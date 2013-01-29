Активистам, которые штурмовали КГГА, пообещали встречу с Поповым

Представителям общественных организаций, которые пытались попасть в здание Киевской городской государственной администрации, пообещали завтра организовать встречу с председателем КГГА Александром Поповым.

Как сообщила в комментарии корреспонденту УНИАН представитель ГО “Киевское вече” Елена Ескина, такое обещание им дал заместитель Управления по вопросам внутренней политики КГГА Александр Коваль.

«Он пообещал нам завтра до второго часа организовать встречу с Поповым, чтобы мы не делали огромного скандала из того, что происходило в Общественном совете», - сказала Е.Ескина.

По ее словам, общественные активисты проинформируют А.Попова о «беспределе», происходившем во время сегодняшнего Учредительного собрания по формированию Общественного совета при Киевской горгосадминистрации.

Е.Ескина выразила убеждение, что именно А.Попов несет ответственность за эти события.

«Потому что он является председателем администрации, при которой был создан этот Общественный совет», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, по данным ВО «Свобода» «накануне, 28 января, состоялось Учредительное собрание по избранию Общественного совета при КГГА. Председателем совета был избран «свободовец» Владимир Свентицкий, также определены заместители председателя. Протокол с соответствующими решениями департамент КГГА отказался зарегистрировать. Свои действия чиновники мотивировали отсутствием на заседании членов провластной инициативной группы и отчета предыдущего председателя Общественного совета. Однако, почему члены инициативной группы не появились на заседание, осталось загадкой, ведь именно они назначили собрание на этот день».

Сегодня на собрании по созданию Общественного совета «в течение нескольких часов из-за постоянной потасовки «инициативная группа» не смогла принять ни одного решения», заявили в партии.

Вместе с тем секретарь собрания Роман Хорольский (Международная общественная организация «Совет свободы») заявил, что представители ВО “Свобода” сорвали учредительное собрание по формированию Общественного совета при Киевской горгосадминистрации, которое проходило сегодня в помещении Главпочтамта на Крещатике.

По его словам, работа собрания приостановлена из-за событий, которые начали происходить после прихода людей, которых сопровождал народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко.

Р.Хорольский утверждал, что его и председателя собрания избили люди в масках, которых сопровождал А.Ильенко. Также Р.Хорольский заявил, что «свободовцы» устроили столкновения в помещении, где проходило собрание.

Также участники сегодняшнего учредительного собрания по формированию Общественного совета при КГГА утверждали, что мероприятие состоялось законно.

После собрания примерно с 15.00 общественные активисты пытались попасть в здание КГГА, чтобы обратиться к А.Попову по поводу ситуации с собранием Общественного совета при КГГА.