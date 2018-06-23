Верховную Раду атаковали футболисты от ”Поры”

Сегодня «Пора» устроила очередной качественный перфоманс. В самый разгар утреннего заседания члены партии стали стягиваться к центральному входу в Верховную Раду, неся с собой, кроме партийных флагов, несколько футбольных мячей. Свою акцию «пористы» начали с раздачи «желтых карточек», которые символизировали предупреждение “за нарушение правил политической игры и надежд украинских болельщиков”. Так «Пора» выражала недовольство неспособностью «оранжевых» создать коалицию.

«Пористы» заявили, что их акция носит саркастично-спортивный характер, однако она свидетельствует об очень больших проблемах в стране. И это, прежде всего, проблемы, связанные с разочарованием украинских граждан.

- Сегодняшнее мероприятие – акт общественного контроля граждан по отношению к тем парламентариям, которые брали на себя определенные обязательства перед украинцами. Это в первую очередь НСНУ, БЮТ, СПУ, обещавшие создать демократическую коалицию в Верховной Раде, благодаря чему они вошли в парламент и получили большинство мест, - сказал Андрей Юсов, член политсовета «Поры». - Сегодня весь мир переживает футбольные баталии, и украинцы не остаются в стороне. У нас же футбол связан с политикой. А мы уже два месяца наблюдаем «мыльную оперу» о создании коалиции. Потому требуем от политиков соблюдения правил и честной политической игры.

Депутаты без особого энтузиазма брали напечатанные «желтые карточки», а «пористы» выставили перед окнами парламента три большие «желтые карточки» - на каждого члена несостоявшейся коалиции по одной. Затем участники акции достали восемь мячей, на каждом из которых были написаны имена политических склочников: «НСНУ, СПУ, БЮТ», – и показали артефакты местным милиционерам. Правоохранители убедились, что в мячи не несут никакой явной угрозы, и разрешили «пористам» «оторваться».

Те со всей силы принялись пинать в сторону парламента. Мячи весело скакали по площадке перед ВР, закатывались обратно за ограду, участники акции пинали их обратно. Милиционеры нелепо уворачивались от летящих кожаных шаров.

Напинавшись вдоволь, «пористы» отправились пикетировать швейцарское посольство (им не понравилась вчерашняя работа швейцарского судьи во время матча Украина-Испания). А парламентариям пригрозили, что если ситуация не исправится, они потребуют – уже от Президента Украины – вынести красную карточку провинившимся политическим силам в виде удаления их или роспуска парламента.

Алексей Просекин