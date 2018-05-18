Украинский интерес. Долгожданная встреча и российский реверанс

Тема Юлии Тимошенко в контексте подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС обсуждалась и в Европарламенте, и в харьковской больнице железнодорожников, куда наконец-то смогли попасть послы США и Европейского Союза. Джон Теффт и Ян Томбиньский особо не распространялись о подробностях почти трехчасовой беседы с лидером «Батькивщины», но отметили, что Юлия Владимировна поддерживает подписание Соглашения об ассоциации.

Не выступает против подписания этого документа, способного стать основополагающим для внешней политики Украины, и Европейский парламент. Глава его профильного комитета по международным делам Эльмар Брок (давний и проверенный союзник Тимошенко) во время специальных слушаний заверил, что подписание Соглашения об ассоциации поддерживает, но Украине необходимо выполнить ряд условий. Первоочередным из них является, по словам Яна Томбиньского, освобождение Юлии Тимошенко. Прибывающая на следующей неделе миссия Кокса-Квасьневского постарается предпринять усилия в этом направлении, но даже оптимисты сомневаются, что экс-премьер сможет быстро выйти на свободу.

Интересно, что Ян Томбиньский опроверг продвигаемый представителями правительства тезис о том, что приватизация украинской ГТС является требованием Европейского Союза. Дипломат заметил, что для Украины намного важнее соблюдать правила Европейского энергетического сообщества. Пока же Кабинет Министров обнародовал объемы планируемых закупок газа из России, которые для «Нефтегаза Украины» должны составить всего 18 миллиардов кубометров в нынешнем году, что втрое меньше, чем предполагают газовые контракты.

Стоит заметить, что Украина уже второй год подряд серьезно сокращает объемы закупок «газпромовского» газа, словно вынуждая российскую энергетическую монополию первой обратиться в Стокгольмский арбитраж с целью принудить нашу страну соблюдать условия подписанных в январе 2009 года газовых контрактов. Тактика официального Киева в данном случае выглядит обоснованной, поскольку Украина, в отличие от России, является членом Европейского энергетического сообщества, а «Газпром» за несколько последних лет смягчил условия поставок углеводородов для всех своих крупных европейских клиентов, за исключением Украины. Так что в этой войне нервов украинская сторона имеет неплохие шансы на победу.

Пока же Россия, пусть и несколько неуклюже, продемонстрировала свою способность вести диалог с Киевом не только с позиции силы. Генеральный консул РФ в Симферополе Владимир Андреев, публично заявивший о «массовом предательстве» крымских татар во время Великой Отечественной войны. Недипломатичный пассаж вызвал резкую реакцию меджлиса крымскотатарского народа и осуждение украинского внешнеполитического ведомства. МИД России согласился с доводами украинских коллег о недопустимости подобных высказываний, и Андреев в ближайшее время будет заменен. Впрочем, не оставляет ощущение, что российский дипломат таким образом просто хотел сменить место работы, а его начальство попыталось использовать ситуацию в своих целях.

Лакмусовой бумажкой в отношениях между Киевом и Москвой обещает стать ближайшая встреча президентов государств Таможенного Союза в Астане, где будет обсуждаться перспектива предоставления Украине статуса наблюдателя. До последнего времени Россия предпочитала пугать нашу страну масштабными экономическими потерями от неприсоединения к ТС, интересно будет послушать позицию Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева по этому поводу.