Лига Европы: жребий не обделил

В плей-офф Лиги Европы вышли донецкий "Шахтер", днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо" и одесский "Черноморец". Наиболее убедительным в осенней части сезона стало выступления "Днепра", еще за два тура до финиша группового этапа обеспечившего себе место в плей-офф. "Динамо" и "Черноморец" завоевали путевки лишь в последнем туре группового этапа, а "Шахтер" выбыл в Лигу Европы из самого престижного континентального турнира – Лиги чемпионов. Впрочем, в отличие от испанских, итальянских или английских грандов, наши никогда не брезговали успехами во "второсортном" соревновании. Разумеется, весной 2014-го года, они все также будут стремиться к победе. А пока стоит первая задача - пройти в 1/8 финала.

"Днепр" - на самого сильного

Самый серьезный на сегодняшний день оппонент достался "Днепру". Английский "Тоттенхем" в последние годы считается одним из лидеров в своей национальной Премьер-лиге, а амбиции клубного руководства весьма велики. Правда, нынешний сезон пока складывается далеко не лучшим образом. Летом "Тоттенхем" продал в мадридский "Реал" своего лучшего игрока – валлийца Гаррета Бэйла. А сумма трансфера – 100 млн. евро – стала самой дорогой в истории мирового футбола. Этот трансфер всколыхнул весь футбольный мир. Его обсуждали, в основном, касаясь того вопроса, может ли вообще футболист стоить таких денег. Впрочем, талант самого футболиста никто не оспаривает. Ведь недаром еще год назад "Тоттенхем" так и называли - "Бэйло-зависимой" командой. После его ухода деньги не осели в карманах клубных боссов, а были потрачены на покупку других исполнителей, призванных усилить коллектив - Сольдадо, Ламела, Сахо и пр. Тем не менее, толку от этих новичков пока очень мало. Перед началом сезона руководство клуба надеялось, что команда будет бороться за самые высокие места, а место в четверке представлялось задачей-минимум. Пока же команда не дотягивает даже до 4-го места.

Новички с трудом вливаются в команду, а разговоры о возможной отставке тренера Виллаша-Боаша продолжались несколько недель. Начались они после поражения от "Манчестер Сити" со счетом 0:6. Потом были две волевые победы на выезде над "Фулхэмом" и "Сандерлендом" (по 2:1) и ничья с "Манчестер Юнайтед" - 2:2. Эти результаты были достигнуты при посредственной игре, где команда явно не впечатлила. К тому же, "Тоттенхем" имеет отрицательную разницу мячей в турнирной таблице. Последней каплей стало воскресное домашнее поражение от "Ливерпуля" - 0:5, который играл без двух своих лидеров - Джеррарда и Старриджа. В понедельник 16 декабря, спустя сутки после игры Виллаш-Боаш покинул свой пост. Теперь же очень большой вопрос - кто возглавит команду, какой она будет в будущем? Ведь от тренера зависит практически все - тактика, стратегия на матч, особенности поведения футболистов на поле.

Кстати, нынешний тренер "Днепра" Хуанде Рамос в свое время около года тренировал "Тоттенхем", но так и не сумев добиться с командой приемлемого результата, покинул ее.

Возвращаясь в нынешнему "Тоттенхему" отметим, что в групповом турнире Лиги Европы английская команда заняла первое место при 100-процентном результате (6 побед в 6 матчах) с очень слабыми, как для своего уровня, соперниками - российским "Анжи", молдавским "Шерифом" и норвежским "Тромсе". Команда все матчи откровенно провел вполсилы, к тому же, ни разу не выйдя на поле в основном составе.

Ключевым вопросом в этом противостоянии будет мотивация англичан. Насколько Тоттенхем" интересует положительный результат в Лиге Европы? Готов ли он биться за победу в этом турнире, или предпочтет сосредоточиться на внутреннем чемпионате АПЛ? Это интересно и потому, что несколько лет назад донецкий "Шахтер" не испытал никаких проблем с этой английской командой, играя на той же самой первой стадии плей-офф второго по значимости еврокубка.

