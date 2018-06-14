День Соборности и Свободы: когда земля горит под ногами

Во вторник, пока обещанные переговоры между властью и оппозицией сводились к очередным обвинениям друг друга в нежелании договариваться, между противоборствующими сторонами на улице Грушевского установилось шаткое перемирие. Впрочем, в ночь со вторника на среду и самооборона Майдана, и Автомайдан, и активисты на Грушевского, не спали – ожидали нападения. Оказалось, не зря.

Около восьми утра правоохранители решились нарушить статус-кво и начали штурм баррикад: силовики оттеснили митингующих, не оказывающих сопротивления, и захватили всю улицу Грушевского и Европейскую площадь, по ходу задерживая нерасторопных граждан. Через полчаса после штурма, участники акции протеста, собравшись с силами, снова заняли свои позиции, забросав стражей порядка камнями. Последние ответили светошумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом.

Такую активность со стороны сотрудников спецподразделений МВД на улице Грушевского в Управлении связей с общественностью ведомства пояснили необходимостью обеспечения безопасности правоохранителей. Мол, накануне милиция изъяла канистры с неизвестным веществом, которое митингующие планировали использовать против стражей порядка на улице Грушевского. Кроме того, в милиции сообщили, что участники акции намерены использовать неизвестное химическое вещество, которым планируют нанести милиционерам ожоги. Чтобы предотвратить совершение правонарушения, работники органов внутренних дел оттеснили митингующих и изъяли подозрительные канистры.

Между тем, противостояние продолжается до сих пор. Митингующие на первой линии своих баррикад выложили поперек улицы, по всей ее длине, автомобильные шины и подожгли их. Костры очень ярко горят, пытает вся проезжая часть. Черный густой дым мешает дышать. Но демонстранты не останавливаются: этот дым мешает правоохранителям видеть протестующих и вести по ним прицельный огонь.

Первые смерти

Собственно, люди уже почти не боятся пневматики и резиновых пуль. Ведь еще раньше, около шести утра, информационное пространство взорвала новость: погиб один из митингующих. По данным СМИ, смерть наступила во время боевых действий на улице Грушевского ночью. Изначально свидетели трагедии говорили о двух версиях: человек погиб вследствие разрыва светошумовой гранаты либо гибель наступила в результате выстрела. Чуть позже в милиции подтвердили факт смерти, а в ГПУ отметили, что человек погиб от огнестрельных ранений. Но самое ужасное, что это была только первая смерть.

На конец дня координатор медицинской службы штаба «Евромайдан» Олег Мусий заявил, что в результате столкновений демонстрантов и милиции погибли пять человек. У четырех из них, по его словам, огнестрельные ранения в область грудной клетки. Официального подтверждения этим сведениям не поступало.

По данным правоохранителей, уголовные производства по ч.1 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины открыто по фактам двух смертей (Сергея Нигояна и Михаила Жиздневского).

Власть довольна работой правоохранителей

В то же время, премьер-министр Украины Николай Азаров заверил, что у сотрудников правоохранительных органов на улице Грушевского нет огнестрельного оружия. «Обвинения в адрес правоохранительных органов вообще безосновательны, поскольку на Грушевского они вообще не имеют огнестрельного оружия», - сказал премьер.

При этом он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за расторопность и выдержку: «Я очень благодарен сотрудникам правоохранительных органов, которые сейчас проявляют выдержку…«Градус» протестов, даже мирных, нужно умерить, а агрессия вообще должна быть исключена». И даже пообещал милиции прибавку к жалованью.

По его словам, власть разделяет «конституционное право наших людей на мирные протесты, демонстрации, любые формы мирного протеста, предусмотренные Конституцией». «Но, согласитесь, трудно отнести происходящее к мирным протестам, когда в правоохранителей швыряют коктейли Молотова», - отметил глава правительства.

Такой же риторики придерживался и Министр иностранных дел Леонид Кожара на встрече с аккредитованными в Украине послами других стран. «На сегодняшний день происходит нарушение действующего законодательства Украины со стороны радикальных сил, и правительство Украины, государственная власть не оставят такие серьезные правонарушения без надлежащей правовой оценки и соответствующего реагирования», - сказал Кожара.

Он отметил, что реакция власти будет в соответствии с действующим законодательством и что руководство государства настроено сделать все возможное для мирного урегулирования.

