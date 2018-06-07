Вехи недели. ТВі на опасной паузе, Яценюк на два фронта и Тимошенко без милости

Многие народные депутаты досрочно начали весенние каникулы, но отдыхают далеко не все парламентарии. Например, представитель «Батькивщины» Николай Княжицкий принимает деятельное участие в определении судьбы телеканала ТВі. С одной стороны, его бывший генеральный директор не может отстраненно наблюдать за злоключениями своего детища, с другой – формы и методы участия Николая Леонидовича в конфликте выглядят плохо совместимыми с депутатским статусом и демократическими ценностями.



В ситуации с ТВі немало белых пятен, вызванных недостаточной прозрачностью прав собственности на телевизионный канал, поэтому и у нового инвестора Александра Альтмана, и у вчерашнего единоличного собственника Константина Кагаловского есть многогранные варианты собственной правды. Новый менеджмент канала, исподтишка выращенный в казавшемся монолитном коллективе, без особого успеха пытается восстановить его работу в условиях, когда большинство журналистов бастует. Ведущему программы «Проти ночі» Павлу Шеремету указали на дверь, попрекнув иностранным гражданством и обвинив в связях с ФСБ. Тем временем информационное пространство страны не испытывает дефицита в предположениях, кто и зачем прикупил ТВі. Все версии далеки от стремления инвесторов укреплять и развивать свободу слова в Украине.

Интересную позицию относительно ситуации со своим рупором заняла и оппозиция. Заявление трех лидеров оппозиционных фракций по поводу событий на телеканале появилось на третий день после начала конфликта и отличалось максимальной расплывчатостью формулировок. Похоже, вожди оппозиции опасаются зацепить чей-то интерес, прорезавшийся в информационном пространстве, либо же не решаются открыть «дружественный огонь» по Николаю Княжицкому. Впрочем, у лидеров «Вставай, Украина» есть и повод для гордости: впервые с начала акции оппозиционный триумвират в полном составе побывал в трех областных центрах подряд.

В перерывах между массовыми митингами Арсений Яценюк успел посетить Брюссель, где обсудил перспективы европейской интеграции нашей страны. Одновременно с главой фракции «Батькивщина», работающим над созданием единой оппозиционной партии, в европейской политической столице побывал и секретарь СНБО Андрей Клюев, которого Арсений Петрович громко обвинял давеча в расшатывании оппозиционных рядов. Доподлинно неизвестно, пересекались ли в Брюсселе старые знакомые, но о перспективах евроинтеграции Украины они говорят практически в унисон, под одобрительные заявления европейских дипломатов.

Правда, Яценюку в мае придется в очередной раз поработать над обеспечением единства фракции. Вдохновленный сохранением депутатского мандата шеф столичной «Батькивщины» Юрий Одарченко от имени девяти областных парторганизаций потребовал от «сердечников» исключить «великолепную семерку» парламентариев, саботировавших голосование за отставку правительства Азарова. Среди них – преимущественно «фронтовики» и даже Николай Мартыненко, которого называют одним из спонсоров оппозиции. Конечно же, ситуацию постараются спустить на тормозах под девизом «Не позволим разрушить монолитность оппозиции», но осадок может остаться. Более того – в случае назначения выборов в Киеве фракция «Батькивщина» может стать инкубатором кандидатов в мэры, ведь кроме Николая Катеринчука о своей готовности попробовать стать столичным головой, пусть и более обтекаемо, заявил Николай Томенко. И это, похоже, не окончательный список желающих бросить вызов Александру Попову, вслух усомнившемуся в возможности выдвижения единого кандидата от оппозиции.

Тем временем Юрий Луценко повторяет мантру «Необходим единый кандидат в президенты от оппозиции», хотя политик, прочитавший немало книг, прекрасно понимает, что оппозиционный дракон не способен из трехголового стать одноглавым. Юрий Витальевич планирует в Польше не только поправить здоровье, но и попробовать себя в роли «морального авторитета в изгнании», минимизировав возможности для острых дискуссий о судьбах Украины на родной земле.

Юлия Тимошенко не дождалась президентской милости. Комиссия по вопросам помилования при президенте единогласно не нашла оснований для досрочного освобождения Юлии Владимировны, которой давят на нервы, отодвигая видео-допрос основного свидетеля в деле об убийстве Евгения Щербаня. На Банковой не склонны недооценивать таланты Юлии Владимировны, способной обернуть в свою пользу любые действия других политиков, поэтому и решили придержать ее в заключении.

Евгений Магда