Тимошенко взяла самоотвод? Неужели?

Зварич слышал от Тимошенко, что у нее нет президентских амбиций. Регионалы утверждают, что для свежеизбранного премьера политика – это война. В Секретариате Ющенко еще раз напомнили об отмене депутатской неприкосновенности, а также о новой конституционной реформе, запланированной на 2008 год. Гриценко спас страну от хаоса: сначала он не хотел голосовать за назначение Тимошенко, но передумал…

“На встрече нашей фракции с Тимошенко, тогда еще кандидатом на пост премьер-министра, как раз был поставлен вопрос – отказывается ли она от президентских амбиций на следующих выборах. На что Юлия Владимировна ответила очень четко, что да, у нее нет никаких президентских амбиций и она будет делать все возможное, чтобы наша команда работала на единого кандидата – Виктора Ющенко», – об этом заявил нардеп от «Нашей Украины» – Народной самообороны Роман Зварич в эфире “Свободы слова” на ICTV. «Сейчас можно говорить, что Юлия Владимировна де-факто взяла самоотвод, потому что с точки зрения демократических сил кандидатом на пост Президента на будущих выборах является нынешний Президент Украины», – добавил депутат.

На это Зваричу можно было бы напомнить широко известную поговорку: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Или, скажем, дела не так давно минувших дней: внесение фамилии Тимошенко как кандидата в премьеры в коалиционное соглашение НУ–НС и БЮТ… То есть для полной(?) уверенности с Юлии Владимировны следовало бы потребовать расписку.

Кстати, немаловажный фактор, который тоже нельзя сбрасывать со счетов, – время. Опять-таки, к сожалению, в Украине для женщины-политика внешность гораздо более важна, чем для мужчины. А с возрастом, и это справедливо для всех женщин, независимо от рода занятий, только деревья в парке хорошеют.

Также стоило бы учесть еще и тот неоспоримый факт, что Юлия Владимировна – не просто амбициозный политик, но и едва ли не самый волевой во всем украинском властном бомонде. Уж в первую пятерку (без учета пола и возраста) так точно попадает. И ожидать, что она ограничится предпоследней ступенькой иерархической лестницы, не попытавшись подняться на самый верх пирамиды власти в условиях, когда у нее для этого есть и потенциал и ресурс, было бы ну совершенно нелогично.

Неудивительно, что и внутри НУ–НС, которая все никак не может превратиться в единую партию Ющенко, нет поголовной уверенности в том, что в 2010-м Тимошенко не будет претендовать на первое кресло Украины.

Скажем, нашеукраинец Павел Жебривский в выходные заявил , что в скором времени (по мнению политика, в июне), «начнутся противоречия, противопоставление Юлии Тимошенко Виктору Ющенко». «Я осознаю, что, скорее всего, Юлия Тимошенко будет вскоре Президентом Украины, однако я понимаю, что это приведет к свертыванию демократии в Украине, и для меня это – ужас», – добавил политик. Жебривский уточнил, что на момент голосования за назначение Тимошенко премьером он понимал «необходимость этого на сегодняшнем этапе, однако осознавал и угрожающие последствия этого шага, которые будут через полгода, через год»…

Также следует заметить, что в рядах парламентской фракции НУ–НС катастрофически множится число нардепов, которые голосовали за Тимошенко «исключительно в силу необходимости». Причины приводятся разные.

Вот экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что спасал страну от хаоса. Дословно было сказано следующее: «Когда мы впервые говорили о правительстве на фракции, я заявил, что воздерживаюсь от голосования. Но когда в день голосования я увидел, что фактически у нас 226 за премьера, я сознательно изменил свою позицию». А мотивы такой смены позиции Гриценко объяснил следующим образом: «Когда сложил полномочия Виктор Янукович, когда сложило полномочия предыдущее правительство, если бы было сорвано голосование по новому составу правительства, мы имели бы в стране хаос. Я не дал возможности реализовать этот сценарий».

Разумеется, с предположением о том, что в случае второго «пролета» Тимошенко мимо кресла в стране начался бы хаос, категорически не согласны оппозиционеры-регионалы. Помнению Вадима Колесниченко, хаос только начинается, потому что «Тимошенко исповедует только один принцип: политика для нее – это война, никакого сотрудничества, понимания и желания услышать кого-либо, у нее нет». Единственное, в чем регионал согласился с нашеукраинцем Жебривским, так это в том, что правление Юлии Владимировны приведет к свертыванию демократии в Украине.

«Летом этого года Тимошенко сказала замечательную фразу, которую золотыми буквами нужно внести в политику Украины: «Я очень сожалею, что когда я была премьером, мы окончательно не разобрались с этой оппозицией». Сегодня Юлия Владимировна будет пытаться довести это дело до конца, чтобы никто на территории Украины и слова не смел сказать», – заявил Колесниченко.

