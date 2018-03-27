Тимошенко, Ахметов и вторая волна реприватизации

На вопрос УНИАН отвечают политологи

Чего вы ждете от будущей парламентской коалиции?

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»: Подписать сразу после выборов соглашение о коалиции - значило бы подписать его на условиях БЮТ, а это для НУ и СПУ - фактическая капитуляция. Потому они подпишут ее, отстояв какие-то кадровые и программные позиции.

На сегодня наиболее вероятна оранжевая коалиция. Правда, за месяц-полтора, остающиеся до официального начала работы Верховной Рады может многое измениться. Например, могут возникнуть серьезные проблемы, когда будут утверждать правительство персонально. Я допускаю случаи “не солидарного” голосования. Если в Верховную Раду пройдут блок Витренко и Литвина, то возможна попытка формирования большинства вокруг Партии регионов. И я не исключаю, что отдельную игру вокруг “Регионов” может начать Социалистическая партия.

Что касается слухов о том, что Петр Порошенко убеждает Ющенко договариваться с “Регионами”, то фактор влияния Порошенко на Президента преувеличивают. Его используют в качестве “страшилки” во время переговоров.

Вадим Карасев, политолог, директор Института глобальных стратегий: Я не исключаю ни так называемого микса коалиций вокруг Партии регионов и НУ, ни чисто оранжевого союза. Я допускаю, что в борьбу за вариант НУ – “Регионы” включился Петр Порошенко. К этому толкает логика. Юлия Тимошенко в этой ситуации, несмотря на то, что она партнер по политическому лагерю, персонально, как политик, фигура крайне некомфортная для бизнес-окружения Президента и для самого Президента.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований “София” : С одной стороны, сейчас нет оснований чего-то такого требовать от политиков, когда еще не объявлены результаты выборов. Мы опираемся только на социологию. Во-вторых, даже процедурно это будет возможно только тогда, когда они вступят в свои полномочия. Поэтому мы несколько горячимся...

На протяжении всей предвыборной кампании они говорили, что все будет открыто, что их позиции будут понятны. Они обещали, что будут предложения к плану действий, обещали публично предлагать свои кандидатуры, объявлять свое видение правительства. И вроде бы никакой катастрофы не состоялась. Ну, проиграла “Наша Украина” БЮТу. Тоже мне большая национальная трагедия, меня начинает раздражать то, что истерика одной партии превращается в национальную проблему. Но вдруг оказалось, что ни одна из политических партий не говорит, что она собирается делать дальше. Все делают загадочный вид, говорят о пленумах, переговорах, политсовета. Боюсь, что мы опять станем свидетелями сговоров. Понятно, что должен быть и кулуарный формат. Но очень хотелось бы знать принципиальную базу и кадровые предложения политиков. Будет ли формироваться демократическая коалиция или, скажем, пророссийская коалиция, каким будет тендер премьеров. Какой будет тендер программ. Например, относительно ЕЭП или либерализации торгового режима с Европой. А мы пока ничего такого не услышали.

Теперь о коалиции. Даже если договорятся БЮТ, Наша Украина и социалисты, это не будет оранжевая коалиция, это будет очень прагматичный союз, который будет дополнен кем-то из второй лиги, или даже Партией регионов. Или будет задекларирован политический союз, а новые участники добавятся потом. Александр Мороз достаточно прямо сказал - мы за открытые форматы.

Почему эта коалиция не будет оранжевой? Содержание срока уже исчерпано. И БЮТ, и Наша Украина, и социалисты имеют разные экономические взгляды, разную управленческую культуру, разное толкование системы внешних ориентиров. Я не вижу возможности наработать общую идеологическую платформу, но не исключаю, что разногласия не будут мешать произвести общую антикризисную программу.

Если премьером станет Тимошенко, допускаете ли, что Украина опять возьмется за реприватизацию?

Владимир Фесенко: Скорее всего, премьером все же станет Юлия Тимошенко. Тогда я допускаю реприватизацию. То есть пересмотр ее результатов по решению судов...

Вадим Карасев: Реприватизация в случае премьерства Тимошенко будет. Будет заключаться как в создании механизма доплат за собственность, так и в форме отбора. И это беспокоит... Но я не думаю, что это будет широкомасштабная кампания, скорее она будет проходить в форме “точечных” акций.

Андрей Ермолаев: Госпожа Тимошенко выступает с государственных позиций новой государственной справедливости. Не буду говорить, есть ли в этом какая-то личная основа или нет, но есть подозрения, что это делается не с позиций абстрактного гуманизма. Думаю, получив серьезную должность в исполнительной или законодательной власти, она активно будет педалировать проблему перераспределения собственности. А поводов для этого может быть много.

Будут ли пересматриваться газовые соглашения с Россией?

Владимир Фесенко: Пересмотр газовых соглашений – один из самых болезненных вопросов, потому что в действительности модель, которую предложила Юлия Тимошенко реализовать невозможно. Вернуться к цене 50 долларов нереально. Если обратиться в Стокгольмский арбитраж, то волокита будет длиться много месяцев, если не лет. В такой ситуации не заинтересован Запад. Ему достаточно того, что было в начале января. Думаю, Тимошенко попробует в стиле кавалерийского наскока решить этот вопрос в переговорах из Туркменбаши. Попробует, возможно, договориться с Россией, но максимум, что ей удастся – это прямые отношения между Газпромом и Нефтегазом Украины. А что касается цены, можем рассчитывать на 160-180 долларов за тысячу кубов. Но, боюсь, попытки пересмотреть договоренности приведут к новому росту цены.

Вадим Карасев: Газовые соглашения будут пересмотрены, но не так, как обещает Тимошенко.

Андрей Ермолаев: То, что газовые соглашения будут пересмотрены, Тимошенко заявила сама. Она будет денонсировать действующие соглашения, чтобы пристроить своих прежних партнеров.

Какой будет роль Ахметова в парламенте? Будет ли ходить он на заседания?

Владимир Фесенко: Не думаю... Но он хочет стать политической фигурой. Допускаю, что мы еще увидим его политическую презентацию в столице. В будущем он постарается утвердиться в публичной политике. Я не воспринимаю прогнозов его премьерства. Но он будет оставаться стратегической фигурой в Партии регионов и влиять на многие решения. И если проект “оранжевая коалиция” не удастся или если она развалится за несколько месяцев, тогда именно Ахметов станет главным кулуарным идеологом и мастером формирования этой коалиции. Его интерес заключается, в частности, в установлении конструктивных отношений с Президентом и создании респектабельного имиджа на Западе.

Вадим Карасев: Ринат Ахметов останется как один из ключевых игроков на украинском политическом поле. Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко будут всегда считаться с ним, потому что без Ахметова каждый из них теряет способность к маневру.

Андрей Ермолаев: Хорошо, что господин Ахметов появился как политический, а не теневой деятель, но не стоит преувеличивать его желания сидеть в зале. Я думаю, что и в правительство он не пойдет, и вряд ли будет активным депутатом. Но однозначно, что он будет более доступным для прессы и станет активным участником разных переговоров - зависит прежде всего от команды Ахметова.

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