"Динамо" повторит пройденное

Киевскому "Динамо" в соперники досталась испанская "Валенсия". Времена той великой "Валенсии", которую тренировали Эктор Купер и Рафаэль Бенитес, и которая играла в финале Лиги чемпионов против "Баварии" (сезон 2000/2001, "Валенсия" проиграла по пенальти) уже ушли далеко в прошлое. Нынче команда идет в середине турнирной таблицы Примеры – высшего дивизиона чемпионата Испании. Как и большинство испанских клубов, "Валенсия" находится в очень тяжелом финансовом положении. Каждое лето клуб вынужден продавать своих лучших футболистов и сейчас дошел до того состояния, что и продавать в общем-то уже некого. "Последним из могикан" этим летом стал форвард сборной Испании Роберто Сольдадо, перешедший в "Тоттенхем" за 30 млн. евро. Показательно, что на его место пригласили португальского ветерана Элдера Поштигу, который был куплен у "Сарагосы", вылетевшей к тому времени из Примеры. К тому же, Поштига на протяжении всей карьеры снискал у специалистов славу, как "незабивной" игрок, а Сольдадо стабильно забивал более двух десятков голов за сезон.

Есть проблемы у команды и в других линиях, что обусловлено весьма посредственным составов "Валенсии". Все это, разумеется, порождает очень много проблем игрового свойства. Но, в любом случае, середняк испанской Примеры априори не слабее одного из лидеров украинской Премьер-лиги, который, к тому же, сам испытывает массу проблем.

Отметим, что летом "Валенсию" возглавил серб Мирослав Джукич. Ранее он треировал другой испанский клуб "Вальядолид", который поднял из Сегунды в Примеру и провел с командой неплохой сезон в элитном дивизионе. После чего и пошел «на повышение».

"Валенсия" - клуб с серьезными амбициями и его задача сейчас заключается в том, чтобы попасть в Лигу чемпионов (четверку лучших команд по итогам чемпионата Испании). В главном европейском турнире предусмотрены существенные призовые от УЕФА, что очень важно для рядового испанского клуба. Впрочем, уже сейчас по динамике результатов видно, что выполнить эту задачу "Валенсии" будет архисложно.

В нынешней Лиге Европы в своей группе "Валенсия" заняла первое место, опередив английский "Суосни", российскую "Кубань" и швейцарский "Санкт-Галлен".

Киевское "Динамо" под руководством Юрия Семина играло с "Валенсией" в Лиге Европы сезона 2008/09, дважды выиграв вничью - дома со счетом 1:1, а в гостях 2:2. "Динамо" вышло тогда в следующий раунд по сумме двух матчей за счет "лишнего" гола, забитого на чужом поле.

…Как будет на сей раз?

"Шахтер" идет на самого слабого

Донецкому коллективу досталась чешская "Виктория" из города Пльзень. В последние годы чешская команда является лидером национального футбола, придя на смену пражским "Спарте" и "Славии". "Виктория" завоевала титул сильнейшей команды страны в 2011 и 2013 годах, а в 2012 была бронзовым призером.

Вместе с тем, в нынешней Лиге чемпионов "Виктории" не повезло с соперниками. В одну группу с чешской командой попали грозные "Бавария", "Манчестер Сити" и московский ЦСКА. Чехов сразу же назвали аутсайдерами группы, даже без шансов на третье место. Вместе с тем, команда эти прогнозы опровергла. Еще одним "слабым звеном" в квартете оказался ЦСКА. А обменявшись победами с армейцами - 2:3 и 2:1 - за счет гостевого гола "Виктория" опередила россиян в борьбе за третье место и выход в плей-офф Лиги Европы.

"Виктория" - команда смелая. Очень впечатлил ее гостевой матч с "Манчестер сити", где игроки не тушевались, отвечали ударом на удар и, хоть и проиграли, но выглядели очень достойно. Можно однозначно сказать, что "Шахтер" чехи бояться не будут. Закалка у них хорошая и в еврокубках они совсем не новички.

Самое главное, что весной будет немножко не та "Виктория", которая была осенью. И "Шахтеру" будет очень трудно изучать соперника. Сразу же после матча с ЦСКА тренер команды Павел Врба прекратил сотрудничество с клубом, пойдя "на повышение" - заняв должность главного тренера сборной Чехии. Пока имя нового наставника команды руководители чешского клуба не объявили. Впрочем, в любом случае, разумеется, с новым тренером это будет немного другая "Виктория". И Мирче Луческу придется изрядно поломать голову над тем, как противостоять оппоненту.

