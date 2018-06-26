Как сделать лучше, чтоб не вышло как всегда?

Кто же не знает продолжения общеизвестного афоризма! Так же, как за много лет посол России Виктор Черномырдин стал неотъемлемым атрибутом политического и экономического бытия Украины, его „мулька” „хотели, как лучше, а вышло, как всегда” с нелегкой руки славного своей неповторимой элоквенцией экс-премьера РФ стала неизменным принципом жизни и деятельности украинской элиты.

Ведь сегодня все представители „топа” отечественного политикума, безусловно „хотят как лучше” для Украины. Вот, скажем, Юлия Владимировна со своей гордой комиссарско-мессианской осанкой и неотразимой косой явно лелеет саме искренние намерения научить, наконец, украинцев быть счастливыми. Только она знает, как это сделать качественно и невероятно быстро. Год – и все призывники из ужасных лап старшин и прапорщиков попадают в нежные объятия любящих мамочек. Два года – и все сожженные инфляцией сберегательные вклады советских времен по взмаху волшебной палочки опять оказываются в карманах пострадавших украинцев. Ну, и еще целый ряд чудес такого же сказочного пошиба: чудеса конституционные, демографические, антикоррупционные, транзитные и даже, пардон, энергоэффективные. Всего – сакральная дюжина. А для того, чтобы эта волшебная сказка, в соответствии с известной агитационной песней 30-х годов прошлого столетия, стала былью, необходимо и достаточно второй раз назначить Юлию Владимировну премьер-министром. И все будет тип-топ, Украину прорвет двенадцатикратно – и процент жиров в молоке вырастет до невероятных высот.

Господи, как хочется верить в чудо! А неумолимый Виктор Степанович навязчиво бубнит где-то в подсознании „хотели как лучше...” Вероятно, опять попытки „реприватизации”, ручного управления экономикой, мягкие, но решительные голоса „бестолковые” либералов с Запада, которым не понять, что убить дракона можно лишь тогда, когда станешь драконищем и отрастишь себе вдвое больше зубастых голов. „Криворожсталь” от индусов переходит к малайцам – лишь бы, как говорится, свежая копейка. Потом „бензиновый”, „мясной”, „сахарный” кризисы (понятное дело, организованные предателями-олигархами). Правда, на коньках покататься новое-старое правительство Тимошенко может не успеть, до зимы еще дожить нужно. Но ничего, на то есть скейт-борды и ролики.

Потом вереницей следуют одна за другой информационные спецоперации „сын Бога-12” „жена Бога” „брат Бога” „дочь Бога” „внучка Бога” и „пчелка Бога”. На телеэкран выходит Зинченко, отряхивая нафталин с парадного костюма. За ним маячат, ожидая своей очереди Томенко и Турчинов. Изменяется набор „любих друзив”, но неизменной остается убийственно-обличительная риторика. Ничего личного, просто оранжевый Боливар не вынесет двоих.

Опять гнев „гаранта”, ночное совещание на даче Юлии Владимировны. Она прорывается в кабинет на Банковой и, охваченная чрезвычайно сильным чувством дежавю, нежно берет Виктора Андреевича за руку. А в двери традиционно „весь в слезах и соплях” влетает главный на данный момент „любый друзь” (кто там занял место Пети?)...

А разве не хочет Виктор Андреевич как лучше для „своей нации” и „маленьких украинцев”? Чистосердечно стремится. Шутки в сторону. И на все сто уверен, что ради светлого будущего все украинцы должны совершить согласно с завещанием Великого Кобзаря – „Обнімітеся, брати мої, молю вас, благаю!” – и слоганом его друга Панька Кулиша – „До гурту, паненята з мужичатами!” То есть богатый должен помочь бедному, украинский волк – выплюнуть украинского ягненочка, а енакиевский шахтер – объединиться в едином патриотическом порыве с закарпатским овцеводом. Обо всем этом должно быть обстоятельно расписано в пухлом Универсале национального единства-2, под каким кровью своей должны расписаться все ключевые политики независимой Украины. Вот только объединятся в лучшем случае енакиевский рекетир с закарпатским контрабандистом.

Потому что потом все выйдет, как всегда. Как только политическая пыль немного уляжется, на Универсал донецкие ребята наплюют, опять начнут экспансию: приватизировать за копейки предприятия, рейдерствовать, шантажировать „клятих бандер” референдумами о языке и НАТО, совать безумные „бабки” депутатам из других фракций, конституционное большинство собирать. Президент будет возмущаться такой подлостью своих союзников и будет отстреливаться воинственными указами.

И дело не в том, что „регионалы” не хотят как лучше. Они очень хотят. Для них слова „стабильность”, „предсказуемость” и „рост” – не пустой звук. Это залог успешного развития их громадного бизнеса. Они искренне уверены, что именно через развитие этого полуфабрикатного или и откровенно сырьевого бизнеса будет принесен „мир и благоденствие” для этой страны. Но куда рефлексы первобытные девать – „сорвать, ухватить и сбежать”? Шапку, акции, землю... Инстинкты сидят слишком глубоко и слишком крепко. И никакие IPO и Лондонские биржи их не вытравят.

Вероятно, Владимир Литвин тоже хочет как лучше для Украины. И очень мечтает разыграть свою позолоченную акцию (его небольшая фракция будет нужна большим игрокам для результативных голосований). Вот возьмут и изберут спикером этого „нейтрального миротворца”. Ну, чтобы было лучше Украине. Но, как всегда, демократы и не демократы попеременно начнут „валити” друг другу голосование, блокировать трибуну, ломать микрофоны, бросаться предметами. Облитый водой Литвин, держась за голову, опять будет скулить „Мені болить Україна!”

Господи, неужели все сценарии ведут по какому-то заколдованному кругу? „Хотели как лучше, а вышло как всегда”. Может, наконец лучшие умы и самые влиятельные политики Украины соберутся все вместе и придумают кардинально новый стратегический сценарий? Но и они, блин, будут хотеть как лучше...

Николай Писарчук