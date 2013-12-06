Регионал Царев предложил вознаградить "беркутовцев", которые защищали админздания

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев предлагает Президенту Виктору Януковичу представить к государственным наградам бойцов "Беркута", которые защитили от захвата Администрацию Президента, дом правительства и другие государственные учреждения.

Об этом Царев заявил сегодня в УНИАН во время круглого стола, организованного партией "Интернациональная" и посвященного сложившейся политической ситуации в стране.

"Нам нужно защищать свою милицию. Именно поэтому я обратился к Президенту с просьбой наградить сотрудников, которые, рискуя, защитили государственные учреждения, Администрацию Президента, обеспечили порядок", - сказал Царев.

Анализируя сложившуюся ситуацию в Киеве, «регионал» отметил, что нынешние выступления людей на центральной площади столицы существенно отличаются от выступлений осенью 2004 года. "Этот Майдан кардинально отличается от того, который был - он был менее агрессивным. В этом Майдане - участвуют боевики", - сказал Царев.

Он также убежден, что провокаторы, инициировавшие стычки с милицией 1 декабря на улице Банковой, "были наняты оппозицией, работали на оппозицию".

Также Царев не исключил, что нынешний выход людей на Майдан был «инспирирован из-за границы» и должен был состояться весной следующего года, но "был срочно развернут сейчас". "И ответственность за то, что происходит сейчас, должна нести украинская оппозиция", - считает Царев.

Также, по его словам, самое главное для оппозиции - продержаться эти выходные на запланированной массовой акции, так как далее последует череда праздников, в том числе церковных, которые люди, как правило, отмечают в кругу семьи.

"Для оппозиции главное нужна хоть маленькая, но победа. И главное для власти продержаться эти выходные и не дать оппозиции эту победу", - сказал Царев.