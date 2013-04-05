Оппозиция требует реакции Пшонки на «захват государственной власти»

Об этом говорится в обращении оппозиционных фракций к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонки относительно событий 4 апреля на ул. Банковой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, в документе отмечается, что группа народных депутатов из числа членов фракций Партии регионов, Коммунистической партии и отдельных внефракционных депутатов провела заседание в помещении на улице Банковая, 6-8, в городе Киев. При этом это собрание было определено как полноценное заседание Верховной Рады, которое проводится за пределами здания парламента.

Однако, согласно части 1 статьи 2 Регламента Верховной Рады, парламент Украины проводит заседания в здании ВР. Часть 2 статьи 2 Регламента предусматривает, что по решению ВРУ принятым большинством народных депутатов от конституционного состава парламента, ее заседания могут проводиться в другом месте. Однако решение о проведении такого заседания сначала обязательно должно быть принято на пленарном заседании именно в здании Верховной Рады – ул. Грушевского, 5, город Киев.

«В то же время Верховная Рада Украины не принимала на своем пленарном заседании никакого решения о проведении своего заседания в другом месте, в том числе в помещении по Кл. Банковая, 6-8, в городе Киеве», - отмечается в обращении.

«При таких обстоятельствах заседания Верховной Рады, которое состоялось 4 апреля 2013 года по ул. Банковая, 6-8, в городе Киеве, является нелегитимным, а все принятые решения на данном заседании не имеют никакой юридической силы», - говорится в документе.

К тому же, при проведении отмеченного заседания не была соблюдена процедура организации и ведения заседания, а также не обеспечено личное голосование народных депутатов. В документе подчеркивается, что часть народных депутатов, которые якобы голосовали на Банковой, в это самое время находились вне пределов зала заседаний, что подтверждается соответствующими материалами СМИ.

При этом онлайн трансляция заседания на телеканале «Рада» засвидетельствовала, что в зале заседаний на Банковой фактически находились 182 нардепа, отмечается в обращении.

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Это является примером нарушения Конституции, в соответствии с которой ВРУ принимает законы, постановления и другие акты большинством от ее конституционного состава – то есть не менее 226 народных депутатов. (По информации сайта ВР, на заседании большинства 4 апреля в письменном виде зарегистрировались 244 депутата из фракций ПР, КПУ и внефракционные - УНИАН).

Отмечается, что на указанное заседание не были допущены депутаты от оппозиции. «В целом, события, имевшие место 4 апреля 2013 года во время проведения заседания Верховной Рады в помещении по ул. Банковая, 6-8, в городе Киеве, фактически являются примером незаконного захвата государственной власти. При этом, в соответствии со ст. 109 Уголовного кодекса Украины, за действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет», - отмечается в документе.

Авторы обращения требуют безотлагательно провести расследование обстоятельств, имевших место 4 апреля при проведении заседания ВР в помещении на Банковой, которые содержат признаки захвата государственной власти, незаконного влияния на народных депутатов, а также препятствования деятельности народных депутатов. В случае выявления правонарушений депутаты требуют принять соответствующие меры прокурорского реагирования и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Заявление подписали председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, председатель фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок и заместитель председателя фракции «УДАР» Виталий Ковальчук.