Три недели «премьера» Арбузова: тренировка перед 2015-м?

«В отпуске – не беспокоить»

Последний раз глава правительства появлялся на публике 12 июля во время своего рабочего визита в Сочи, где встречался с российским коллегой Дмитрием Медведевым. А уже с понедельника, 15 июля, ушел в отпуск и пропал из объективов телекамер, фотоаппаратов, а также перестал быть субъектом цитирования СМИ.

За все это время он ни разу не появился в информационном пространстве, за исключением нескольких дежурных поздравлений с профессиональными праздниками на правительственном портале, опубликованных от его имени пресс-службой Кабмина. Даже принятые на заседаниях правительства в отсутствие премьера документы залежались без подписи в ожидании возвращения Азарова из отпуска. Единственным исключением стало подписание важного постановления об отсрочке на 3 месяца (до 1 ноября 2013 года) введения нового порядка оценки недвижимости с целью налогообложения.

Не появился премьер-министр и на праздновании 1025 крещения Киевской Руси. Впрочем, в тот день на праздничный молебен на Владимирской горке в Киеве собрались президенты Украины Виктор Янукович и России Владимир Путин, а также представители правительства, столичной власти, депутаты, члены международных делегаций, предстоятели поместных православных церквей. В такой «толчее» отсутствие премьер-министра Украины никто и не заметил. Собственно, после этого не удивительно, что глава украинского правительства проигнорировал и торжественные мероприятия по случаю Дня флота Украины и Дня военно-морского флота Российской Федерации в Севастополе.

Тем не менее, отсутствие премьер-министра не остановило политический процесс в стране. А в последние недели, совпавшие с отпуском Азарова, в политической и экспертной среде даже с новой силой заговорили о грядущей отставке единственного премьера Украины за время президентства Виктора Януковича. Обсуждаться увольнение Николая Азарова стало, не в последнюю очередь, из-за активности молодых вице-премьеров – Сергея Арбузова и Александра Вилкула, которые не упустили шанс продемонстрировать свою «успешную и динамичную» работу, и, казалось, устроили негласное соревнование в том, кто из них даст больший повод для пиара.

Арбузов vs Вилкул

Хотя, в итоге, ни один из заместителей Николая Яновича так пока и не выбился «в дамки». «Каких-то принципиальных решений, которые бы не принимались при Азарове, а сейчас были приняты, я назвать не могу», - пояснил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

В связи с этим, по мнению экспертов, говорить о замене Николая Азарова на кого-либо из молодых вице-премьеров, пока рано. Но самому главе правительства задуматься о будущем стоит. «У каждого министра этой младореформаторской группы есть шанс побороться за место премьер-министра в будущем», - считает политолог Вадим Карасев.

И, пока что, отдать первенство в этом «забеге», в силу объективных причин и «временно занимаемой должности», пожалуй, стоит Сергею Арбузову. Исполняющий обязанности премьер-министра с первого же заседания правительства продемонстрировал уверенность, молодецкую удаль и активную работу. Каждое заседание Кабмина начиналось с поручений министрам по самым разным вопросам: от ликвидации очередей за загранпаспортами и дефицита железнодорожных билетов в южном направлении до проведения ремонтов в школах к новому учебному году.

Впрочем, по мнению Владимира Фесенко, Арбузов вряд ли проводил политику, не согласованную ранее с Николаем Азаровым. «Насколько мне известно, отношения Азарова и Арбузова сейчас носят конструктивный, партнерский характер. Конфликтов между ними нет, и я не думаю, что Арбузов в роли и.о. премьера стал проводить то, что не стал бы проводить Азаров», - считает политолог.

Однако, новые обязанности первого вице-премьера позволили ему приобрести некую психологическую уверенность. «В последнюю неделю было заметно, что Арбузов как бы психологически окреп, почувствовал себя более уверенно. Это проявлялось и в том, как он вел последний Кабмин», - отметил Фесенко.

Примечательно, что при Арбузове продолжительность заседаний правительства заметно увеличилась. Кроме того, источники в Кабмине отмечают, что после окончания официального заседания практически весь состав Кабмина собирался в кабинете Арбузова на совещание.

От уровня активности первого вице-премьера Арбузова старался не отставать и вице-премьер Александр Вилкул. За три недели он посетил несколько регионов, проинспектировал строительство развязки на Почтовой площади в Киеве, пообщался с народом на «горячей линии» правительственного контактного центра. Но до Арбузова по количеству упоминаний в СМИ и масштабу телевизионной картинки явно не дотягивал.

Европейские надежды

Главной причиной, которая позволила Арбузову в вице-премьерском состязании обойти Вилкула, стал выход первого на международный уровень. «Ассоциация с Европейским Союзом – наш цивилизационный выбор. Надеемся на то, что Германия скажет свое весомое слово в пользу ассоциации», - заявил Сергей Арбузов во время встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в ходе однодневного визита в Берлин 31 июля. Кроме того, в ходе этой встречи представитель украинского правительства обратил внимание европолитиков, что среди основных приоритетов украинских властей на сегодняшний день остаются: усовершенствование законов о выборах, реформа системы правосудия и правоохранительных органов, борьба с коррупцией, улучшение делового климата и выполнение повестки дня ассоциации.

