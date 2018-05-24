Горячее кресло: во Львове за три года – пятый губернатор

Главой ОГА с момента избрания Януковича президентом побывали Николай Кмить, Василий Горбаль, Михаил Цимбалюк и Михаил Костюк, теперь испытывает себя на губернаторскую прочность Виктор Шемчук. Некоторые из его предшественников проработали в Западной столице менее года. Для Украины столь частая ротация кадров – феномен, ведь, например, в соседних областях – Ивано-Франковской и Ривненской – областные начальники все это время не менялись.

При этом следует отметить, что сама по себе Львовщина – кусочек для чиновника любого уровня лакомый: приграничный регион (с таможнями и контрабандой), популярные круглогодичные курорты, нефть – предприимчивому человеку всегда найдется, чем заняться. А с недавних пор Львовская область вообще стала объектом пристального внимания СМИ и крупных транснациональных корпораций – поскольку там есть возможность добывать сланцевый газ. Кстати, проект по сланцевому газу в настоящее вромея вообще является одним из приоритетных на национальном уровне. Но, чтоб заработать на нем капитал (политический и финансовый), нужно, как минимум, удержаться на троне областного значения. А это, как показывает новейшая история, чертовски непросто.

Собственно, корреспондент УНИАН во Львове и озадачился вопросом: что нужно сделать, чтоб продержаться начальником Львовщины более, чем год, и где искать тот ключик, который открывает двери в ОГА на достаточной долгий срок.

Совет да газ

Первое, что очевидно – губернатору, который рассчитывает стать успешным, необходимо наладить сотрудничество с областным советом. Наличием взаимопонимания с областными депутатами из уже отставленной четверки мог похвастать лишь господин Кмить. Остальным троим либо со старта, либо чуть погодя, облсовет выражал свое недоверие. При этом увольнял «губеров» президент – и по другим причинам, но, в принципе, конструктивной работы областного совета и областной администрации после скандальных решений, понятное дело, быть не могло. Кстати, что забавно – областные депутаты непреклонно выражали свои недоверия областным чиновникам невзирая на то, что никто из губернаторов не был «варягом»: все – выходцы из Галичины.

Главным вопросом, ради которого в кратчайшие сроки нужно искать компромисс со строптивыми депутатами – получение разрешения на добычу сланцевого газа. Пока самая большая фракция облсовета, «Свобода», и ее партнеры по большинству – против прихода в область американской корпорации «Шеврон» (Chevron). Против, впрочем, и местные жители, которых запугали якобы неизбежным ухудшением экологической ситуации.





То, что решение проблемы с добычей сланцевого газа – приоритетная задача Шемчука, показала первая его после назначения встреча. Новоиспеченный председатель Львовской облгосадминистрации встретился с генеральным менеджером компании «Шеврон» в Украине Питером Кларком. По словам самого губернатора, цель встречи – обсуждениие перспектив разработки и добычи сланцевого газа во Львовской области и дальнейшее сотрудничество с изучением проблем, связанных с внедрением инвестиционных проектов. А Питер Кларк по итогам встречи отметил, что готов услышать любые предложения с украинской стороны, чтобы местная община поняла, что добыча сланцевого газа — хороший и экологически безопасный проект: «Мы абсолютно уверены в том, что добывать сланцевый газ безопасно, и мы готовы это продемонстрировать», - пообещал Кларк.

Пока что помогать в деле добычи сланцевого газа Шемчуку и Кларку желающих не много. Экс-председатель экологической комиссии Львовского областного совета, а сейчас депутат Верховной Рады от ВО «Свобода», председатель комитета по вопросам экологической политики и природопользования Ирина Сех опасается, что текст соглашения о добычи и разделении газа с Сhevron будут скрывать от общественности, а впоследствии наложат на него гриф секретности – как это было сделано по соглашению о распределении продукции между британо-нидерландским концерном Shell и компанией «Надра Юзовская» (Киев) по Юзовской газовой площади (Донецкая и Харьковская области). «Сокрытие текста соглашения, которое касается разработки недр, является нарушением Конституции и законов», - предостерегает Сех, и прозрачно намекает: глава обладминистрации не должен участвовать в подобных процессах.

