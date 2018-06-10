100 дней Папы Франциска: «Хватит! Будьте скромнее!»

"Как бы я хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных", — с такими словами бывший 76-летний аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, а ныне 266-ой Папа Римский (епископ Рима, викарий Христа, преемник Князя Апостолов, первосвященник (понтифик) Вселенской церкви, примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, суверен государства-города Ватикан – его полный титул) Франциск І впервые обратился к своей пастве. При этом он сразу же отличился – вышел к многотысячной толпе верующих без роскошной красной накидки, без папской ленты и красных тапочек – вместо этого скромный железный крест на груди и черные кожаные туфли.

Курс на простоту и отказ от излишеств папы-монаха продолжился и подтвердился - в первые же дни Франциск отказался от папского жалования, распорядившись раздать его бедным, велел изготовить "перстень рыбака" — одну из главных папских регалий — из позолоченного серебра вместо золота, а также предложил кардиналам из Аргентины воздержаться от поездки на его интронизацию, а вместо этого пожертвовать деньги на благотворительность. Затем папа-иезуит, взявший себе имя в честь Франциска Ассизского, основателя самого знаменитого из нищенствующих орденов — францисканцев, отказался жить в официальных папских апартаментах на территории Апостольского дворца в Ватикане и остался в гостевой резиденции. Не понадобились ему также трон, "папамобиль" и отдельная трапезная. В его резиденции теперь стоит обычное кресло, после избрания главой церкви он вообще поехал вместе со всеми кардиналами на автобусе вместо лимузина, а пищу принимает в общей столовой.

Можно еще вспомнить личный звонок Франциска владельцам газетного киоска в Буэнос-Айресе с просьбой отменить доставку газет в его старый дом, и разговор с телефонным с оператором в Ватикане («Папа Римский? Ага, а я Наполеон!»), но не только и не столько в личном быту он демонстрирует свое новаторство и отход от устарелых канонов.

За свои первые сто дней на престоле Франциск успел также стать первым в истории Римской католической церкви понтификом, которой во время традиционного обряда омовения ног беднякам и осужденным, удостоил этой чести двух девушек. Также он уже успел провозгласить рекордное количество святых – среди них сразу 800 итальянцев, которых казнили турки в 1480 году за отказ отречься от веры. Франциск также организовал историческую встречу двух пап – увиделся с Бенедиктом XVI.

А совсем недавно Папа Римский и вовсе признался 200-тысячной толпе, что порой начинает засыпать, когда вечером молится перед алтарем: "после трудного и долгого дня задремать может каждый, а Бог относится к этому с пониманием". Для верующих это стало еще одним подтверждением человеческого лица веры, которую олицетворяет Франциск.

Кроме обращений к верующим, Папа уделил внимание и наиболее трудным внутриватиканским вопросам – в частности, создал специальный комитет по реформированию Римской курии — центрального административного органа Ватикана, выбрав для этого восемь кардиналов из разных стран. Именно им предстоит заняться решением накопившихся в Ватикане проблем. Также, буквально на днях он назначил нового главу Института религиозных дел (так называется Банк Ватикана), который считают одним из наименее прозрачных финансовых учреждений в мире.

Вдохновляющий пример

Но, безусловно, главное достижение Папы за прошедшие сто дней – это количество верующих, которые вновь обрели надежду, у которых открылось второе дыхание в их отношении к институту церкви – после ряда громких скандалов вокруг католической церкви (педофилия, гомосексуализм, Ватиликс) и после неожиданного отречения Папы Бенедикта XVI. Впечатление, произведенное аргентинским Папой, столь сильно, что даже некоторые православные решились сменить вероисповедание.

У киевлянина Вадима, в прошлом послушного православного, строго соблюдающего каноны и посты, теперь над рабочим столом портрет нового главы католической церкви, он следит за всеми новостями из Ватикана и цитирует высказывания Папы. Своего перехода в католицизм он не афиширует, а молиться теперь ходит в собор Святого Александра. «Я давно разочаровался в наших православных проповедниках с их скандалами, сомнительной репутацией, неприкрытой любовью к роскоши, коммерциализацией церкви и одиозными высказываниями. Католическая вера всегда казалась мне более гуманной, менее чопорной, более открытой к человеку, более современной. А новый понтифик сразу привлек меня своей простотой и сердечностью. Он меняет церковь и подает пример другим – нам тоже хочется меняться. В лучшую сторону. Франциску хочется верить. Он вдохновляет», - рассказывает он.