На это большинство совершенно справедливо отвечает, что меньшинству, мол, предлагают прописать в законе об оппозиции действенные механизмы контроля за властью (правда, закон все равно пройдет в такой редакции, в которой его пожелает увидеть большинство, и с этим не поспоришь), а принцип «могу копать, а могу и не копать, хотя мне противно и то, и другое» давно уже никому не интересен. Регионалы, кажется, уже даже готовы «копать», в смысле контролировать.

Вот экс-премьер Виктор Янукович обещает контроль вплоть до массовых акций протеста. Правда, волнует его почему-то пока исключительно политическая люстрация в министерствах и ведомствах: «Говорят, ваша власть ушла, и вы должны уйти», – цитировал Виктор Федорович некоего неназванного чиновника. Ни, якобы, предстоящая ревальвация гривни, которая неминуемо ударит по всем гражданам, сберегающим деньги «в матрасах», ни, очевидно, имеющие-таки место президентские амбиции Юлии Владимировны (и связанные с этим возможные проблемы высшего эшелона украинской власти) крупнейшую из оппозиционных партий пока не заботят. Впрочем, второе, скорее всего – не их проблема. И не станет такой еще долго.

Вместе с тем выступление Тимошенко на «Интере» в четверг, которое в СМИ ошибочно было названо «обращением к народу Украины» (в Секретариате Президента позже объяснили, что право на «обращение» имеет только Президент, и уж никак не премьер-министр), по содержанию и стилю своему было эдаким миксом премьерской и президентской риторики. Скажем, довольно резкое «министерства транспорта в этой стране просто нет», обещания провести антикоррупционную экспертизу всех предыдущих действий Кабмина и министерств, внести проект бюджета-2008 до конца года, принять новый налоговый кодекс «со сниженными и упрощенными налогами» – это вне всяких сомнений парафия премьера. Но «хаоса в стране больше не будет – будет порядок»; «мы сделаем все для того, чтобы поднять Дух и Духовность нации»; «я хочу, чтобы вы отметили в календаре сегодняшнюю дату – это день, когда власть поворачивается лицом к людям», – подобные глобальные вещи, да простит автора Юлия Владимировна, все-таки это – прерогатива Президента.

Секретариат Виктора Ющенко, надо полагать, готовит ответный ход. Заместитель Виктора Балоги Игорь Пукшин в четверг от имени Виктора Ющенко еще раз напомнил, что в 2008-м Президент наряду с отменой депутатской неприкосновенности ожидает от парламента конституционной реформы. Впрочем, можно ли это считать мерами, которые помогут Виктору Ющенко второй раз подряд занять первое кресло державы – это еще большой вопрос. Очевидно, что снижение «престижа» депутатских мандатов и передача части полномочий премьера обратно Президенту (а в Секретариате говорят именно об укреплении президентской вертикали и расширении полномочий гаранта) должна стимулировать наиболее амбициозных политиков перенаправить свои «алчные взгляды» именно на президентское кресло.

К сказанному осталось добавить только одну деталь. 23 декабря Тимошенко уже в качестве премьер-министра Украины поехала в Донецкую область, чтобы встретиться с семьями шахтеров, погибших во время аварии на шахте имени Засядько. Спору нет, в нашей стране интерес первых лиц государства к проблемам пострадавших граждан – немаловажный фактор, который позволит пострадавшим не остаться один на один со своими проблемами. Однако проблему шахтерских семей и ликвидации аварии давно уже взял под личный контроль Виктор Ющенко. И даже развил тему до такого уровня, до которого Тимошенко еще не дошла, – предложил принять закон о метане в угольных месторождениях, призванный, по мнению Президента, обеспечить безопасность шахтерского труда. Президент живо участвует и в обсуждении проблемы закрытия хронически аварийной шахты. И лично ее посещал сразу после аварии, чтобы поддержать семьи погибших и оценить ход аварийно-спасательных работ…

И вот, как говорили в свое время институтские преподаватели, «вопрос на пять баллов»: действительно ли столь необходимо премьеру, на которой сегодня висит бюджет следующего года, программа действий правительства и обещанная ею же отмена призыва в армию (и все это в течение недели) фактически дублировать работу, которую уже делает Президент? Да еще и заявлять, что отныне берет под личный контроль ситуацию в угольной отрасли?.. Назначать свое собственное, еще одно, расследование причин аварии?.. Разносить в пух и прах выводы предыдущей комиссии, с которыми уже согласился Президент?.. Неужели Тимошенко не доверяет Ющенко? Думает, что в таком вопросе он способен схалтурить? Или же дело в чем-то другом?

Елена Перегуда