отозвать людей не получится? Нужно сделать так, чтобы ушел «Беркут». Понятно, что президент его не отзовет, перехода на сторону народа тоже не происходит…

Но есть простой вариант, который киевляне сделать не желают, потому что никому не верят и никуда уже не хотят выходить. А вариант достаточно простой – нужно в один из ближайших дней, желательно – позавчера – прийти туда.

На сегодняшний день даже 50 тысяч людей ничего не решают. Сейчас решают полмиллиона. Теоретически это очень просто, а практически я в это не верю.

Второй вариант – олигархи. Без разрешения ситуации они могут начать многое терять. И, если Клюев в Австрии мог переписать что-то на своих родственников, которые уже получили австрийское гражданство, то Ахметов потеряет очень много, в той же Америке. Но это лишь в том случае, если обещанные санкции – настоящие.

Думаю, олигархи могут инициировать переговоры. Тогда можно менять структуру Верховной Рады, а, если вдруг «ломается» большинство, то меняется тематика разговора. Хотя следует понимать, что бунт олигархов против Януковича невозможен. Никто не будет голосовать за его импичмент. Но проголосуют за отставку Азарова и начнут постепенно отменять драконовские законы. Параллельно с этим, оппозиция должна заняться тем, чтобы олигархов вывели из «черных списков» ЕС и США... Но пока готовности нет ни с одной, ни с другой стороны.

А что касается посредника, то без него такие переговоры вести тяжело. Переговорщик нужен тогда, когда одна сторона не верит другой. А у нас как раз такая ситуация. В 2004 году интересы России в Украине были меньше, а сегодня ситуация кардинально изменилась. Поэтому украинская власть будет говорить, что никаких западных наблюдателей она не примет. А позиция России – чтобы переговоры с оппозицией не вести вообще.

Бывший народный депутат Алексей Плотников:

Ситуация достаточно сложная. Лидеры оппозиции не контролируют то, что происходит на Грушевского, они не контролируют Майдан. И есть масса других вещей, связанных с тем, что они в нехорошем смысле дистанцированы от этих событий. Это и является одной из причин того, что в переговорах пока не достигают результатов.

Что касается уступок, то это вопрос к переговорщикам. Не хочу давать какие-то советы или, скажем, предвосхищать события. Но, естественно, как любые переговоры предполагают согласование позиции сторон. А согласование позиции сторон – это определенные уступки. Поэтому с этой точки зрения, если будет воля договаривающихся сторон, думаю, уступки какие-то будут. Их можно рассматривать как механизм достижения результата.

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов:

После произошедших в Киеве событий даже теоретический путь к компромиссу отрезан. Дело в том, что обе стороны прекрасно знают, что произойдет в случае: а) победы Евромайдана, б) роспуска Евромайдана.

О чем бы стороны ни договорились, какие бы «гарантии» ни давались, в первом случае на представителей и сторонников нынешней власти обрушатся репрессии, во втором случае не меньшие репрессии обрушатся на лидеров оппозиции. Ну, и как в таких условиях достигать компромисса?

Самих участников Евромайдана уже давно не устраивает (и положа руку на сердце, давайте признаем: не устраивал изначально) вариант с отставкой лишь Захарченко или Азарова. Их удовлетворит только отставка Януковича и новые выборы президента и парламента. И Янукович это прекрасно понимает. Он знает, что если сейчас выполнит одно требование, за ним последует десяток следующих. Любой вариант, при котором Янукович останется президентом, Евромайдан не устроит.

До пролитой крови (я не о расквашенных носах, а о жертвах, разумеется) я бы мог сказать, что компромиссом должен стать референдум по основополагающим вопросам (в частности – о пресловутом «евровыборе»), а также начало диалога о федерализации Украины. Однако, к моему большому сожалению, после появления первых – и скорее всего, далеко не последних жертв – сейчас все возможные компромиссные варианты отсечены. Сейчас возможна либо полная победа Евромайдана, либо силовой сценарий со стороны власти. Компромисс теперь не удовлетворит ни тех, ни других.

Основные геостратегические полюса уже четко определились в своих симпатиях и антипатиях. Брюссель и Вашингтон заняли однозначную позицию: что бы ни происходило в Киеве, виновен Янукович, а Евромайдан, соответственно, априори безгрешен. Москва уже объявлена самим Евромайданом источником всех бед, проблем, и чуть ли не организатором всех Антимайданов.

Кто же, в этом случае, может служить переговорщиком, остающимся хотя бы внешне беспристрастным в глазах участников украинского конфликта? Махатма Ганди и Нельсон Мандела уже отошли в мир иной. Дефицит мировых моральных авторитетов – налицо. Не рассматривать же всерьез безумную идею ввода миротворческих войск ООН! Украинский конфликт – это внутренний конфликт. И решать его возможно только самой Украине.

Политолог Алексей Красноперов:

Переговоры власти и оппозиции зашли в тупик, не успев толком начаться. И главная причина этого – взаимное недоверие сторон. Янукович патологически боится, что его «кинут», не выполнят взятых на себя обязательств, как с ним не раз бывало. Того же ожидают от Януковича и оппозиционеры, а потому также не открываются к диалогу. Но у этой боязни «кидка» есть и рациональная составляющая. Ведь, на самом деле, ни одна из сторон не может гарантировать исполнения обязательств, потому что ни власть, ни оппозиция не контролируют ситуацию.

