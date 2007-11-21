У Ющенко поняли, что взяток не берут только картонные ГАИшники

В Секретариате Президента завершается разработка законопроектов, призванных усилить контроль на дорогах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.

Он прогнозирует, что в течение двух-трех недель Президент внесет на рассмотрение парламента как безотлагательный пакет законопроектов, направленных на повышение штрафных санкций; на передачу от судов на рассмотрение МВД вопросов об уплате штрафов, кроме вопроса об изъятии прав.

При этом предлагается, что работники ГАИ будут выписывать квитанции, а оплата будет проходить через банки.

Также, по словам И.ПУКШИНА, большое внимание будет уделено максимальному избежанию человеческого фактора, поскольку сегодня есть много обвинений в коррупции в адрес работников ГАИ. В частности, предлагается увеличить количество технических средств контроля, таких как видеокамеры, фотокамеры.

И.ПУКШИН отметил, если, например, поставить десять соответствующих устройств в г. Киеве и еще пятьдесят муляжей и все время переставлять их в разные места, то это будет способствовать уменьшению дорожно-транспортных происшествий и уменьшению количества взяток, которые берут работники МВД, чтобы не оформлять штрафы официально.

В то же время, И.ПУКШИН считает, что МВД должно разработать свою систему усиления контроля за работниками ГАИ.

Также законопроекты предусматривают усиление контроля за учреждениями, которые выдают права. Что касается уже выданных прав с нарушениями, в частности, купленных прав, то сегодня вокруг этого вопроса еще продолжается дискуссия.

И.ПУКШИН рассказал, что один из многих вариантов, который сегодня предлагается, это введение переаттестации водителей, например, раз в десять лет, но окончательно этот вопрос еще не решен.