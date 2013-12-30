В США считают, что избиение Чорновол - это месть организаторам Евромайдана

Избиение журналистки Татьяны Чорновол выглядит элементом системы мести против тех, кто организовывал, принимал участие или положительно освещал выступления Евромайдана.

Об этом говорится в заявлении Миссии США в ОБСЕ о событиях в Украине, озвученном послом Дениэлом Баером в Вене, сообщает Голос Америки.

Посол начал заявление с благодарности за председательство Украины, под которым сегодня в последний раз проходит заседание Постоянного Совета ОБСЕ. «Венская команда во главе с послом Прокопчуком, а также киевские коллеги в специальной группе и министр иностранных дел Кожара могут гордиться многим за минувший год», - подчеркнул посол.

Он отметил, что «под председательством Украины уместно началась, во время министерской встречи в Киеве, инициатива принятия нового решения относительно защиты журналистов». «Мы пока еще не приняли этого решения, но ясно, что безопасность журналистов остается неотложной областью обеспокоенности, в частности в последние недели в Украине», - сказал Баер.

Он заметил, что «Соединенные Штаты, как и многие другие страны, были глубоко обеспокоены, узнав о зверском избиении украинской активистки и журналистки Татьяны Чорновол 25 декабря». По его словам, «несколькими часами ранее Чорновол, которая критически освещала возможное нецелевое использование правительством государственных ресурсов, выставила на своем блоге фотографии резиденции, как считается, члена правительства Януковича». «Снимки окровавленного и изувеченного лица Чорновол, которую нападавшие бросили в придорожном кювете, являются суровым напоминанием о том, какую работу нам еще предстоит выполнить, чтобы предотвратить в будущем такие случаи на пространстве ОБСЕ», - отметил Баер.

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Он считает, что «избиение Чорновол выглядит элементом системы мести, которая вырисовывается, против тех, кто организовывал, принимал участие или положительно освещал выступления Евромайдана, осуществляя таким образом свои основополагающие права на свободу слова и собраний». Посол напомнил, что «один журналист проницательно написал в Твиттере в день Рождества: «В нападении на Чорновол страшно то, что каждый журналист, работающий в Украине, включая меня самого, может легко представить себя на ее месте».

По мнению посла, «журналисты, включительно с журналистами общественными и блогерами, играют чрезвычайно важную роль для свободного и обеспеченного общества. Они привлекают внимание к ошибкам власти и помогают общественности держать ее подотчетной. Они разоблачают случаи коррупции, которая отнимает силы у экономики и разъедает политическую систему. Журналисты также документируют жизнь соотечественников и простых людей – как они работают, любят, празднуют, протестуют, молятся и т.п. – они показывают нам трудности, которые появляются перед ними, их успехи и неудачи, и помогают нам лучше понять тех, с кем мы должны работать ради создания справедливых и свободных обществ».

«Правительство Украины, включительно с Президентом Януковичем и всеми министрами, должно придерживаться своих обязательств в рамках ОБСЕ и публично поклясться не поощрять мести активистам и журналистам, и подкрепить такое обещание действиями, в том числе расследованием и наказанием виновных в такого рода отвратительных преступлениях», - отметил в своем выступлении посол.