Лидеры оппозиции четко осознают, что не контролируют толпу. Это видно и постороннему наблюдателю. Хотя бы, исходя из абсолютного игнорирования радикальным крылом митингующих, призывов не идти на Грушевского и воздержаться от столкновений с «Беркутом». Есть масса и других примеров, показывающих, что оппозиционеры для протестующих – не авторитеты: то же освистывание их выступлений с трибуны Майдана. А потому, не контролируя ситуацию, оппозиционные лидеры не могут являться адекватными переговорщиками.

Но ситуацию, по сути, также не контролирует и Янукович. Пример тому – массовые эксцессы со стороны «Беркута», бойцы которого стреляли в журналистов, а также допустили не просто кровопролитие, а убийство. Не думаю, что им давали такой приказ. А, если они действуют без приказа, значит, они тоже не до конца подконтрольны власти. То есть, мы приходим к тому, что стороны не могут договариваться, потому что не способны выполнять достигнутые договоренности.

Впрочем, генезис этой ситуации лежит еще в начале протестов. Оппозиционеры с самых первых дней Майдана выдвинули заведомо неприемлемое для Януковича требование – отставку. Она неприемлема для президента на моральном уровне, не говоря уже о нереалистичности такой юридически сложной процедуры, как импичмент, за год до очередных президентских выборов.

Со своей стороны, Янукович также отказался от ответных компромиссов, ожидая, что ситуация рассосется сама собой и припугивая протестующих наказаниями. В итоге, с обеих сторон ситуация была доведена до того уровня, когда на частные уступки идти уже поздно и каждый пытается довести «игру» до победного конца. Потому и говорить толком не о чем.

Кроме того, существует фактор улицы. После убийства людей, для протестующих перейден моральный Рубикон. Их уже не удовлетворят отставки Захарченко или даже всего Кабмина. Они логично хотят сатисфакции. И отставка вышестоящих чиновников – уже не адекватная реакция на кровопролитие. Теперь неконтролируемая улица будет однозначно требовать большего. Полагаю, для многих персональным виновником ситуации воспринимается Янукович. И радикальное крыло протестующих, очевидно, ждет не просто его отставки, а суда над ним.

Повторюсь, это очевидно неприемлемо для самого президента и его окружения. А потому, оппозиционерам в этой ситуации особенно тяжело сохранять баланс. Ведь, с одной стороны, улица толкает их на радикализацию требований, заявлений и действий. С другой же стороны – на Банковой и в Межигорье переговорщики наталкиваются на категорическое нежелание президента и его окружения идти на уступки того уровня, который был бы значим для протестующих сейчас.

В этом контексте спорным выглядит и вопрос об эффективности привлечения международных посредников в качестве гаранта исполнения договоренностей между властью и оппозицией. Ведь это должны быть люди или институты, равно авторитетные для обеих сторон и, в то же время, равно доверенные и для президента, и для лидеров оппозиции. К тому же таких посредников должна воспринимать улица. И главное - у подобного посредника должен быть мощный ресурс гарантий исполнения договоренностей - финансовый, политический, в конце концов, силовой. Но проблема в том, что и США, и ЕС, и Россия на моральном уровне воспринимаются как игроки, симпатизирующие одной из сторон конфликта. А потому их эффективность в качестве арбитра выглядит сомнительной.

Глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко:

Похоже, что у власти и оппозиции есть собственные представления о том, что считать «компромиссом» и где его предел. Но и упорство, с которым власть не готова идти на какие-то, хотя бы минимальные, уступки, свидетельствует, что она или полностью потеряла ощущение реальности, или (хотя я не сторонник конспирологических теорий) ее действия полностью управляются «третьей стороной». Ситуация обостряется каждый час, а спикеры от власти ведут себя так, будто не происходит ничего критического.

Относительно уступок, все выглядит так, что максимум, на который согласна власть: пересмотр (даже не отмена) «диктаторских законов» и отставка нескольких министров, которых и без того давно хотели уволить. Этого, конечно мало.

Бесспорно, требования оппозиции о досрочных президентских и парламентских выборах - тоже из разряда «научной фантастики». Хотя Майдан требует «полной программы», я думаю, что противостояние могут остановить следующие шаги: отмена диктаторских законов, отставка правительства в первую очередь - Захарченко), полная и безусловная амнистия задержанных протестующих, вывод силовиков из Киева.

Однако, надо осознать, что даже выполнение этого минимального пакета не удовлетворит всех на Майдане и ударит по лидерам оппозиции, если те на него согласятся. Очевидно, что даже при реализации такого сценария, не все согласятся уйти с Майдана. Но, если радикалы потеряют поддержку умеренного большинства, сами они долго не продержатся.

В переговорном процессе международные посредники, конечно, необходимы. В первую очередь - это должны быть представители Евросоюза, которых можно дополнить представителями США и России. Представительство России необходимо, чтобы избежать дальнейших спекуляций. По персональному составу посредников можно дискутировать, но среди них обязательно должна быть Александр Квасьневский. Если ему, конечно, не надоело в тысячный «спасать Украину», когда она сама этого делать не хочет.

Татьяна Урбанская