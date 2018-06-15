Российские «козыри» в евроинтеграционной игре Украины

Когда в четверг утром Верховная Рада приняла законопроект о выборах конституционным большинством голосов, провалила голосование за все законопроекты, касающиеся лечения осужденных за рубежом, а законопроект о прокуратуре отложила «на завтра», в этом не было ничего апокалиптического. Поэтому европарламентарии просто, в очередной раз, намекнули украинскому парламенту, что решение вопроса Тимошенко — предпосылка для подписания соглашения об ассоциации. «Украина уже давно знает предпосылки подписания соглашения об ассоциации. У меня создается впечатление, что такое поведение объясняется тем, что из-за экономического и политического давления со стороны России Украина на данный момент не хочет подписывать соглашение с ЕС», - отметил глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок.

Народные депутаты от Партии регионов в кулуарах парламента заверяли журналистов, что «нельзя открывать карты до конца игры». И намекали, что на 27 ноября (последний день перед саммитом Восточного партнерства в Вильнюсе — УНИАН) будет назначено внеочередное заседание Верховной Рады, на которой все проблемные вопросы будут решены окончательно.

«Украине не нужен фальстарт, но нельзя и заранее раскрывать все карты», - рассказал УНИАН один из маститых регионалов. По его словам, учитывая, что Россия не готова снизить для Украины цены на газ, Брюссель просто обязан финансово поддержать Киев, «чтобы мы могли рассчитаться с Россией, иначе нас съедят». Более того, народный депутат назвал и размер необходимой потенциальной помощи — 2 млрд долларов до Нового года. А в 2014 году, по его словам, Украина уже договорится с МВФ, что снимет ряд проблемных вопросов.

Впрочем, когда после обеда Кабинет министров своим решением приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, надежда на цивилизованное европейское будущее Украины начала таять, как первый ноябрьский снег.

Срыв интеграции в интересах национальной безопасности

Решение о приостановке процесса подготовки к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Кабмине пояснил «интересами национальной безопасности». «Распоряжение принято в целях более детального изучения и проработки комплекса мер, которые Украина должна выполнить для воссоздания утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами – членами СНГ, формированию надлежащего уровня внутреннего рынка, который обеспечивал бы паритетные отношения между Украиной и странами – членами ЕС», - пояснили в правительстве.

По словам вице-премьер-министра Юрия Бойко, «постановление является результатом анализа последнего месяца торгово-экономических отношений (с Россией, — УНИАН)». Мол, продолжать переговоры с Европой Украине стоит только после того, когда «падение промышленного производства в наших отношениях со странами СНГ будет компенсировано за счет европейского рынка». «Мы рассчитываем, что данное решение и активизация отношений с Россией и странами СНГ повлияет на все аспекты деятельности, в том числе, и на энергетические», - сказал Бойко. По его мнению, наибольший «толчок» получит сотрудничество в сфере энергетического машиностроения, космоса, авиации. «Реализация только четырех из них даст стране около 40 тысяч рабочих мест. Для нас это очень важно», - сказал Бойко.

Кроме того, в украинском Кабмине предложили Евросоюзу и России создать трехстороннюю комиссию для обсуждения торгово-экономических вопросов. В этой связи стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин пригрозил Киеву, что, в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС, Украина потеряет торговые преимущества в отношениях с Российской Федерацией. Евросоюз, в свою очередь, подверг критике Москву за ее давление на Киев. Однако в четверг Владимир Путин несколько смягчил свою позицию: «Мы не против суверенного выбора Украины, каким бы он ни был. Мы говорим совершенно о другом. Вот если бы нам сказали, что Украина в НАТО вступает, тогда бы мы были против реально, потому что приближение к нашим границам инфраструктуры военного блока для нас представляет определенную опасность. Экономические объединения никакой опасности не несут с точки зрения обороноспособности страны».

В то же время он в очередной раз заявил, что у РФ с Украиной открытый рынок. И если Украина полностью открывает свои ворота в Евросоюз, то «мы не можем оставить эти широкие ворота с Украиной так, как они есть сегодня».

И в этом контексте понятно заявление директора Департамента ЕС при МИД Украины Всеволода Ченцова относительно отказа России участвовать в трехсторонних переговорах с ЕС и Украиной после подписания соглашения об ассоциации: «ЕС подтвердил возможность вступить в формат трехсторонних переговоров или консультаций Украина-ЕС-РФ сразу после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Российская Федерация сейчас не подтверждает такую возможность... ЕС не ведет официальных переговоров с Таможенным союзом, потому что последний не является субъектом международного права. После того, как Казахстан и Беларусь вступят в ВТО, переговоры станут возможными».

По мнению дипломата, «если РФ или Таможенный союз хотят применять санкции к Украине, они должны их применять в соответствии с нормами ВТО». «Когда мы имеем платформу, тогда мы понимаем, как мы работаем. Определены конкретные риски. РФ установит накопление критического экспорта из Украины в соответствующих позициях, какой экспорт должен идти по восходящей в течение трех лет, тогда мы вступаем в консультации и определяем, какого рода ограничения страны Таможенного союза могут устанавливать – это цивилизованный подход», - подытожил Ченцов.

