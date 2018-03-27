Создание коалиции: версии политиков

Социалистическая партия Украины подписала Меморандум о создании оранжевой коалиции и ожидает еще двух подписей. Об этом УНИАН сообщил Николай Рудьковский.

Николай Рудьковский, СПУ:

Мы уже подписали Меморандум. К оранжевой коалиции, кроме нас, войдут БЮТ и Наша Украина. Теперь мы ожидаем, когда ее подпишут наши партнеры. Мы не обсуждали кадровые вопросы, мы подписали принципы формирования большинства. Большинство будет формировать правительство. БЮТ, скорее всего, будет предлагать Юлию Владимировну. Но дискуссии относительно распределения должностей еще не было.

Андрей Шкиль, БЮТ:

Президент встречается и с лидером Партии Регионов, демонстрируя всем, что он не прочь заключить коалицию с бело-голубыми... С Юлией Тимошенко у Президента был производительный разговор, но должности мы не обсуждали, речь шла о принципах формирования большинства. Ожидаем какое-то решение Президента сегодня вечером.

Тарас Чорновил, Партия регионов:

Коалиция будет создана между 10 мая и 10 июня. Пока еще возможны меморандумы, декларации о намерениях, проверка на вшивость, на “должностные” аппетиты. Я не участник переговоров, но подозреваю, что “Регионы” могут вести переговоры как и с Морозом, так и с Ющенко. Мороз нам дал достаточно четкий сигнал, что он готов к разговору. Серьезным барьером может стать Юрий Луценко. Но если Мороз не будет лоббировать для Луценко правительственных должностей, то это препятствие не будет непреодолимым. Тем более, что официально нынешний министр внутренних дел не является членом СПУ.

В целом чем быстрее Юля Тимошенко подпишет какую-то декларацию о намерениях с “Нашей Украиной”, тем большая вероятность заключения соглашения НУ с Партией регионов. Когда реально “нашеукраинцы” столкнутся с распределением парламентских и правительственных должностей из силой Юлии Тимошенко, то эта декларация станет неактуальной. Значительно более перспективным мне кажется разноцветная коалиция НУ и Партии Регионов. Это может быть прагматичный союз без “дорогих друзей” и революционных сентиментов. Здесь тоже есть серьезные препятствия. Скажем, фигура Ивченко. Председатель Нефтегаза почти член семьи Виктора Андреевича. В то время как его фигура не приемлема для нас.