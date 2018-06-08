Две трети посетителей веб-сайта УНИАН поддерживают идею отмены призыва на военную срочную службу с 1 января 2008 года. “Против” выступает лишь треть опрошенных, причем “однозначно против” – лишь немного более чем 20%.

Вопрос на нашей странице сформулирован таким образом: “Поддерживаете ли Вы отмену призыва на срочную службу с 1 января 2008 года?”

Вот полученные результаты:

Однозначно да – 49,4%

Скорее да – 13,9%

Однозначно нет – 20,6%

Скорее нет – 12,8%

Не знаю – 2,2%

Другое – 1,1%.

Опрос продолжается. Смотрите украиноязычную и русскоязычную версии сайта.