Мэрский марафон: кто пойдет на выборы в Киеве, когда будет голосование и чем это закончится

Де-факто, мэрская кампания уже стартовала. Пока «вожди» молчат, свои кандидатуры единолично выдвигают Николай Катеринчук и Олег Ляшко, а другие оппозиционные и не очень политики «не исключают» своего участия в избирательной гонке. Социологи уже озвучивают рейтинги потенциальных кандидатов, а рекламщики — подсчитывают стоимость кампании для претендентов. Какой будет мэрская избирательная гонка, когда киевляне смогут реализовать свое право на выбор градоначальника, каковы шансы кандидатов в мэры на победу и сколько нужно будет потратить на кампанию реальному претенденту, – УНИАН спросил у политологов.

Алексей Голобуцкий, политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций:

Вероятнее всего, выборы мэра Киева будут назначены на август месяц. И произойдет это после решения Конституционного суда. Это — самый «мертвый» месяц лета и идеальный вариант для власти. Здесь действует расчет на админресурс и малую явку избирателей, что дает кандидату от власти неплохие шансы. Существует также вероятность того, что будет принято решение не рисковать, в принципе. И поэтому выборы не проводить до 2015 года.

Что касается Киевсовета, то ожидать переизбрания не стоит, так как мэрская кампания — это некий «праймериз» президентских выборов, а выборы в Киевсовет — реальная политическая борьба.

В то же время, сотрудничество новоизбранного мэра и депутатов Киевсовета может развиваться по двум сценариям. Во-первых, если столичным градоначальником станет кандидат от оппозиции, к примеру, Порошенко, воспринимающий эту должность как трамплин на президентские выборы, то конфликтов не будет. Оппозиционный кандидат Порошенко для власти – не самых плохой вариант. Поэтому между главой КГГА, Киевсоветом и мэром будет существовать некий пакт о ненападении. Во-вторых, если кресло столичного градоначальника займет политик от оппозиции, который будет пытаться делать свою работу в разрез с мнениями депутатов Киевсовета, то ближайшие полтора года нас ожидает жесткое противостояние.

Что касается кандидатур, то наибольшие шансы остаются у Виталия Кличко. Если он будет принимать участие в выборах, то он побеждает. В противном случае, «Батькивщине» необходимо будет выдвигать того же Петра Порошенко.

В избирательной гонке также будут принимать участие квази-оппозиционеры — Николай Катеринчук и Олег Ляшко. И главная политтехнология в этом случае будет заключаться в максимальной раскрутке этих кандидатов властью, так как именно они будут забирать голоса у единого кандидата от объединенной оппозиции.

Несмотря на довольно неудачное время для проведения выборов (август), шансы на победу будут и у Петра Порошенко, и у Александра Попова, и, даже, призрачные, — у Олега Ляшко. Все дело в низкой явке избирателей и качеству этих избирателей. Средний класс в августе будет отсутствовать, поэтому голосовать пойдут пенсионеры. Их логику понять сложно, но и Попов, и Порошенко могут быть поддержаны этим электоратом. В связи с этим, для оппозиции важно сохранить в Киеве в августе заинтересованных в выборах мэра Киева молодежь и средний класс.

Относительно цены избирательной гонки, то, учитывая отсутствие вариантов на переизбрание Киесовета, сама по себе мэрская кампания для каждого потенциального кандидата «потянет» на сумму от 10 миллионов долларов. А дальше все будет зависеть от раскрученности политика. И, опять же, оценивать следует исходя из того, насколько эти выборы будут значимыми.

Вадим Карасев, политолог, директор Института глобальных стратегий:

Судя по происходящему в парламенте, назначить выборы на лето Верховна Рада может и не успеть. Чтобы принять постановление, нужно соблюсти процедуру. Но, возможно, выборы будут назначены на вторую половину августа.

Относительно сотрудничества «новый мэр — Киевсовет», все будет зависеть от договороспособности оппозиционного градоначальника. На сегодняшний день у мэра достаточно полномочий, чтобы влиять на Киевсовет. По процедуре, он ведет заседания Киеврады, может манипулировать повесткой дня, продвигать какие-то нужные решения. Даже если у оппозиционного мэра не будет единения с Киеврадой, он может заявлять свою позицию. В частности, обвинять Киевсовет, что он не дает работать, обращаться к киевской громаде за поддержкой. У мэра достаточно много нормативных и публичных политических полномочий и возможностей, чтобы влиять на киевскую политику. Но это возможно, если градоначальник – опытный политик.

