Опять объединение, опять размежевание

А один из персонажей Солженицына безуспешно пытался постичь по «Краткому курсу истории ВКП(б)» опухшей от политграмоты головой «почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на пятом объединиться, и это снова правильно, а с шестого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно».

Впрочем, объединительные процессы партий в новейшей украинской политической истории, не описать с помощью советской и антисоветской классики. Тут уместнее абсурдистский афоризм классика уже постсоветской политики Виктора Черномырдина – «отродясь такого не было, и опять то же самое».

Живой пример

Живой иллюстрацией вечно живого Ленина можно назвать недавние политические маневры Вячеслава Кириленко. Рассерженный запретом упоминать в парламентских выступлениях о своей принадлежности к партии «За Украину!», он подал в отставку с поста заместителя главы фракции ОО «Батькивщина». При этом восстановил вместе еще с тремя депутатами приостановленное членство в своей партии и объявил о подготовке к партийному съезду, на котором будут обсуждаться вопросы создания единой партии на базе всех партий объединенной оппозиции.

Впрочем, Кириленко – не исключение, а подтверждение правила, по которому идут у нас объединительные процессы в партиях любого лагеря.

Большой взрыв

Первая волна украинских политических партий вышла из КПСС как русская литература из гоголевской «Шинели». Поначалу процессы деления и почкования слились в картину, похожую на Большой взрыв, в результате которого возникла наша вселенная. На первом своем этапе процесс напоминал также гонки за земельными участками – гомстедами на американском западе, столь ярко показанные в вестернах. Только застолбить стремились не тучную целину или золотоносный ручей, а привлекательные бренды из зарубежного или досоветского политического лексикона. Республиканцы, демократы, консерваторы, либералы, социалисты, социал-демократы и иже с ними стали первой волной осколков.

Вторую волну составили клоны, призванные оттянуть у соперника часть голосов на выборах, благодаря похожему названию. В третью волну вошли осколки, получившиеся в результате делений и почкований осколков первой волны. Были и другие способы партогенеза – в результате столкновения нескольких крупных осколков или появления амбициозного и состоятельного персонажа, решившего почему-то создать новую партию вместо того, чтобы купить и переименовать старую. В результате реестр украинских политических партий на сайте Министерства юстиции, обновленный в ноябре прошлого года, насчитывает ровно две сотни зарегистрированных партий.

Левый спектр: дообъединяться до мышей

Особенностью левого сектора украинского политического спектра является наличие КПУ. Партия – самая большая в своей идеологической нише, но при этом она не является центром притяжения для прочих партий, декларирующих свою принадлежность к левому лагерю.

Расколы и объединения в левой среде не редкость, но коммунистов они не касаются. Даже когда избирательные блоки не были запрещены законодательством, участие в них было для коммунистов невыгодным, поскольку грозило размыванием бренда и идентичности, а, следовательно, – недобором голосов.

Идеологические левые группы отстраиваются от партии Симоненко, поскольку не воспринимают ее некритическое отношение к советскому прошлому и статус члена истеблишмента. А конъюнктурные левые партии уже самими коммунистами воспринимаются в качестве нежелательных, хотя и бессильных конкурентов.

Иначе дело обстоит, когда речь идет не о парламентских, а о президентских выборах. Перед ними, как правило, возрастает количество заявлений о необходимости блокирования левых для выдвижения и поддержки собственного кандидата. Чем это заканчивается – ярко показывает последний пример с созданием так называемого «Блока левых сил» под выборы-2010 в составе партий КПУ, СДПУ(о), Союз левых сил и «Справедливость».

Если вспомнить, что несколько ранее последняя партия носила название Всеукраинское объединение левых «Справедливость», а сейчас называется «Объединенные левые и селяне», комизм ситуации становится очевидным. С коммунистами блокируются три партии диванно-карманного формата, из которых только объединенные эсдеки знавали лучшие времена. При этом все три носят пышные претенциозные названия с намеком на широкую поддержку масс – «союз сил», «объединение», «объединенная».

Зачистка как разновидность консолидации

О зачистке своего электорального поля от возможных конкурентов можно говорить как о достаточно давней тактике Партии регионов – еще с тех пор, когда из двух вариантов создания группы политической поддержки Виктора Януковича – укрепление партии или создание блока – победил последний. Регионалы предлагали всем партиям, высказывавшим желание оказать поддержку президентским или премьерским амбициям Януковича, самораспускаться и вступать в ПР. В качестве объяснения выдвигалось желание создать мощную сплоченную централизованную партию на твердой идеологической платформе.

Про идеологическую твердость, конечно, забавно, но имелось и другое, более банальное и правдоподобное объяснение. Дело в том, что сокращение от названия «Блок Януковича» звучало неблагозвучно, что делало бы регионалов и их кандидата посмешищем в глазах избирателей. На слуху был недавний фейл провластного блока «За единую Украину», иронично сокращенного в народе до обидного «За еду».

Так или иначе, но все партии, которые были или могли стать конкурентами на одном электоральном поле с ПР, исчезли или оказались в маргинальной нише. А бывшие члены этих партий пополнили ряды регионалов. Любопытно, что многие партии, поглощенные таким способом регионалами, продолжают существовать по сей день. Например, из двух в разное время возглавляемых Сергеем Тигипко и интегрированных в ПР партий, одна, «Сильная Украина», объявила о самоликвидации, а другая, «Трудовая Украина», – до сих пор имеет печать и строчку в реестре.

Склонность к партийному гигантизму пока что сослужила регионалам добрую службу, помогая занимать первые места на выборах даже находясь у власти (в оппозиции такое удавалось не только им). Однако мегаломания может привести неоправданно разросшиеся партии к тому же исходу, к которому пришли динозавры. Все зависит от того, как пойдет партийная эволюция. А пока она идет по тому пути, который регионалов устраивает. И благодарить за это партия может политических противников, тоже заразившихся мегаломанией.

Правый лагерь: все как всегда

В национал-патриотическом секторе бросаются в глаза два фактора, способствующих объединительной риторике и телодвижениям – фантомные боли разваленного Руха и появление вождя, который может превратить серпентарий единомышленников в партию власти. Но практика показала, что даже превращение в партию власти еще не является гарантией превращения в партию.

Первое место на парламентских выборах «Наша Украина» с Ющенко во главе заняла, будучи не партией, а блоком. Президентские выборы Ющенко также выиграл, опираясь на блок, а не на партию, а вот потом разговоры о необходимости создания единой партии «под Ющенко» резко активизировались. Хитрее всех повела себя партия Виктора Пинзеника «Реформы и порядок», быстренько изменившая название на «Наша Украина», но под давлением соратников-конкурентов по оранжевому лагерю вынужденная отыграть назад.

Партия под названием «Народный союз «Наша Украина», в конце концов, была создана, но единой не стала. На выборы 2006 года она шла в блоке шести партий, на выборы 2007-го – девяти. При этом разговоры о консолидации всех партий правонационалистического сектора не прекращаются все последние годы. А центов такой консолидации не намного меньше, чем имеющихся партий, поскольку в такой роли рекламируют себя все лидеры и почти все маргиналы.

Очередной этап консолидации запланирован на середину мая. Каким будет результат на этот раз – не столь важно, поскольку сейчас оппозиционерам следовало бы больше думать не о единой партии, а о консолидации усилий в преддверии президентских выборов. А со временем – и о едином кандидате. Партийное строительство в этот раз могло бы и подождать.

Игорь Гридасов