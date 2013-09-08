Янукович объяснил, что сейчас референдум не нужен

«Нам не нужно противопоставлять вопрос европейской интеграции с вопросами строительства стратегических отношений со странами евразийского содружества или союза», - сказал глава государства в интервью телеканалу «Украина» в воскресенье.

Янукович напомнил, что уже подписан ряд документов, которые определяют статус Украины в отношениях с Таможенным союзом и Евразийским союзом, в которых наше государство является наблюдателем.

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«Что касается референдума, о котором все время идет речь и которым пугают всех, референдум необходим будет тогда, в перспективе, когда речь будет идти о вступлении в то или иное содружество, в которое нам нужно будет делегировать часть наших суверенных прав, предусмотренных Конституцией. И вот здесь, конечно, только украинский народ может принять такое решение», - сказал он.