Шансы на победу в избирательной гонке в Киеве имеет единый оппозиционный кандидат. Если это Виталий Кличко — вопрос вообще снимается. Если нет, то любой оппозиционный кандидат, но из числа известных политиков. Это либо Порошенко, либо Катеринчук. Они уже заявили о своих серьезных намерениях и у них есть шансы на победу.

Безусловно, в гонке будут принимать участия и другие кандидатуры, к примеру, Олег Ляшко. Такие кандидаты, как Ляшко, будут участвовать в выборах в столице не ради победы. Они будут забивать колышки на 2015 год на выборах своих партий на выборах Киевсовета. Грубо говоря, попробуют пройти предварительный праймериз и застолбить группы электората.

Относительно цены избирательной кампании: Киев достаточно емкий город, а пост мэра имеет политический смысл для многих. Поэтому речь будет идти о десятках миллионов долларов на каждого претендента.

Владимир Фесенко, политолог, руководитель Центра политического анализа «Пента»:

Относительно реальной даты голосования за столичного градоначальника, все просто. Алгоритм такой: первый ключ — решение Конституционного суда. Оно может быть в середине мая или до конца мая. Второе — Верховная Рада должна будет принять соответствующее постановление о назначении даты голосования. Думаю, что раньше конца мая такое постановление не появится. Поэтому выборы будут назначены либо на конец июля, либо на август.

Проводить выборы столичного градоначальника летом, когда ниже уровень явки избирателей, выгодно, в первую очередь, власти. Кроме того, сами по себе эти выборы меньше привлекут к себе внимания, чем парламентские. А из-за активного периода отпусков, на избирательных участках будет голосовать старшее поколение. Так сложилось, что среди пресловутых «бабушек Черновецкого» больше сторонников у Попова, чем у любого оппозиционного кандидата.

В то же время, оппозиции выгоднее проводить выборы осенью. Вспомните, многие критиковали проведение оппозиционной акции «Вставай, Украина» весной, потому что украинцы весной мало интересуются политическими вопросами. Реалии таковы, что политическое напряжение растет именно осенью.

Тем не менее, оппозиционные вожди не сильно рвутся на выборы мэра. Новый столичный градоначальник столкнется с целым рядом проблем. Киевсовет, лояльный власти, будет ему противостоять, он не сможет проводить через Киевсовет свои решения. Но, самое главное, оппозиционному мэру, особенно, радикально оппозиционному, который с самого начала будет делать установку на противостояние с властью, обрежут финансирование. Ведь бюджет Киева — это не только налоги города, но и средства, которые Кабмин выделяет на определенные проекты: метро на Троещину, строительство развязки на Почтовой площади. Все это требует денег, но зачем давать деньги оппозиционному градоначальнику?

Что касается одновременных выборов мэра и Киевсовета, то оппозиция могла бы за это побороться, если бы заручилась масштабной поддержкой киевлян. Теоретически, это возможно. Но, если будет четкое решение Конституционного суда, то переиграть это будет сложно, и выборы в Киевсовет будут выглядеть манипуляцией. Кроме того, в переизбрании Киесовета не заинтересована власть, так как велика вероятность того, что большинство в новом Киевсовете будет за оппозицией. То есть, сегодня следует понимать, что, если в Киеве будет оппозиционный мэр, то выборов в Киевсовет не будет. Более того, даже если мэром столицы станет Александр Попов, не факт, что власть решится на переизбрание Киевсовета. Зачем рисковать? Нынешний депутатский корпус города будет спокойно работать до 2015 года. А там, если Янукович останется президентом, можно будет обновить состав Киевсовета так, что он будет лояльным власти.

Кто может выиграть выборы у Попова? Единый кандидат от оппозиции, согласованный со всеми тремя оппозиционными силами. Хорошие шансы на победу есть у всех вождей — Кличко, Яценюка и Тягнибока.

