Украинских журналистов в Москве не пустили на съезд

Украинских журналистов в Москве не пустили на учредительный съезд по созданию новой Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР), который в украинских общинах назвали провокационным, поскольку он проводится без согласия диаспоры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, мероприятие проходит в Москве в помещении издательства «Воздушный транспорт».

Охранники сообщили, что получили строгое указание не пускать на заседания лиц, фамилий которых нет в списке приглашенных. Кроме того, специально под это мероприятие охрана была усилена. «Наверное, это чтобы именно вас не пустить», - сказал один из охранников.

Накануне организаторы этого съезда уклонились от прямого ответа, нужна ли аккредитация на это мероприятие.

Как сообщил УНИАН почетный председатель Объединения украинцев России (ОУР) Валерий СЕМЕНЕНКО, инициатором созыва съезда является бывший заместитель директора Библиотеки украинской литературы в Москве Богдан БЕЗПАЛЬКО.

«Б.БЕЗПАЛЬКО за короткое время облетел Магадан, Новосибирск, Татарстан, Мурманск, Архангельск, Сыктывкар - дело поставлено на широкую ногу, финансирование не ограничено, пытаясь склонить тамошние украинские национально-культурные автономии к созданию федеральной автономии. Себя он уже называет председателем Федеральной национально-культурной автономии украинцев», - сказал В.СЕМЕНЕНКО.

Сам Б.БЕЗПАЛЬКО на телефонные звонки журналистов не отвечает.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 марта, ОУР распространило заявление о том, что на 2 марта запланировано создание без ее ведома новой псевдоукраинской организации. Такой шаг в украинской общине оценили как сознательную провокацию, которая призвана внести раскол в украинское движение РФ.

Как выяснили в ОУР, большинство региональных организаций, которые заявлены в качестве организаторов съезда 2 марта, не были проинформированы об этом и не давали соответствующего согласия. А одной организации (Региональная национально-культурная автономия украинцев Москвы) вообще не существует.

“Создание за спиной ОУР и большинства национально-культурных автономий федеральной национально-культурной автономии, к тому же без согласия этих автономий (что юридическим языком квалифицируется как «фальсификация») - является целенаправленной попыткой внести раскол в среду украинских общественных организаций Российской Федерации, самовольно выступать от имени российского украинства”, - говорится в заявлении ОУР, которое подписали почти 50 руководителей украинских организаций со всех регионов России.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2010 года решением Верховного Суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ основывался на жалобе активиста фонда «Семья» ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

29 февраля 2012 года для предотвращения создания неизвестными лицами новой ФНКА УР в Москве прошел учредительный съезд по созданию Федеральной украинской национально-культурной автономии (ФУНКА), которая должна заменить ФНКА УР.