Политолог Фесенко: «Если будут жертвы – это прямой путь в Гаагский трибунал для тех, кто отдавал приказы»

- В Украине политическое противостояние достигло пика. Какой может быть выход из сложившейся ситуации?

- К сожалению, это – далеко еще не пик. Сейчас говорят – мы перешли черту. Мы находимся на черте. Первые жертвы – признак того, что мы на нее наступили. Роковая черта – это применение огнестрельного оружия со стороны власти, что влечет за собой уже многочисленные жертвы среди населения. А после этого начинается применение оружия другой стороной. Вот это – принципиально другая ситуация. Это и есть – перейти черту.

- Что для предотвращения развития такого сценария должна сделать власть?

- Должен быть введен категорический запрет на применение огнестрельного оружия. Иначе происходящее (на ул. Грушевского, – УНИАН) может стать спусковым крючком. Если последует силовой разгон Евромайдана и протестующих на Грушевского с применением огнестрельного оружия, и будут жертвы, то, повторюсь, может последовать применение оружия с обратной стороны. А это называется – гражданская война. Пусть даже в локальных проявлениях, но это – худший вариант развития событий. Но, к сожалению, вполне возможный. Это должны понимать и во власти, и оппозиция.

- А какие, в свою очередь, должна предпринять действия оппозиция?

- Оппозиция должна прекратить все «статусные» игры и начинать реальные переговоры, в том числе с Клюевым. Не с Портновым, который делал неадекватные заявления в отношении митингующих. Клюев, по сути, - второй человек в стране. Он влияет на силовые структуры. Поэтому вести с ним переговоры и можно, и нужно. Да, необходимо требовать, чтобы в переговорах принимал участие Янукович, но на сегодня время – ценнейший ресурс, ресурс жизни и смерти в прямом смысле этих терминов. А нужно учитывать, что переговоры не дадут быстрого результата.

- Но оппозиция говорит, что власти имитируют переговоры…

- Может быть, так и есть. Но, власти должны понимать весь трагизм ситуации. Даже если им вдруг удастся подавить Майдан силовым образом, и если это произойдет с многочисленными жертвами, то, как минимум, будет два последствия: первое – в стране начнется (может быть, и в локальных проявлениях) – городская партизанская война (а, может, и не только городская); второе – не просто будут введены санкции со стороны США, к которым наверняка подключится и Европейский Союз. И, кстати, это уже будут не только визовые санкции, но и санкции в финансовых вопросах. Но санкции санкциями, а если будут жертвы, – это прямой путь в Гаагский трибунал для тех, кто отдавал приказы. Вот об этом нужно думать, а не заниматься пропагандистскими и тактическими играми. Необходимо садиться за стол переговоров и искать компромисс, что для начала сможет стабилизировать ситуацию, затем снять напряжение, а потом и позволит выйти из кризиса. Хотя и не сразу.

- Сегодня премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства назвал радикальных протестующих в центре Киева террористами. Что вы думаете по поводу такого заявления?

- Азаров как государственный руководитель просто неадекватно оценивает ситуацию. И он, таким образом, увеличивает число недоброжелателей, усиливает предпосылки для своей отставки. Я не знаю, когда она произойдет, но и так с Майдана постоянно звучит это требование. А после заявлений Азарова решимость протестантов будет еще большей. Ему не в Давос нужно ехать, а оставаться в Украине и внимательным образом изучать происходящее. В Украине начинается дестабилизация валютного рынка, уже есть первые негативные последствия…

- Как вы думаете, сейчас во власти единодушное мнение по поводу происходящего, или есть несогласные с «политикой партии», есть конфликты?

- Недовольные есть всегда. После событий 30 ноября я беседовал с некоторыми представителями власти, и мне многие говорили, что произошедшее – просто идиотизм. Но, при этом, в идиотизме 16 января участвовало все парламентское большинство. Ну, вот и что – есть недовольные, а где они? Думаю, что те недовольные, которые есть во власти, выжидают, чем все закончится. Поэтому я не исходил бы из каких-то иллюзий. Когда я слышу сейчас со стороны оппозиции – к нам приходят генералы милиции, еще немножко – и милиция перейдет на нашу сторону – то, в данном случае, желаемое также выдается за действительное. Это – информационно-тактическая игра. А нужно быть реалистами. Пока – ситуация патовая, и мы – в тупике, а выход из тупика – либо через силовой сценарий с жертвами, либо через переговоры – постепенные и довольно сложные, но с преодолением кризиса.

- Вы упоминали о санкциях Запада. Почему там медлили с их принятием? Неужели нужно было обязательно дождаться жертв противостояния, ведь и ранее уже имело место применение силы со стороны власти к мирным митингующим?

- Санкции ввели не сегодня. Санкции не вводятся в течение часа, просто, США обнародовали эту информацию именно сейчас. Это – предупреждение для власти. Но, жесткие санкции – к примеру, такие, как вводились против Лукашенко и руководства Беларуси, – применяются тогда, когда есть весомые поводы. Например: массовые жертвы или пострадавшие, массовые аресты оппозиции.

- Россия может как-нибудь повлиять на введение санкций в отношении украинских представителей власти?

- Санкции США или ЕС – их суверенное право.

Нана Черная