Есть шансы и у «второго эшелона», хотя там все сложнее. Наибольшие шансы, на сегодняшний день, у Петра Порошенко. Во-первых, он достаточно известный политик, ему не нужно проводить специальную кампанию, его и так хорошо знают. Во-вторых, он отвечает одному из столичных мифов — мэр-хозяйственник, который имеет опыт управления и, к тому же, бизнесмен, умеренный человек, опыт которого будет востребован. Кроме того, у него есть ресурсы и хорошие рейтинги. В целом, Порошенко — потенциальный фаворит. Он может побороться за кресло мэра и как кандидат от оппозиции, и как самостоятельная фигура, если против него на выборах не будет Кличко.

Преимущество Порошенко в том, что за него может проголосовать часть потенциальных избирателей Попова — старшее поколение киевлян и работники бюджетного сектора.

Вероятнее всего, оппозиция не рискнет выдвигать единым кандидатом Николая Катерничука, который первым начал избирательную кампанию. Во-первых, у этого кандидата сложные отношения с лидером «Батькивщины» Арсением Яценюком. Во-вторых, у самих киевлян к Катеринчуку могут быть вопросы, связанные со скандалом 2008 года, когда часть депутатов из его списка перешли на сторону Черновецкого.

Вряд ли оппозиция выдвинет и Николая Томенко. Здесь другая проблема. Он — технический кандидат. Если он выдвигается самостоятельно, то возникает конкуренция с Порошенко, так как они будут бороться на одном поле, и это будет работать в пользу Попова. У Томенко есть рейтинг, но его будут воспринимать как чистого политика с отсутствием управленческого опыта. Кроме того, судя по слухам из «Батькивщины», у него также не очень хорошие отношения с Яценюком. А это — осложняет возможность выдвижения единым кандидатом от оппозиции.

В целом, вождям сейчас нужно быстрее определиться с тем, кого они выдвигают единым кандидатом. Хотя простого решения не будет, нужно искать наиболее эффективную кандидатуру.

Что касается цены избирательной кампании, если кандидат от оппозиции будет согласованной фигурой, значительных ресурсов на кампанию не потребуется. Однако считать я не берусь. Скорее всего, речь будет идти о суммах от нескольких миллионов долларов до десяти — на каждого кандидата. Это связано с тем, что кампания очень короткая.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга «Berta Communications»:

По логике власти, выборы в Киеве должны быть назначены в последний момент. Вероятнее всего, Верховная Рада примет постановление по выборам до конца мая, чтобы голосование провести летом, где-то 11 августа. Это играет на руку власти, так как самые молодые столичные избиратели в этот момент будут отсутствовать. Это, кстати, существенный минус для УДАРА (несмотря на то, что Кличко участия в кампании не принимает, но своей поддержкой дает бонусы для победы оппозиционному кандидату), но подстраховка для Попова.

На сегодняшний день существует три кандидатуры от оппозиции на выборах столичного градоначальника: Петр Порошенко, Николай Катеринчук и Анатолий Гриценко. Вариант с Николаем Томенко рассматривать серьезно нельзя. В целом, лучшим киевским мэром будет любой кандидат, кроме кандидата от «Батькивщины».

Что касается Киевсовета, то в начале лета он становится нелегитимным. А свою легитимность в глазах киевлян он утратил уже давно. Тем не менее, отношения Киевсовета и новоизбранного мэра могут быть интересными. К примеру, Партия регионов может собрать 80 депутатов Киевсовета и обезглавить город, оставить его без оппозиционного мэра. Власти это особенно выгодно, учитывая, что главой КГГА будет свой человек. Однако власть может пойти и другим путем — договариваться с оппозиционным мэром и провести переизбрание Киевсовета после выборов градоначальника. Но это может произойти только после ряда изменений. Во-первых, введения мажоританой системы выборов депутатов Киевсовета, так как смешанная система играет на стороне оппозиции. Во-вторых, уменьшения депутатского корпуса с 120 до 90 человек. В-третьих, власти нужно и по-своему обрисовать столичные округа.

Возвращаясь к выборам мэра Киева, я не исключаю, что технические кандидаты на этих выборах могут быть достаточно успешными и смогут набрать от 5% и более голосов. Но, в целом, кампания будет не лучше или хуже других, просто будет грязной и довольно затратной для лидеров. Средняя кампания в Киеве обходится в рамках 10 миллионов долларов. Но я не исключаю, что на сей раз суммы будут в два раза больше.

Татьяна Урбанская