Международная реакция

Впрочем, европейских дипломатов заявления Кожары не удовлетворили. В частности, посол Германии в Украине Кристоф Вайль отметил: «мы слушали вас 67 минут без шанса задать вопросы. Мы хотим задать вам вопросы и высказать свое мнение». Кроме того, опытный дипломат решил дать урок украинскому коллеге, обратив внимание, что за все время брифинга в МИД представители Украины не предоставили послам никакой информацию по поводу смерти людей на улице Грушевского, и даже не выразили в связи с гибелью сограждан сожаления.

В главном внешнеполитическом ведомстве Украины пояснили, что встреча изначально проводилась в форме брифинга и не предусматривала вопросов.

К слову, помимо дипломатов, проживающих в Украине, свое недовольство непонятным для них поведением украинской власти выразили и участники Всемирного экономического форума в Давосе, куда в среду отправился премьер-министр Николай Азаров. По данным иностранных СМИ, ряд организаторов встреч в рамках Форума отозвали свои приглашения главе украинского правительства участвовать в их мероприятиях, а также якобы было отозвано приглашение организаторов Давосского форума Азарову выступить на заседании в пятницу днем. К слову, в предыдущие годы украинское руководство использовало экономический форму в Давосе как возможность заявить о евроинтеграционных устремлениях страны и намерениях проводить структурные реформы.

Но намного более опасными для украинской власти стали даже не этот своеобразный бойкот или обиды послов, а заявления о возможных санкциях со стороны ЕС в отношении некоторых властьимущих в Украине. «Сейчас мы не говорим о санкциях со стороны ЕС, но есть интересы олигархов, есть банковские счета, которые можно проверить… Это шаги, которые могут быть осуществлены до введения санкций, но они могут быть ощутимыми…», - сказал комиссар ЕС по вопросам бюджета Януш Левандовский.

Не вмешался только Жириновский

Между тем, неприятности на западном дипломатическом фронте для украинской власти сполна компенсируются успехами на восточном. Так, Государственная дума РФ приняла заявление «Об обострении ситуации в Украине», в котором отмечается, что протесты в Украине приобретают «все более масштабный и агрессивный характер», а также «по существу, имеют место попытки свержения легитимных институтов власти в стране силовым путем». Депутаты Думы считают, что ответственность за обострение ситуации в Украине, помимо представителей «экстремистской части оппозиции, несут и западные политики, грубо вмешивающиеся во внутренние дела суверенной Украины», выступающие на митингах, организованных оппозицией.

Госдума РФ предупредила о недопустимости внешнего давления на Украину и навязывания ей геополитического выбора в пользу ассоциации с Европейским Союзом. Кроме того, российские депутаты обратились к украинской оппозиции «с призывом отказаться от насилия в любой форме, немедленно прекратить силовое противостояние, вступить в конструктивный диалог с властью, разрешать все стоящие перед украинским обществом проблемы в строгом соответствии с Конституцией и национальным законодательством».

Заявление поддержали все депутаты Госдумы, кроме членов фракции ЛДПР, которую возглавляет Владимир Жириновский.

Переговоры без результата

Собственно, о необходимости диалога и самом диалоге власти и оппозиции в Украине украинцы знают и без вмешательства Москвы. Тем более, в среду, на фоне острого обострения стычек в центре Киева, лидеры оппозиционных сил назначили переговоры с президентом страны. Хотя встреча длилась более трех часов, ее результаты, мягко говоря, не впечатлили.

Так, лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок по итогам заявил: «Этот визит, который был сегодня нами осуществлен на Банковую, и встреча с Януковичем, он абсолютно ничего не принес», а в пресс-службе Президента Украины назвали эту встречу «первым этапом переговоров». Как бы там ни было, оппозиция дала главе государства 24 часа для остановки кровопролития. По словам лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, сейчас существует два пути: первый – «остановка кровопролития, ответственность всех, кто убивал людей и сохранение жизни каждого человека, который есть на этом Майдане, и который есть в Украине… На этот путь у нас осталось 24 часа», и второй – «я с позором жить не буду, завтра пойдем вместе вперед. Если пуля – в лоб, то пуля – в лоб, но честно, справедливо и смело», - огласил ультиматум оппозиции Яценюк.

В свою очередь, лидер партии УДАР Виталий Кличко пригрозил: «Завтра, если президент не пойдет навстречу, мы сконцентрируемся и нас будет еще больше, мы пойдем в наступление». По словам Кличко, решить проблему помогли бы досрочные выборы: «досрочные выборы изменят ситуацию без крови».

…Остается лишь робко надеяться – под ритмичный стук «барабанщиков» - что в четверг переговорный процесс пойдет быстрее.