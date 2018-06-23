Кто испортил представительскую демократию?

Нынешняя избирательная система - с единственным общенациональным округом и закрытыми партийными списками – повлекла немало проблем парламентаризма сегодня и может иметь тяжелые последствия в перспективе. За несколько лет общество может отчаяться в принципах представительской демократии. Об этом рассказал в интервью УНИАН бывший министр юстиции Александр Лавринович.

Александр Владимирович, помню Ваше интервью многолетней давности, в котором Вы утверждали, что принятый в 2004 году закон о выборах народных депутатов Украины отбросил нас далеко назад...

Действительно, в Европе подобная избирательная система последний раз применялась в 19 столетии, и то - не в таких больших странах, как Украина. Закона, который предусматривает выборы членов парламента по пропорциональной системе единственным общенациональным округом и по закрытым спискам, нет нигде в мире.

Нельзя сказать, что в этой системе все однозначно негативное, но общий баланс, с моей точки зрения, больше негативен...

У нас буквально на следующий день после избрания парламента уровень доверия к нему оказался фантастически низким, и это является следствием нынешней избирательной системы. Она может иметь неожиданно тяжелые последствия и в более отдаленной перспективе. За несколько лет общество может отчаяться в принципах представительской демократии.

Чем это обусловлено?

Закрыв от избирателей списки, мы лишаем их возможности влиять на персональный состав представительского органа. Ведь он предусматривает реализацию права на делегирование полномочий представителям, а не кругу людей, который теперь мы избираем либо кагалом, либо не избираем вообще (если они не преодолевают проходной барьер).

Во время принятия закона предусматривалось, что таким способом можно будет вовлечь в парламент людей, которые не уделяют слишком много внимания публичности, но могут быть первоклассными законодателями. Однако последствия разбили этот аргумент.

Как показали последние выборы, рядом с определенным кругом публичных политиков, которые выступали локомотивом избирательного процесса и служили “магнитом” для голосования, мандаты получали люди, которые не только не являются публичными, а которые вообще не настроены на законотворческую работу и даже не стремятся заниматься ею.

Это является побочным эффектом нынешней избирательной модели.

Почему вообще такой закон появился? Разве тяжело было посмотреть на опыт других стран?

У нас стремились создать условия для развития политических партий как инструмента для реализации принципов демократии. Но партии в Украине никогда не создавались и не развивались как полноценные политические субъекты. За долгие годы вместо многопартийности мы выстроили в Украине мелкопартийность. И реальных общенациональных политических партий, которые бы реально функционировали и легко идентифицировались гражданами, практически не было.

Поэтому благодаря закону, который сначала реализовал смешанную избирательную систему, а теперь сугубо пропорциональную, мы проходим этим путем. Это я отношу к позитиву. Без политических партий не может быть выборов в органы власти и, соответственно, не может быть реализовано народовластие.

Некоторые юристы утверждают, что отдельные положения закона, который в 2004 году подарил Украине пропорциональную систему выборов, являются неконституционными. Закон ограничил право граждан быть свободно избранными (задекларированное в ст. 38 Конституции), а также прямо противоречит положением Конституции (ст.71 и 76) в части прямого избирательного права...

Я бы не сказал, что какая-то норма или закон в целом противоречит Конституции. Но есть положения, относительно которых возможные разные толкования. И ответ на это может дать лишь Конституционный суд.

Прямые выборы предусматривают, что гражданин, приходя к избирательной урне, делегирует свое право на управление страной другому лицу. В Конституции в двух статьях записано, что в Украине проводятся прямые выборы.

Сегодня же, когда гражданин приходит на выборы делегировать свое право, ему предлагаются списки, которые состоят из 450 кандидатов в народные депутаты. И когда избиратель отдает преимущество конкретной политической силе, то имеет единственный вариант - поддержать эту политическую силу, которая представлена списком, определенным руководством партии. При этом в списке есть лица, которым избиратель симпатизирует. Однако там встречаются и фамилии, которые ему несимпатичные, или просто незнакомые.

Таким образом, сегодня у избирателя нет возможности определить, кто из представителей избранной политической силы будет реализовывать программу или взгляды партии.

А чем отличаются украинские пропорциональные выборы от, скажем, европейских?