К слову, в Украине этот визит был воспринят неоднозначно. По мнению Владимира Фесенко, посещение Сергеем Арбузовым Берлина было неожиданным, но стало изюминкой трехнедельной работы и.о. премьера. «Это то, что выходило за рамки обычного дублерства, обычной замены в статусе временно исполняющего обязанности. Как правило, зарубежных визитов исполняющие обязанности премьеров не проводят. Но Арбузов поехал в Германию. Это показатель того, что Арбузов проходил обкатку в расширенном объеме, в том числе, в приобретении международного опыта», - уверен политолог.

В свою очередь, его коллега, политолог Вадим Карасев, считает, что Европа присматривается к новой, «молодой» группе в Кабмине. «Эти люди молоды, амбициозны и евроориентированы. Ведь ни Арбузов, ни Клименко (министр доходов и сборов, - УНИАН) еще не были в России, но уже неоднократно бывали в Брюсселе, Германии, посещали Соединенные Штаты Америки», - отметил он.

По его мнению, главное, что в Европе и в целом на Западе считают, что у нового молодого поколения украинских политиков нет советских и постсоветских комплексов. Таким образом, у ЕС появляется желание контактировать и работать с молодой частью украинского правительства. «И в этом контакте, в этом постоянном обмене политическим, административным и профессиональным опытом, они могут учиться в школе европейского управления экономикой и государством, социальными процессами», - пояснил Карасев.

Запад, по его словам, с интересом наблюдает за тем, удастся ли так называемым младореформаторам удержать ситуацию под контролем. «И, очевидно, рассматривают вероятность их прихода на первые позиции в Кабмине уже после президентских выборов 2015 года. Во всяком случае, если победу одержит действующий президент», - уверен политолог.

Впрочем, по его словам, сейчас и для Вилкула, и для Арбузова главное не столько думать о будущем кресле премьер-министра, сколько выполнять эффективно и профессионально свои обязанности, чтобы участвовать в будущих политических раскладах. Прежде всего, после 2015 года.

«Плох тот вице-премьер, который не желает стать премьером»

Собственно, несмотря на известную истину, что незаменимых людей нет, нынешний премьер Николай Азаров на сегодняшний день – незаменим. И сам это прекрасно понимает, но, вполне вероятно, готовит переемника. «Рано или поздно я же уйду с поста, и совершенно очевидно, что в составе правительства должны быть готовые люди – заменить премьер-министра. Должность первого вице-премьер-министра – это очень серьезная должность, которая должна, будем говорить, во многом будет помогать премьер-министру в принятии решений, в реализации этих решений, и на этой должности я сам работал», - сказал Азаров сразу после назначения Арбузова в Кабинет министров, и потом неоднократно повторял эту мысль.

По словам главы правительства, он знаком с особенностями работы первого вице-премьера, и эта должность, по его мнению, позволяет Сергею Арбузову приобрести «очень широкий опыт». В частности, Азаров отметил, что в сферу деятельности первого вице-премьера входит громадное количество вопросов. «И работая на этом посту, действительно, если ты хочешь – значит, ты растешь, если ты не хочешь – значит, ты уходишь в никуда. Так что с этого поста можно или вверх, или вниз идти. Я абсолютно нормально отношусь к тому, что Сергей Геннадьевич Арбузов — первый вице-премьер-министр, и плох тот первый вице-премьер-министр, который не хочет стать премьер-министром», - считает Азаров.

«Арбузов и Азаров нуждаются друг в друге, - отмечает Вадим Карасев. – Азаров понимает, что Арбузов, на данном этапе, не претендует на его место. В то время как Арбузов понимает, что пока лучше пусть премьером будет Азаров, нежели более молодой его конкурент, который, затем, закроет ему шанс стать премьер-министром после президентских выборов. Это выгодный альянс и выгодный контракт: каждый на своем месте и каждый нуждается в другом. Каждый понимает, что замена в тандеме приведет к разрушению всего тандема».

Тем временем, в понедельник, 5 августа, премьер-министр Николай Азаров вернулся к исполнению своих обязанностей. В первый же день он начал активно участвовать в жизни страны: поручил проверить обоснованность повышения тарифов на ЖКХ в регионах и поздравил спортсменов-инвалидов (с недостатками слуха) с успешным выступлением на ХХІІ летних Дефлимпийских играх.

«Новичок оказался вполне опытным и хорошим дублером Азарова на посту премьер-министра, но до 2015 года, до президентских выборов, никаких изменений в Кабмине не будет», - резюмирует Вадим Карасев.

Антон Бузун