Семь дней для консультаций

Как бы там ни было, если оставить только политическую составляющую решения украинского правительства, европейских дипломатов решение Кабмина повергло в шок. «Только что был на приеме в Латвийском посольстве. Все европейские дипломаты шокированы сегодняшними событиями и решением правительства... Сейчас они собрались на срочную встречу для выработки единой европейской позиции относительно последних событий в Украине», - сообщил на своей страничке в Facebook президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.

Более того, член мониторинговой группы миссии Европарламента в Украине, экс-президент Польши Александр Квасневский, заявил, что отказаться от подписания соглашения об ассоциации Украину «беспрецедентным давлением» вынудила Российская Федерация. «Россияне использовали целый арсенал возможностей, имеющихся в Украине. От этого мы сейчас видим эффект, - отметил он. – Задержка экспорта в таких отраслях, как металлургия, машиностроение. Нам говорили об огромных потерях, которые переживает экономика. На многих предприятиях люди не только не работают, но им не платят денег».

По словам Квасневского, Украина стоит над пропастью, и правительство в этой ситуации решило принять «краткосрочное» решение, жертвуя долгосрочными перспективами. «Соглашение об ассоциации принесло бы эффекты в долгосрочной перспективе, а договоренность, которой, вероятно, вчера достигли главы правительств (Украины и РФ) Азаров и Медведев в Петербурге, дает передышку на ближайшие несколько месяцев», - сказал экс-президент Польши и добавил, что вернуться к теме подписания соглашения с Украиной Евросоюз может уже после 2015 года.

К слову, в Администрации президента Украины заявили, что решение правительства прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом не перечеркнуло евроинтеграционные перспективы страны. По словам советника главы государства Андрея Горчарука, «в этом распоряжении концентрируются на тех рисках, которые могут возникнуть с Россией в связи с возможными угрозами внутреннему рынку. Это еще не крест, это постановка вопроса. Консультации еще должны быть проведены», - рассказал Гончарук украинским журналистам в Вене.

Украине не нужна война с Россией

Опасения власти разделяют и украинские политологи. Так, по словам политолога Вадима Карасева, решение Кабинета министров приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом появилось из-за того, что сработал бухгалтерский подход к этому вопросу. По его мнению, у власти существует опасение, что после подписания соглашения, Украина может столкнуться с полномасштабной экономической торговой войной с Россией с дальнейшим вытеснением украинских производителей с российских рынков. А это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест, промышленному спаду и ухудшению экономической ситуации. «То есть, сегодня идти на полномасштабную экономическую и дипломатическую войну с Россией украинская власть не хочет, не готова и не видит в этом смысла. Тем более, не видит смысла в том, чтобы такой ценой подписывать соглашение, поскольку выгоды и бонусы от Зоны свободной торговли с ЕС станут очевидными и ощутимыми только через 3-4 года», - рассказал он УНИАН.

При этом, по его словам, в Польше и Литве также понимали и ранее, что процесс евроинтеграции – это сложный проект, который не имеет абсолютных и однозначных выгод и сопровождается определенными потерями, особенно в краткосрочных перспективах. Но европейские политики согласились на этот путь, потому что не рассматривали проблему интеграции с точки зрения бухгалтерских калькуляций: «Там была национальная консолидация, консенсус общества и власти относительно европейского выбора, поэтому интеграцию не рассматривали только с точки зрения бухгалтерских подсчетов, а как долговременную перспективу всестороннего осовременивания, модернизации страны».

В то же время, по мнению политолога, Украина просто не готова к такой интеграции. «Когда потери стали довольно ощутимыми, потому что Россия, фактически, начала действовать, бухгалтерский подход сработал против европейской интеграции в интересах того, чтобы приостановить подписание Соглашения об ассоциации и отложить его до лучших времен», - сказал он.

Более того, по словам Карасева, заявление Президента Украины Виктора Януковича по поводу того, что альтернативы евроинтеграции нет, не идет в разрез с распоряжением Кабмина. «Никто же не сказал, что мы против евроинтеграции. Мы просто ее будем продолжать и дальше думать: здесь выгодно, а здесь невыгодно. Дальше будем продолжать по-бухгалтерски подходить к геополитическому выбору Украины до тех пор, пока мы не созреем к другому взгляду на интеграцию – политическому, с точки зрения долговременных, национальных интересов», - рассказал он.

Деньги и гарантии

В свою очередь, по мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского, сегодня можно только предполагать объем финансовых обещаний российской власти. Так, по его словам, Россия могла пообещать Украине снижение цены на газ до 200-250 долларов за тысячу кубометров, плюс гарантии транзита. «Возможно, даже в контрактных объемах в 110 миллиардов кубов, причем, закрепить это в пересмотренном газовом контракте», - рассказал он УНИАН.

Кроме того, вероятно, Москва могла пообещать Киеву около 5 млрд долларов на модернизацию украинской ГТС и простить виртуальный долг за недобор газа в прошлом и текущем году. «Это около 17 млрд долларов», - считает эксперт.

