В ВР очередная драка: пострадала новогодняя елка и украшения (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, столкновение произошло во время рассмотрения вопроса о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота РФ на территории Украины.

Представители оппозиции выступали против ратификации этого соглашения.

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