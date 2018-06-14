Бездомных после выборов считают

Определенную «заботу» о бездомных украинцах любая власть проявляет из года в год. Так, еще в 2005 году Верховной Радой был принят закон о помощи людям без определенного места жительства, в котором были выписаны методы социальной работы с этой категорией граждан. В частности, в этом документе речь шла о том, что человека, не имеющего крыши над головой, можно регистрировать и без наличия у него жилплощади. По адресу центра учета бездомных граждан. Причем, такая регистрация позволяла человеку получить ряд услуг (посетить врача в поликлинике или получить идентификационный код и паспорт), а также реализовать свое избирательное право на выборах.

Собственно, некоторые бездомные сумели воспользоваться этим правом во время парламентских выборов 2012 года.

К примеру, во Львове в Центре учета и ночного пребывания, по состоянию на октябрь 2012 года были зарегистрированы 1280 человек. Из них, по словам начальника управления соцзащиты Львовского горсовета Натальи Федорович, 700 получили временную регистрацию по месту базирования Центра, а еще 279 человек получили (или восстановили) паспорта. «Временная регистрация позволит многим бездомным сделать свой выбор. Это важно для общества, которое стремится интегрироваться в Европу», - заявляла она за неделю до голосования.

Впрочем, информация о том, сколько бездомных воспользовались своим правом и приняли участие в выборах, отсутствует. Поэтому закон, принятый парламентариями 18 сентября текущего года, никаких особых новшеств в вопросе возможного голосования бездомных, не привнес.

«Я категорический противник «разгона» тезиса о том, что кто-то кому-то что-то позволил. На самом деле, последние изменения в законодательство мы вносили только для того, чтобы усилить социальную защиту бездомных», - рассказал УНИАН народный депутат от УДАРа, экс-замминистра социальной политики Павел Розенко.

По его словам, единственное ключевое изменение в законе касается переподчинения системы учета лиц без определенного места жительства. «Мы пытаемся европеизировать структуру помощи социально-незащищенным людям. Если раньше это была советская исправительно-уголовная система учета, когда бездомный, априори, считался нарушителем и преступником, то теперь она социальная, с более гуманным подходом. То есть, вместо карательных мер в отношении бездомных будут действовать социальные: каждый человек без определенного места жительства сможет получить правовую помощь, восстановить документы, возможно, возобновить права на жилье», - пояснил он.

Посчитать бездомных – невозможно

Согласно закону, заниматься вопросами бездомных (и вести их учет) будут исключительно социальные службы и Центры на местах. Впрочем, это было утверждено еще в марте текущего года специальным постановлением Кабмина №162, в котором были прописаны «основные направления предотвращения бездомности до 2017 года». В частности, в правительственном документе речь шла об обеспечении развития сети учреждений для бездомных лиц. Таковых в Украине, по данным Кабмина, 91. «Из них 62 созданы местными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления и 29 — общественными заведениями», - говорится в постановлении.

Пообщавшись с представителями как государственных, так и частных социальных центров, УНИАН выяснил, что в реальности у них не все так просто, как у правительства и парламента «на бумаге»: специфический статус «бездомных» и их постоянная миграция не позволяют сколько-нибудь четко подсчитать людей без определенного места жительства.

Так, по данным Одесского областного центра по учету бездомных граждан, по состоянию на начало октября 2013 года на учете в области состоят 3628 человек, а 4,5 тысячи – только регистрируются, решается вопрос с их документами. Еще 4,5 тысячи человек зарегистрированы в аналогичном Одесском городском центре. Таким образом, в регионе официально насчитывается около 12 тысяч бездомных. «Но это — очень приблизительные цифры, - рассказал УНИАН директор областного центра Станислав Чеканов. - По нашим данным, количество бездомных в регионе постоянно растет, так как Одесса и область привлекательны для них, в том числе, мягким климатом, морем».

Чем дальше на север страны, тем ниже официальная статистика учета бездомных. «Наши территориальные центры оказывают помощь 63-м бездомным», - сообщили, к примеру, УНИАН в Кременчуге.

В черниговском центре социальной адаптации людей без определенного места жительства за год было зарегистрировано 100 бездомных. «Мы пытаемся помочь сделать им документы и занимаемся поиском работы для них», - рассказал УНИАН директор центра Николай Романов.

По словам Павла Розенко, существует две главные проблемы низкого уровня социальной помощи бездомным. Во-первых, городские и областные социальные центры созданы еще не во всех регионах страны: в восьми областях они отсутствуют вовсе. Во-вторых, до принятия Верховной Радой нового закона, курировать вопросы соцпомощи бездомным должно было Министерство социальной политики. «Работа министерства в этом направлении была неэффективной», - считает Розенко.

Ведь даже в тех регионах, где такие центры созданы, бездомные не знают, что такие центры существуют и где они находятся.

Местные власти получили обязанности, но не получили денег

Отныне полномочия по созданию социальных центров передаются от Минсоцполитики местным властям. «Мы делегировали полномочия по созданию региональных социальных центров местным властям, но под это нужно финансирование», - пояснил Розенко.

Таким образом, местные градоначальники и губернаторы должны нести ответственность за открытие социальных центров для бездомных и их работу. А государственный бюджет должен предусматривать средства на выполнение этих делегированных полномочий и выдавать субвенции под социальные нужды регионов. Хотя в пояснительной записке к закону четко сказано, что его принятие «не требует расходов из государственного бюджета», Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления в своих выводах к документу указывает, что местные власти должны получить компенсацию расходов из государственной казны.

Впрочем, в некоторых регионах местная власть уже пообещала, что дожидаться, когда правительство найдет деньги для выполнения этого закона, не станут. «Я с коллегами готов приложить усилия, взять на вооружение этот закон, и начать помогать бездомным, не дожидаясь морозов. Не такие уж мы, действительно, бедные и нищие в области, чтобы не защитить этих людей от беды», - сказал УНИАН глава Житомирской облгосадминистрации Сергей Рыжук, не уточнив, правда, что, в таком случае, мешало местной власти открывать подобные социальные центры ранее.

Бездомные могут голосовать за продуктовые пакеты, а могут и обратиться в суд

Что же касается права голоса для бездомных украинцев и использования этих избирателей для фальсификаций на выборах, координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская не исключает, что такая ситуация вполне возможна. «Учитывая, что у нас даже те граждане, которые имеют место жительства, голосуют за продуктовые пакеты, эту ситуацию можно экстраполировать и на бездомных. Со стопроцентной вероятностью», - рассказала она УНИАН.

В то же время, по ее словам, социальные центры, которые будут заниматься регистрацией людей без определенного места жительства, должны будут обеспечить прозрачность процедуры голосования бездомных, так как в избирательном реестре существует понятие «избирательный адрес» и «адрес проживания». У бездомных нет адреса проживания, но будет регистрация в социальном центре.

Кроме того, местной власти и политикам, которые захотят использовать «бездомный электорат» для «правильного» голосования, напомним ситуацию с выборами в Госдуму в соседней России. Когда в 2011 году сознательный избиратель подал в городской суд Санкт-Петербурга иск в защиту прав 70-ти тысяч бездомных жителей города. Он подсчитал, что, по законодательству, для голосования бездомных местные власти должны были открыть более 20-ти специализированных участков, а открыли лишь один. Более того, члены избирательных комиссий оценивали избирателей «на глазок» и допускали к голосованию не всех, чем также нарушали закон.

Татьяна Урбанская