Подобные ощущения – и у традиционных католиков. Семья поляков с украинскими корнями, живущая в Киеве, делится: «Мы весьма скептично отнеслись к новости об отречении Бенедикта и избрании нового Папы-иезуита, они ведь славятся своей неискренностью и коварством. Все это казалось нам закулисными интригами и разочаровывало в церкви, но, пока что, надо признать – новый Папа радует и воодушевляет. Мы уже не помним, когда в последний раз в Интернете обсуждали не статью, не Блог, не книгу – а речь церковного деятеля! А сейчас это происходит! И это прекрасно, как нам кажется. У Франциска человеческое лицо, он не официальная фигура, он действительно наш отец в вере. Наиболее ценным лично для нашей семьи стал его призыв к христианам «не витать в облаках, а действовать». Этого очень не хватает нам всем».

Профессиональные знатоки религии объяснимо сдержаннее в оценках. По словам религиеведа Андрея Юраша, действующий понтифик еще не сделал ничего экстраординарного или выдающегося: «Примеры скромности были известны задолго до него, например, Папа Иоанн XXIII и вовсе передвигался по городу на велосипеде и лично посещал больницы. И тиару понтифики отказывались надевать задолго до Франциска, просто, тогда не было Интернета, который мог бы всем об этом рассказать», - отмечает он. По мнению Юраша, 100 дней – слишком мало для того, чтобы давать оценку первому периоду главенства папы-иезуита над Римской католической церковью.

Но, уже можно сказать, что никаких предпосылок к решению серьезных догматических вопросов – позиции католической церкви по контролю деторождаемости, женского священнослужения и т. д. – пока нет. «Папа ищет, Папа экспериментирует, Папа осознает, как велики ожидания и пытается найти новую модель, модель, которая соединит несоединяемое: консервативные взгляды самого Франциска и модерновую модель презентации церкви в мире», - считает Юраш. При этом он подчеркивает, что Франциск известен своим консерватизмом, поэтому вряд ли стоит ожидать от него серьезных трансформаций католичества.

Однако, даже православные священники, что украинского, что российского патриархата – хоть и настаивают, что и среди них есть не менее достойные примеры самоотречения и самоограничения во имя веры – вынуждены признать: поведение Франциска полезно и значимо для всех христиан. Среди высших церковных чинов православной церкви, по их собственному признанию, такого не сыщешь. Позиция Франциска касательно буквального выполнения ключевых принципов христианства – скромности и самоотречения – самим собой, даже поначалу вызвала откровенное непонимание некоторыми священнослужителями. В частности, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет даже, было, раскритиковал поступок папы Римского, когда тот отказался от личного лимузина и поехал после своего избрания с другими кардиналами в общем автобусе: "Я не одобряю такие уступки, потому что это работа на показ ", - не поверил в искренность Франциска Филарет, который сам для передвижения пользуется представительским «Мерседесом» с номерами «777».

Видимо, эти прискорбные факты и заставляют, в частности, верующих украинцев, обращать свои взоры то к католикам, которым, похоже, повезло с главой паствы и на этот раз, а то и вовсе к другим религиям или даже атеизму.

Один в поле воин

В любом случае, заслуженное восхищение и уважение к Франциску и в Европе, и в Америке, и в Африке вызвано не только внешними проявлениями скромности и простоты, а и тем, что не борьбу с гомосексуализмом и презервативами, а именно помощь несчастным людям выбрал он главной темой для своих речей и обращений к людям. По его убеждению, «не допустимо, что в современном мире голодные и замерзающие дети перестали восприниматься как что-то необычное, а в центре внимания общественности находятся не беды окружающих, а светские скандалы».

"Мы не должны оставаться просто благочестивыми христианами, ведущими теологические споры за чашечкой чая. Мы должны проявлять инициативу — искать тех, кто нуждается в помощи и помогать им", — призвал он.

Нет сомнения в том, что католики, вдохновленные его словами, откликнутся на столь однозначный призыв, что еще раз докажет – даже если ты один, но место твое столь публично и значимо, ты можешь (и должен) служишь примером для десятков миллионов.

К сожалению, Папа Франциск не будет присутствовать на праздновании 1025-летия Крещения Руси-Украины, запланированном на 17-18 августа в Киеве. Вместо себя он делегировал кардинала Аюдриса Юзаса Бачкиса, отставного Архиепископа Вильнюсского. Но, ранее сказанные им слова об Украине (одним из его духовных наставников в Аргентине в свое время был католик-украинец) дают надежду на то, что когда-нибудь он непременно посетит нашу страну. Страну, в которой его приезда и благословения ждут не только около 4 миллионов католиков, но и многие другие христиане, чья вера ослабела под влиянием жадных попов и лицемерных отцов паствы.

…Тем более, что для Украины, как, пожалуй, ни для одной другой страны, актуальны его слова: "Хватит! Будьте скромнее — богатые страны, политики, бизнесмены, христианские пастыри — где бы они ни были, — помните о бедных и помогайте. Начните с себя. Вот — достойная цель".

Анастасия Береза