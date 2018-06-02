В ВР очередная драка: пострадала новогодняя елка и украшения (фоторепортаж)
В Верховной Раде Украины произошла драка между депутатами из оппозиции и большинства.
Как передает корреспондент УНИАН, столкновение произошло во время рассмотрения вопроса о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота РФ на территории Украины.
Представители оппозиции выступали против ратификации этого соглашения.
Фото УНИАН
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