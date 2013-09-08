Созванное КПУ собрание утвердило вопрос для референдума о вступлении в ТС

Как передает корреспондент УНИАН, участники собрания рассмотрели 4 вопроса: о целесообразности проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления Украины в Евразийское экономическое содружество»; о точной формулировке вопроса, который предлагается вынести на референдум; образование персонального состава инициативной группы по проведению референдума; о назначении уполномоченного представителя этой инициативной группы.

Участниками собрания было определено, что вопрос, который будет выноситься на референдум, будет звучать так: «Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?» с вариантами ответа «да» или «нет».

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Также был утвержден персональный состав инициативной группы по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе в количестве 9 тысяч 892 человека.

Лидер КПУ Петр Симоненко во время рассмотрения этого вопроса отметил, что эти люди должны будут, в частности, собирать подписи граждан с требованием о проведении всеукраинского референдума.

В общей сложности все 4 вопроса единогласно были поддержаны всеми 2508 зарегистрированными участниками собрания.

«Мы убеждены, что спустя 40 дней после того, как Центральная избирательная комиссия примет соответствующее решение по поводу документов, предоставленных как раз после проведения нашего собрания, мы в состоянии будем с вами собрать не 3 млн. подписей, как того требует закон (для проведения референдума — УНИАН), а значительно больше», - сказал Симоненко.

Собрание граждан по поводу инициирования проведения всеукраинского референдума завершилось.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Симоненко заявил, что в начале сентября КПУ начнет сбор подписей за проведение всеукраинского референдума, на который предложит вынести вопрос о вступлении в Таможенный союз.

Вместе с тем 2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил Коммунистической партии организовывать и проводить собрание граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления (присоединение) Украины в Таможенный союз.

Однако 3 сентября Симоненко сказал, что собрание граждан по подготовке референдума все же состоится.

«Я думаю, я вас порадую, я думаю, что мы 8 числа проведем собрание», - отметил он.

По данным СМИ, Компартия подала второе сообщение в ЦИК и указала, что собрание состоится 8 сентября, но тема собрания другая – вступление в ЕврАзЭС.