Флот – это на потом

…Голосов не хватило бы даже в случае единодушного голосования всех членов оппозиционных фракций. Но отсутствие в зале в столь щепетильный момент трех десятков «побратимов» все равно вызвало возмущение некоторых оппозиционеров. И это понятно. Если даже столь святое дело, как обреченная на провал попытка лишний раз плюнуть в российские геополитические щи, не вызывает аншлага на оппозиционных парламентских скамьях, впору задуматься о кремлевских кознях.

Парламентские флотовыводцы

Перед нами не первое поражение парламентских флотоводцев, которых точнее было бы называть флотовыводцами. С момента ратификации соглашения в апреле 2010 года, скандальные подробности которой нет смысла напоминать, это уже четвертая попытка его денонсировать. Автором первого законопроекта о денонсации выступил Андрей Парубий, принимавший активное участие в ратификационных боях. Проект был зарегистрирован в марте 2011 года, а в июне отклонен и снят с рассмотрения.

С января по май 2012 года парламентарии были лишены права вносить законопроекты о денонсации международных договоров. После того, как Конституционный суд им это право вернул, штурвал у потерпевшего поражение Парубия перехватил уверенной рукой Владимир Яворивский. Законопроект, внесенный им под своей фамилией в июне, ничего нового в флотовыводческую тактику не внес. Текст Яворивского повторяет текст Парубия буква в букву. За одним лишь маленьким исключением: там, где Парубий пишет, что российскую сторону о разрыве договора должны уведомить Кабмин и МИД, Яворивский ограничивается только Кабмином.

Такое сходство текстов двух документов привело и к сходству судеб. Проект Яворивского был снят с рассмотрения в декабре прошлого года. Правда, причина была иной – его отозвал сам инициатор. Это отступление с поля боя, как позже выяснилось, носило тактический характер. А на капитанском мостике оказался более молодой и радикальный флотовыводец Олег Ляшко. Со своим законопроектом он слегка замешкался, внеся его на пять дней позже, чем Яворивский. Но зато не ограничился банальным переписыванием текста Парубия, а подошел к делу серьезно и основательно. Среди прочего он потребовал очистить территорию Украины даже от «членов семей лиц, которые входят в состав военных формирований, предприятий, организаций и учреждений (семьи, дети, другие родственники, постоянно проживающие с этими лицами, а также лица, находящиеся на их содержании, которые не являются гражданами Украины или имеют одновременно с этим российское гражданство или гражданство других стран)».

Отступить Ляшко пришлось вместе с Яворивским. Он отозвал свой законопроект в тот же хмурый декабрьский день. Но тут и выяснилась вся глубина стратегического замысла старого морского волка. То, что на первый взгляд казалось бегством с поля боя, оказалось ловким маневром. Не прошло и недели, как Яворивский зарегистрировал новый законопроект. Оставшись верным своей прежней тактике, опытный флотовыводец и на этот раз не стал вносить особых изменений в свой предыдущий текст. Точнее, вообще никаких не стал вносить. Худо-бедно судно законопроекта доплыло до сессионного зала, где и потерпело крушение в результате нехватки голосов в минувшую среду.

Тактика противника

Основная задача по отражению маневров флотовыводцев и потоплению их законодательных инициатив еще на рейде выпала главному научно-экспертному управлению парламента. На законопроект Парубия много усилий ему не понадобилось, поскольку управление успело пристреляться еще в 2008 году по аналогичному проекту Каськива. В нем речь шла о денонсации не Харьковских соглашений, которые не были еще заключены, а предыдущего договора о базировании флота. Управление высказалось в том смысле, что субъектом законодательной инициативы в таких вопросах могут выступать президент или правительство, но не депутаты.

После решения КС пришлось менять тактику, и на оба одинаковых законопроекта Яворивского управление ответило одинаковыми же экспертными заключениями. Разъяснив флотовыводцу с помощью словаря иностранных слов что такое «денонсация», эксперты посчитали, что законодательная инициатива Яворивского не согласуется с требованиями Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, которая является обязательной для Украины. Кроме того управление достаточно аргументированно назвало ошибочным утверждение Яворивского из пояснительной записки к законопроекту, будто продление аренды российской военной базы противоречит украинской Конституции. А также сочло необоснованным утверждение из той же записки, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов государственного бюджета, - потребует, и еще каких.

На Ляшко лишнего пороху тоже решили не тратить, применив те же аргументы. А поскольку в его пояснительной записке тоже имелись утверждения о неконституционности соглашений и отсутствии дополнительных бюджетных расходов при денонсации, была еще раз доказана их ошибочность и необоснованность.

О конституционности

По вопросу конституционности пребывания Черноморского флота в Крыму давно ломают копья. Еще Ющенко призывал политических оппонентов не политизировать этот вопрос. Другими словами - не паразитировать на нем целью больше понравиться своим избирателям. Хотя сам заниматься этим умел и любил.

Сам же вопрос решается просто. Семнадцатая статья Конституции гласит, что «на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз». Есть еще четырнадцатая статья Переходных положений Конституции, согласно которой «использование действующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, обозначенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной радой Украины». Как видим, статья была написана чуть ли не конкретно под Черноморский флот, и, запрещая создание новых иностранных военных баз, Конституция допускает наличие уже существующей.

Таким образом, если вы придерживаетесь мнения, что российскому флоту в Крыму не место, можете требовать его вывода, если нет – можете считать, что аренда базы будет продолжена при продлении соответствующего международного договора. Конституции ни та ни другая позиция не противоречит. Утверждать обратное, да еще и обвинять сторонников неугодной тебе точки зрения или не нравящегося внешнеполитического курса в том, что их позиция антиукраинская, – это и значит политизировать вопрос.

О своевременности

Еще один интересный вопрос, на который трудно дать однозначный ответ – почему флотовыводцы стремятся поднять якоря и наполнить паруса свежим ветром именно сейчас?

Харьковскими соглашениями продление аренды базы Черноморского флота на двадцать пять лет предусмотрено не завтра, а с 28 мая 2017 года. Оппозиция неоднократно заявляла, что намерена прийти к власти в результате победы на президентских выборах 2015 года. Если к тому времени не пропадет желание внести и принять законопроект о денонсации, ничто не помешает новой власти сделать это и самой нести международно-правовую ответственность за такой шаг. Кстати, еще не известно, что это за ответственность такая, и чем грозит. Ну и в любом случае придется расхлебывать последствия неадекватного осложнения отношений с Россией. Если такое желание пропадет, то и нынешняя торопливость ни к чему.

Проиллюстрировать ситуацию помогает известный анекдот. Старый представитель симпатичного национального меньшинства на смертном ложе вдруг улавливает ноздрями аромат фаршированной рыбы. Он отправляет внука попросить немного рыбы у бабушки, но внучок возвращается со словами: бабушка сказала, что рыба – это на потом.

Раз уж оппозиция собирается не умирать, а жить долго и счастливо, ей было бы логичнее уделить больше внимания вопросам, требующим более неотложного решения для будущей победы. Если же для победы сочтено целесообразным паразитировать на вопросах, которые раскалывают страну, следует поизящнее маскировать свои намерения.

Игорь Гридасов