В других европейских странах при пропорциональной системе вводится система преференций, когда избиратель определяет, кто на каком месте в списке очутится после выборов.

Как же выглядит такой бюллетень? В нашей стране, даже при более простой системе, сначала вырастали несколькочасовые очереди на избирательных участках, потом ЦИК несколько недель подсчитывала результаты…

Это технология проведения выборов, и она в европейских странах отработана давно.

Просто мы единственная страна в Европе, где есть единственный общенациональный округ. Если этих округов будет несколько десятков, то количество кандидатов в списке будет уже не 450, а намного меньше. И выбор - кого на какое место поставить, - будет не просто более сознательный, но и более простой в технологическом плане.

Действующий закон ставит право граждан быть избранным в зависимость от воли третьих сторон – политических партий или блоков. То есть ограничивает право конкретного гражданина выдвинуть свою кандидатуру на выборы и быть избранным, задекларированное в ст. 38 Конституции...

В действительности нет препятствий для того, чтобы политическая партия или блок предложили к избранию людей, которые не принадлежат к этой политической силе. И практика показывает, что и в этот раз, и при применении смешанной системы в списках было немало внепартийных лиц.

Право быть избранным ограничено лишь технологией его реализации. Так же, как, например, каждый имеет право быть академиком, стать артистом или футболистом. Никто никого не ограничивает, но есть технология, как это сделать.

Если по каким-то причинам ни одна партия не берет вас в свои ряды, у вас есть гарантированное право создать свою партию. В конечном итоге демократия возможна лишь тогда, когда главным субъектом формирования государственной власти и главным субъектом избирательных кампаний будут политические партии.

Если Конституционный суд признает неконституционность отдельных положений закона, возможно ли обжалование результатов выборов 2006 года, в том числе через международные судебные инстанции?

Это невозможно. Выборы состоялись за действующим на этот момент законом. Избраны абсолютно в законный способ представители украинского народа в высший представительский орган.

Так же безнадежно обжалование результатов выборов в международных судах. Такая жалоба не будет даже принята к рассмотрению.

Как Вы думаете, долго ли Украина будет жить при нынешней избирательной системе, которая, в частности, по Вашему определению, имеет больше негативных последствий, чем ожидаемых позитивных?

Думаю, что она может продержаться достаточно долго... Для того, чтобы перейти от мажоритарной системы к пропорциональной, Украине понадобилось 15 лет. 15 лет серьезных изменений в стране, большого количества компромиссов между разными интересами, разными политическими группами. Действующий закон будет поддерживаться благодаря корпоративным интересам тех, кто реально может рассчитывать пройти на следующих парламентских выборах.

Кто может обжаловать действующий закон о выборах в Конституционном суде?

Это четко определено как в Конституции, так и в Законе о Конституционном суде. Право на такой запрос в орган высшей конституционной юрисдикции имеет Президент Украины, депутаты Верховной Рады, Верховный суд, Уполномоченный ВР по правам человека и Верховная Рада АР Крым.

А что бы Вы как юрист предложили взамен нынешней избирательной системы?

По моему мнению, сегодня для Украины была бы оптимальной пропорциональная избирательная система с открытыми региональными списками. Преференции должны делать избиратели, которые будут определять не только партию, но и представителей от этой партии, которым они делегируют право от своего имени руководить страной. Думаю, реализация такой системы способствовала бы и утверждению реальной многопартийности, и развитию сильных политических структур, давала бы людям возможность видеть лицо тех, кому они поручают руководить страной.

Наверное, уже нужно отказываться от избирательных блоков, которые были нужны для начальной стадии становления многопартийности. Партии должны объединяться после выборов - ради создания правящих коалиций или объединенной оппозиции. Объединение же для участия в избирательной кампании - это в большой мере обман избирателя.

Кроме того, политическая технология значительно осложняется как на начальном этапе образования коалиции, так и во время реализации ею властных полномочий.

Ни один избирательный блок в Украине не доживает до следующих выборов.

Равенство в избирательном процессе партий и блоков тормозит становление действительно значимых политических партий и способствует консервированию мелкопартийности. Что, в свою очередь, сдерживает демократическое развитие.

Разговаривала Ольга Гроссман