Митинги в центре Киева проходят без провокаций и грубых нарушений порядка - МВД

Митинги в центре Киева проходят без провокаций и серьезных нарушений общественного порядка, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД в Киеве Ольга Билык.

В выходные в столице проходят массовые акции сторонников и противников власти. Продолжается митинг на Майдане Незалежности, где на воскресенье намечено "народное вече". Митинг в поддержку власти уже завершился, но сторонники Януковича планируют снова собраться на Европейской площади в воскресенье в 12.00.

"Без грубых нарушений общественного порядка состоялись мероприятия в центре Киева. Обошлось без силовых столкновений, драк и провокаций", - сообщила Билык.

Она сообщила, что по состоянию на 17.00 в митинге в поддержку действующей власти, который проходит на Европейской площади, приняли участие около 60 тысяч человек. В то же время количество участников митинга оппозиции к вечеру субботы увеличилось.

"В митинге на Европейской площади ориентировочно участвуют до 60 тысяч человек, также больше 15 тысяч - на Майдане Незалежности", - сообщила Билык.

В свою очередь, Партия регионов ранее сообщала, что на митинг в поддержку власти в субботу собрались около 200 тысяч человек.