Также, по словам Землянского, возможен также пересмотр пошлин на нефть. «Учитывая, что при сегодняшней цене российской нефти переработка, практически, нерентабельна, в контексте запуска Лисичанского НПЗ, это ложится в общую канву возможных договоренностей. К тому же, «Роснефть» может взять на себя обязательства по модернизации Лисичанского НПЗ. А это — дополнительные инвестиции», - пояснил он.

С тем, что денежный вопрос испортил евроинтеграционные устремления Украины, согласен и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. По его мнению, неподписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом «моментально» снимет все проблемы в торгово-экономических отношениях между Украиной и Российской Федерацией и приведет к «потеплению» отношений между Киевом и Москвой. «Неподписание соглашения моментально снимает те риски, которые шли со стороны России. Я бы предположил, что произойдет немедленная разблокировка торговли, экспортеры начнут себя гораздо лучше чувствовать, моментально, в краткосрочной перспективе. Россия должна показать немедленное потепление в плане торговых отношений с украинской стороной», - сказал Устенко в комментарии УНИАН.

Впрочем, он отметил, что правительство допустило просчет, не придав должное значение возможности введения Россией ограничительных мер, предусмотренных соглашением о зоне свободной торговли СНГ. «Считалось, что никаких дополнительных торговых барьеров не возникнет, и это предположение основывалось на том, что у нас есть Договор о свободной торговле в рамках СНГ, в котором 2-я и 4-я статьи говорят достаточно четко, что стороны берут на себя обязательства не повышать имеющиеся торговые барьеры, а работать в перспективе на их снижение. Очевидно, это был явный просчет и явная ошибка», - сказал эксперт.

Более того, по его мнению, не стоит связывать ситуацию с Соглашением об ассоциации с ЕС с возможностью получения кредита МВФ. «К сожалению, для украинской стороны никакой связи между двумя этими событиями не существует. МВФ имеет один мандат, ЕС имеет другой мандат. То, что мы слышали от ЕС касаемо МВФ, это не просто наивно... В ЕС, видимо, просто заблуждаются в своем видении стратегии, которую проводит МВФ по отношению к другим странам. Если Соглашение об ассоциации не будет подписано, повестка дня переговоров между Украиной и МВФ не поменяется ни на йоту, так же как она бы не поменялась, если бы мы подписали соглашение. В данном случае Украина должна более активно действовать в отношениях с МВФ и быть более сговорчивой. Рассматривать вопросы, связанные с альтернативным финансированием со стороны России, я бы не стал. МВФ – это совершенно другое качество денег. Деньги не пахнут, но, в данном случае, они пахнут. И деньги МВФ гораздо больше нравятся на Западе украинским кредиторам и инвесторам», - отметил Устенко.

Впрочем, российские эксперты считают, что украинская власть выбирает роль «разборчивой невесты» не из экономических соображений. «На кону — выборы 2015 года. И украинская власть и от Европы, и от России ожидает гарантий политической поддержки», - рассказал УНИАН генеральный директор политологического центра «Север-Юг» Алексей Власов.

По его мнению, учитывая, что ЕС ставит трудновыполнимое условие — выпустить экс-премьера Юлию Тимошенко — нынешняя власть не может его принять. «Дело вовсе не в предложениях Москвы. Точнее, не только в них (выбор-то не сильно и широк). Это будет означать – своими руками усилить оппозицию перед президентскими выборами 2015 года. Но именно этот вопрос и в разговорах с Европой, и в разговорах с Россией — фактор номер один», - отметил он.

Впрочем, по мнению российского политолога, даже учитывая решение украинского правительства о приостановлении процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Киев еще не сжег мосты окончательно.

С таким мнением согласны и в Украине. Так, по словам первого президента Украины Леонида Кравчука, распоряжение Кабинета министров о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом мало повлияет на евроинтеграционные устремления Украины. «Эта проблема возникла не сегодня, а еще 20 лет тому назад, когда нужно было ориентироваться не на экономику России, а на экономику Европы. Но я не вижу проблемы в том, что это распоряжение может изменить решение о евроинтеграции», - заявил он в комментарии УНИАН.

По его словам, украинской стороне, «действительно, нужно улучшать отношения с Россией, изменять экономическую ситуацию и после этого работать дальше в направлении евроинтеграции». А единственная опасность в том, что Россия, в очередной раз, может «бросить Украину через бедро». «В этом случае будет трудно все объяснить европейцам», - считает Кравчук.

Между тем, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что распоряжение правительства о приостановке процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вообще должно быть отменено. «Распоряжение Кабмина – это не закон, и этим распоряжением, собственно, нарушено все, что возможно: и закон об основах внутренней и внешней политики, где, собственно, этой же властью записан пункт, что европейская интеграция является основой нашего внешнеполитического курса и целью Украины, а также все другие решения, и СНБО, и множество постановлений самого правительства, указов президента», - рассказал он УНИАН.

По его мнению, подобное решение поспешно, ничем не обосновано и в ближайшее время должно быть отменено. «Как принимается распоряжение, так оно и отменяется, на это не нужно много времени, нужны просто здравый смысл и политическая воля», - сказал Огрызко.

…Что ж, будем надеяться, что в ближайшие шесть дней, Украина отыщет эту волю.