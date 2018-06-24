Тимошенко взяла самоотвод? Неужели?
Зварич слышал, что у Тимошенко нет президентских амбиций... Регионалы говорят: для нее политика – это война… Гриценко спас страну от хаоса: сначала он не хотел голосовать за Тимошенко, но передумал…
Зварич слышал от Тимошенко, что у нее нет президентских амбиций. Регионалы утверждают, что для свежеизбранного премьера политика – это война. В Секретариате Ющенко еще раз напомнили об отмене депутатской неприкосновенности, а также о новой конституционной реформе, запланированной на 2008 год. Гриценко спас страну от хаоса: сначала он не хотел голосовать за назначение Тимошенко, но передумал…
|Роман Зварич
На это Зваричу можно было бы напомнить широко известную поговорку: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Или, скажем, дела не так давно минувших дней: внесение фамилии Тимошенко как кандидата в премьеры в коалиционное соглашение НУ–НС и БЮТ… То есть для полной(?) уверенности с Юлии Владимировны следовало бы потребовать расписку.
Кстати, немаловажный фактор, который тоже нельзя сбрасывать со счетов, – время. Опять-таки, к сожалению, в Украине для женщины-политика внешность гораздо более важна, чем для мужчины. А с возрастом, и это справедливо для всех женщин, независимо от рода занятий, только деревья в парке хорошеют.
Также стоило бы учесть еще и тот неоспоримый факт, что Юлия Владимировна – не просто амбициозный политик, но и едва ли не самый волевой во всем украинском властном бомонде. Уж в первую пятерку (без учета пола и возраста) так точно попадает. И ожидать, что она ограничится предпоследней ступенькой иерархической лестницы, не попытавшись подняться на самый верх пирамиды власти в условиях, когда у нее для этого есть и потенциал и ресурс, было бы ну совершенно нелогично.
Неудивительно, что и внутри НУ–НС, которая все никак не может превратиться в единую партию Ющенко, нет поголовной уверенности в том, что в 2010-м Тимошенко не будет претендовать на первое кресло Украины.
|Павел Жебривский
Также следует заметить, что в рядах парламентской фракции НУ–НС катастрофически множится число нардепов, которые голосовали за Тимошенко «исключительно в силу необходимости». Причины приводятся разные.
|Анатолий Гриценко
Разумеется, с предположением о том, что в случае второго «пролета» Тимошенко мимо кресла в стране начался бы хаос, категорически не согласны оппозиционеры-регионалы. Помнению Вадима Колесниченко, хаос только начинается, потому что «Тимошенко исповедует только один принцип: политика для нее – это война, никакого сотрудничества, понимания и желания услышать кого-либо, у нее нет». Единственное, в чем регионал согласился с нашеукраинцем Жебривским, так это в том, что правление Юлии Владимировны приведет к свертыванию демократии в Украине.
«Летом этого года Тимошенко сказала замечательную фразу, которую золотыми буквами нужно внести в политику Украины: «Я очень сожалею, что когда я была премьером, мы окончательно не разобрались с этой оппозицией». Сегодня Юлия Владимировна будет пытаться довести это дело до конца, чтобы никто на территории Украины и слова не смел сказать», – заявил Колесниченко.
На это большинство совершенно справедливо отвечает, что меньшинству, мол, предлагают прописать в законе об оппозиции действенные механизмы контроля за властью (правда, закон все равно пройдет в такой редакции, в которой его пожелает увидеть большинство, и с этим не поспоришь), а принцип «могу копать, а могу и не копать, хотя мне противно и то, и другое» давно уже никому не интересен. Регионалы, кажется, уже даже готовы «копать», в смысле контролировать.
|Виктор Янукович
|Юлия Тимошенко
|Игор ПУКШИН
К сказанному осталось добавить только одну деталь. 23 декабря Тимошенко уже в качестве премьер-министра Украины поехала в Донецкую область, чтобы встретиться с семьями шахтеров, погибших во время аварии на шахте имени Засядько. Спору нет, в нашей стране интерес первых лиц государства к проблемам пострадавших граждан – немаловажный фактор, который позволит пострадавшим не остаться один на один со своими проблемами. Однако проблему шахтерских семей и ликвидации аварии давно уже взял под личный контроль Виктор Ющенко. И даже развил тему до такого уровня, до которого Тимошенко еще не дошла, – предложил принять закон о метане в угольных месторождениях, призванный, по мнению Президента, обеспечить безопасность шахтерского труда. Президент живо участвует и в обсуждении проблемы закрытия хронически аварийной шахты. И лично ее посещал сразу после аварии, чтобы поддержать семьи погибших и оценить ход аварийно-спасательных работ…
И вот, как говорили в свое время институтские преподаватели, «вопрос на пять баллов»: действительно ли столь необходимо премьеру, на которой сегодня висит бюджет следующего года, программа действий правительства и обещанная ею же отмена призыва в армию (и все это в течение недели) фактически дублировать работу, которую уже делает Президент? Да еще и заявлять, что отныне берет под личный контроль ситуацию в угольной отрасли?.. Назначать свое собственное, еще одно, расследование причин аварии?.. Разносить в пух и прах выводы предыдущей комиссии, с которыми уже согласился Президент?.. Неужели Тимошенко не доверяет Ющенко? Думает, что в таком вопросе он способен схалтурить? Или же дело в чем-то другом?
Елена Перегуда