Великосветская парламентская ссора закончилась пшиком

Появляется у нас что-то похожее на демократию. Торги за должностни были вынесены на парламентскую трибуну, и процесс становится прозрачным-прозрачным, просматривается наконец какая-то динамика. А начиналось сегодняшнее пленарное заседание так...

Забиты трибуны и ложа прессы. Фотографы замерли, ожидая схватки, но Адам Мартынюк мирно открывает сессию.

Один за другим выступают политики. Это напоминает высокопоставленную ссору, но всем нравится. Потому что сколько можно молчать и что-то потихоньку там создавать.

Юлия Владимировна в белом с золотой каймой костюме сообщила о том, что формат переговоров изменен, “Наша Украина” ведет переговоры с “Партией Регионов” и что ни на какие переговоры в таких “вінегретних масштабах” БЮТ не пойдет.

Николай Азаров ненавязчиво и дипломатично предлагает свою фракцию в коалицию, говоря много правильных слов о том, почему коалиция должна быть широкой. О языковом вопросе говорит расплывчато (“Мы за разнообразие языков в Украине”), о внешних приоритетах четче (“Мы за единый европейский дом и курс евроинтеграции”), ну и остальные уже знакомые тексты - “за экономический рост” и “политическую стабильность”.

И вот Сан Саныч Мороз, всегда сдержаный и рассудительный, говорит, что вопрос политическими партнерами ставится так, будто коалиция не удается оттого, что Мороз претендует на должность Председателя Верховной Рады. “Мы снимаем эту претензию при условии, если остальные должности будут распределяться по пропорциональному принципу, начиная от заместителей райгосадминистраций и заканчивая всеми министрами, главами комитетов, генпрокурором”.

Выступления время от время перемежаются филиппиками Симоненко. Для лидера коммунистов и признанного маэстро оппозиции есть много тем для выступлений - поблагодарить народ Крыма за изгнание американцев, поссорить власть, дать пинка правительству. Одним слово, если есть повод выступить - почему бы не выступить?

В сессионном зале тихо, присутствующим интересно - это не закон об увеличении ввозной пошлины, все понимают важность момента. Вот Роман Бессмертный хочет что-то сказать... Роман Петрович вроде бы пытается примирить “оранжевые” стороны, успокоить БЮТ и СПУ. Он – последовательный сторонник оранжевой коалиции, об этом он говорил последние два месяца и в публичных выступлениях, и в более узком кругу. Бессмертный говорит, что нам нужно не “запугивать друг друга, а искать сложный компромисс”, что легких путей не бывает, что Украина стоит на пути серьезных преобразований. При этом - ни слова об изменении формата коалиции. Таки Юлия Тимошенко погорячилась. Если бы дело широкой коалиции было решено, Бессмертный искал бы причин для оправданий, а не слов для снятия оранжевого напряжения.

А Юлия Владимировна неутомима. Опять берет слово. Сначала приветствует народ Украины с предстоящим матчем, потом говорит, что демократия в стране приказала долго жить. А “Мороз – большой политик, вы слышали. Он снял свою кандидатуру с должности спикера... Но сегодня у этих НУ, МУ, ПР под вечер появятся новые аргументы, чтобы не создавать оранжевую коалицию”.

И как же она будет работать с тем же НУ после таких слов? Впрочем, разве им привыкать?

Реплику берет Мороз, его, вероятно, посетили такие же мысли: “Юлия Владимиривна, в футболе все зависит не от эмоций - там мяч круглый, всякое бывает. А в политике внутри мяча - кирпич, поэтому нужно играть так, чтобы ноги не поотбивать и результата достичь”.

Что-то “Регионы” молчат... Ну давайте, где там ваши фракционные спикеры: Кушнарев, Черновил? Сколько можно молчать, когда здесь вас в антидемократы и дегенераты записывают? Наконец Раиса Богатырева решается. “Уважаемые избиратели, богов не выбирают, но и дуракам не молятся – широкая коалиция будет в парламенте”, - коротко и со вкусом.

Объявили перерыв, лидеры фракций пошли советоваться. В кулуарах по углам расспрашиваем: что там с переговорами. Насколько Юлия Владимировна права в своих подозрениях о другом формате большинства? Ответы “регионалов” сводились к тому, что синее-оранжевые переговоры продолжаются, и в таком союзе в действительности нет ничего страшного. “Нас тоже тревожат экономический рост и политическая стабильность, - лейтмотив их выступлений. - Язык - это не главное, это вопрос референдума, который когда-то можно будет провести”.

Расспрашиваем апологетов оранжевой коалиции из числа НУ - возможен новый формат переговоров, не ошибается ли Юлия Владимировна. Алексей Кучеренко говорит, что Мороз на переговорах не снимал своей претензии, а решил это сделать перед телекамерами. Интересно ответил социалист Виталий Шибко на наш вопрос, исключено ли участие СПУ в большинстве, если оно будет “широким”. “Почему нет? Если оно будет работать на благо Украины?” – удивился социалист. Борис Беспалый говорит, что ничего такого сине-оранжевого не происходит, а на наш вопрос, в принципе возможен ли формат: НУ – ПР, отвечает приблизительно так. “Если “Регионы” пересмотрят свои позиции по принципиальным для нашей фракции вопросам, то, да... Но пока еще они не проявляют желания их пересматривать”.

Ясность опять внесла Юлия Владимировна... Она созвала отдельный брифинг, где снова объявила, что их фракция из переговоров не выходит. “Если есть политическая воля, то соглашение может быть подписано уже сегодня”, - говорит она (это уже в который раз!). “А разве у Президента есть воля?” – спрашивает кто-то из ее сторонников. “Не провоцируйте, - улыбается Тимошенко”.

Что ж, говоря футбольной лексикой, мяч на поле Президента. Увидим, спрятан ли в нем кирпич.

Маша Мищенко