Подытоживая, можно отметить, что жребий вроде бы удачный. Ведь "Шахтер" - команда совершенно иного уровня, добившаяся куда большего и в Лиге чемпионов, и вообще, на международной арене. Но стоит предостеречь горняков от недооценки. В данном случае соперник однозначно не простит подобного к себе отношения.

"Лион" в подарок тренеру "Черноморца"

За день до жеребьевки плей-офф Лиги Европы тренер одесситов Роман Григорчук, в одном из интервью заявил, что его подопечным было бы очень интересно сыграть с ... "Лионом". Дескать, соперник с таким статусом стал бы хорошим стимулом-раздражителем для одесситов. Прошло менее суток – и это стало реальностью.

О "Лионе" можно сказать примерно то же, что и о "Валенсии". У команды есть солидный послужной список относительно недавних побед, но, с другой стороны, команда уже давно не вызывает того страха у футбольной Европы, какой был ранее. Семь лет подряд Лион становился чемпионом Франции. Но последняя их этих побед датирована 2008-м годом. Еще недавно без "Лиона" трудно было представить самый престижный клубный турнир Европы - Лигу чемпионов. А смотря на то, как команда выступает в нынешнем сезоне во французской Лиге 1, есть опасения, что в следующем сезоне команда вообще останется без еврокубков - даже без Лиги Европы. Во всяком случае, в данный момент "Лион" не может закрепиться в первой десятке команд французского первенства.

Полтора года назад команду возглавил Реми Гард, который в рассцвете своей игровой карьеры считался одним из лидеров "Лиона". Он пришел вместо Клода Пюэля, которого обвиняли в том, что он своей оборонительной тактикой уничтожил все характерные для "Лиона" черты остроатакующей команды. Гарда призвали возродить стартый-добрый "Лион". Сложно сказать, насколь ему удается вернуть команде атакующий стиль, но что касается качества игры, то результаты говорят сами за себя.

Стоит также отметить, что "Лион" - команда очень молодая, а футболисты, если и подают подают большие надежды, то есть большое сомнение что это поколение сможет реализоваться именно в "Лионе". Почему? Тягаться с ПСЖ и "Монако" по платежеспособности "Лион" просто не в состоянии. И молодые игроки, едва заявившие о себе в клубе, стремятся уходить в другие более платежеспособные европейские клубы. К тому же, большую роль в вопросе финансов играет и пресловутый французский налог для миллионеров, который вскоре планируют ввести в стране. Если экс-игроки команды Льорис и Бензема еще успели принести пользу "Лиону" перед отъездом в Тор-клубы, то теперь потенциально сильные молодые игроки уезжают намного раньше.

Кстати, говоря о возрасте, стоит упомянуть, что "Черноморец" - самая возрастная команда украинской Премьер-лиги. А значит, преимущество в опыте будет однозначно за одесситами.

Из своей группы в Лиге Европы "Лион" вышел досрочно, опередив "Бетис" (занимает последнее место в чемпионате Испании), португальский "Гимараеш" и хорватскую "Риеку".

"Черноморец", конечно, не фаворит в этой паре, но победа "Лиона" явно не будет легкой. Если она будет вообще. Борьба в этой паре будет чрезвычайно трудной для обеих команд.

... Жеребьевка Лиги Европы не стала такой суровой для украинских команд, как можно было бы предположить. Особенно, с учетом того, что только один "Шахтер" оказался сеянным, получил априори более слабого соперника и, к тому же, будет проводить ответный матч дома. Остальные - играют "ответку" в гостях. Тем не менее, шансы есть. "Лион" и "Валенсия" испытывают трудные времена, а "Тоттенхем" может поставить второсортный турнир "в игнор". Впрочем, главное не только, и не столько это. Главное то, как наши клубы сами распорядятся своим временем и подготовятся в первым официальным играм нового сезона. Они пройдут еще до возобновления турнира украинской Премьер-лиги и очень многое будет зависеть от умения наших тренеров подвести своих игроков посредством товарищеских матчей к важнейшим еврокубковым баталиям. В прошлом году, напомним, в точно такой же ситуации, все четыре коллектива выбыли уж в 1/16 финала. Хочется верить, что те поражения чему-то научили. Например, не наступать на те же грабли...

Кирилл Стадниченко