Поддерживаете ли вы отмену призыва на срочную службу?
Две трети посетителей веб-сайта УНИАН поддерживают идею отмены призыва на военную срочную службу с 1 января 2008 года. “Против” выступает лишь треть опрошенных, причем “однозначно против” – лишь немного более чем 20%.
Две трети посетителей веб-сайта УНИАН поддерживают идею отмены призыва на военную срочную службу с 1 января 2008 года. “Против” выступает лишь треть опрошенных, причем “однозначно против” – лишь немного более чем 20%.
Вопрос на нашей странице сформулирован таким образом: “Поддерживаете ли Вы отмену призыва на срочную службу с 1 января 2008 года?”
Вот полученные результаты:
Однозначно да – 49,4%
Скорее да – 13,9%
Однозначно нет – 20,6%
Скорее нет – 12,8%
Не знаю – 2,2%
Другое – 1,1%.
Опрос продолжается. Смотрите украиноязычную и русскоязычную версии сайта.
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