Мяч в корзине

Вторая непростая задача, с которой обязательно нужно справиться губернатору (одновременно это можно расценивать и как актуальный способ подзаработать), – подготовка Львова к Чемпионату Европы по баскетболу 2015 года, а именно – строительство многофункционального спорткомплекса и решение вопроса задействования построенной к футбольному Евро-2012 «Арены-Львов». Именно «Евробаскету» было посвящено первое совещание, проведенное Шемчуком, во время которого он отметил, что подготовка спортивной арены, а также тренировочных объектов, должна осуществляться с учетом будущего использования в процессе реализации общегосударственного проекта «Олимпийская надежда-2022»: «Этот центр (спортивный комплекс, который планируют построить, - УНИАН) будет предусматривать возможность заниматься 101 игровым видом спорта. Мы провели переговоры с инвестором, который согласился с нашим предложением, чтобы это был комплекс, в котором можно будет проводить хоккейные и конькобежные соревнования, фигурное катание. Это важно, потому что мы хотим использовать их как можно эффективнее, чтобы у нас не было того, что случилось с «Ареной-Львов», когда мы не можем сегодня решить, что будет происходить на этом стадионе». Напомним, что по мнению некоторых экспертов, именно нерешение проблемы с задействованием «Арены Львов» стало одной из причин отставки предшественника Шемчука Михаила Костюка.

В баскетбольном вопросе, правда, у Шемчука имеется союзник – мэр Львова Андрей Садовый, который даже больше губернатора заинтересован в том, чтобы комплекс был построен как можно скорее и за средства инвестора или государственные. Поскольку сам город со строительством не справится. А провал подготовки к чемпионату плюс утрата надежд на проведение Олимпиады может стоить кресла уже и мэру.

Дороги без дураков

Третьим важным вопросом является ремонт дорог в области. Шемчук сообщил, что поедет в столицу, чтобы просить денег на ремонт дорог в регионе. «Мы просим почти 800 млн грн на восстановление дорог во Львовской области. Мое личное впечатление: сейчас мы имеем катастрофическое состояние дорог, и я уже не раз говорил, что слухи о том, что во Львове – лучшие дороги – сильно преувеличены», - отметил Шемчук. Напомним: экс-председатель Львовской облгосадминисьрации Михаил Костюк в день своего увольнения сообщил, что оставляет Шемчуку в наследство лучшие в Украине дороги.

Что любопытно, в вопросе выбивания денег губернатор получил неожиданную поддержку со стороны облсовета: буквально на днях областный депутаты попросили Кабмин выделить 800 миллионов, о которых говорил Шемчук, на ремонт дорог в 2013 году. Депутаты мотивировали просьбу тем, что ранее предусмотренных в бюджетах всех уровней 200 млн грн на проведение дорожных ремонтов области будет недостаточно.

Загнали в долг

Четвертая губернаторская задача – решение вопроса с погашением долга по зарплате, который превышает в области 60 млн грн. У предшественника Шемчука – Николая Костюка – по поводу данной проблемы был даже конфликт с одним из местных телеканалов. Михаил Дмитриевич утверждал, что задолженности по зарплате в области нет. В то же время акции протеста с требованием выплатить долги регулярно проводили горняки из Червонограда. Для решения этого вопроса у губернатора меньше всего рычагов, так как основную часть зарплаты своим сотрудникам задолжали частные предприятия. Тут потребуется дипломатический опыт, или, на худой конец, поддержка правоохранительных и фискальных органов – на министерском уровне.

Почистить карму





Пятая, но на данный момент наиболее актуальная задача – борьба с последствиями снегопада, который на прошлой неделе остановил на несколько дней жизнедеятельность области. В буквальном смысле нужно расчистить улицы от снега и льда. Многокилометровые заторы на дорогах, отсутствие сообщения с населенными пунктами, перебои с подвозом продуктов — за все это новому губернатору придется отвечать уже на ближайшей сессии облсовета.

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Сам Шемчук, кстати, еще во время своего представления дал понять, что считает для себя приоритетом: «Нам следует заложить хорошие основания для реализации будущих проектов мирового уровня». Что ж, посмотрим, хватит ли на проекты мирового уровня времени….

Виктория Рубан