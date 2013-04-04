Литвин рассказал, в каких случаях Рада может заседать «в другом месте»

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию, сложившуюся сегодня в ВР, в том числе с изменением места проведения пленарных заседаний.

В частности, отметил В.Литвин, статья 2 Регламента ВР четко определяет место проведения заседаний парламента – улица Грушевского, 5. Составители Регламента также предусмотрели возможность заседаний в другом месте, очевидно, в силу определенных, исключительных обстоятельств, не случайно в этой же статье речь идет о действиях ВР в случае военного или чрезвычайного положения (ст. 83 Конституции).

При этом он продолжает, что «в п. 2 статьи 2 читаем: по решению Верховной Рады, принятому большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, ее заседания могут проводиться в другом месте».

«Я понимаю эту позицию таким образом, что сначала должно быть решение ВР о проведении ее заседания в другом месте», - пишет экс-спикер.

Именно так, по словам народного депутата, сделала Верховная Рада в 1999 году, приняв решение о проведении заседания во Дворце культуры «Украина» для приведения к присяге Президента Леонида Кучмы, тогда как памятное заседание в Украинском доме было организовано без такого решения.

Вместе с тем, заметил В.Литвин, решение Конституционного Суда от 11 августа 2012 года дает простор для толкований, что вне границ сессионного зала ВР вообще не может принимать решений, никаких.

«По большому счету, и за исключением чрезвычайных ситуаций, так и должно быть. Ведь парламент – это, кроме всего прочего, и традиции, устоявшиеся правила, источник уважения к стране, свидетельство его культуры и тому подобное. Он, если хотите, должен напоминать намоленную церковь», - считает экс-председатель ВР.

В то же время, продолжил В.Литвин, блокирование парламента приобрело абсолютно абсурдные проявления и доведено до бессмыслицы, а парламентское большинство исчерпало для себя виденье безукоризненного легитимного выхода из ситуации, «соответственно, все больше демонстрируется верховенство политики, попытки переломить друг друга».

Это уже, по словам В.Литвина, имеет и будет иметь значительные негативные последствия для Украины – как во внутреннем, так и внешнем измерениях.

«Нужен диалог и возвращение ВР в правовое поле. Хотя противостояние зашло настолько далеко, что аргументы уже мало учитывают. И это уже рассматривается как принципиальная позиция», - написал экс-спикер и добавил: «Нужно дать выразительный ответ на один из ключевых вопросов украинской жизни – почему никак не выходит в Украине парламент, почему никак не складывается народное представительство. Разделенная ВР – это разделенная страна. А разделенный изнутри дом (по Аврааму Линкольну) не может выстоять».