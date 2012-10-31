В «УДАРе» заявляют, что у них «украли» минимум 1,5% голосов
В партии «УДАР» заявляют, что у нее «украли», минимум, 1,5% голосов избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель руководителя центрального избирательного штаба партии «УДАР» Владимир Куринной.
«Мы на сегодняшний день практически завершаем альтернативный подсчет голосов по протоколам с мокрыми печатями. И мы проводили общенациональный параллельный подсчет голосов. Я хочу сказать о том, что практически по этим двум направлениям можно говорить, что партия «УДАР» потеряла, если смотреть на таблицу ЦИК, приблизительно 1,5%. И эти 1,5% у нас украли. Это уже можно говорить откровенно», - заявил он.
По словам В.Куринного, если сравнивать данные ЦИК с данными альтернативного и параллельного подсчетов голосов «УДАРа», то обнаружена четкая тенденция по результатам: «больше у Партии регионов, немножко больше у коммунистов, меньше у Объединенной оппозиции и у нас».
Как отметил В.Куринной, на сегодняшний день «УДАР» совместными усилиями с Объединенной оппозицией пытается отстоять те голоса, которые получили кандидаты от демократических сил на этих выборах.
«Сейчас идет работа по сверке протоколов с мокрыми печатями с данными, которые вносятся в сервер ЦИК. И уже есть у нас соответствующие примеры, где цифры всегда отличаются не в интересах демократических сил, а в интересах партии власти. Мы будем отстаивать в ЦИК каждый голос, поданный за партию «УДАР», и будем помогать нашим партнерам по оппозиции отстаивать их голоса», - сказал представитель «УДАРа».
По его словам, у партии есть примеры, когда по некоторым участкам есть три варианта протоколов с мокрыми печатями с разными цифрами. «Мы уже сегодня начали процесс по Донецкой, Луганской областям. В Донецкой области настолько большое количество нарушений, и они имеют настолько сильный характер, что вообще, моя личная оценка, по всей области установить демократический результат на этих выборах практически невозможно», - отметил заместитель руководителя центрального избирательного штаба партии «УДАР».
По его словам, материалы относительно нарушений в Донецкой области уже находится в областной прокуратуре. «Там есть видео и аудиозаписи. Зафиксированы вещи, какие не совместимы не просто с названием «демократические выборы», это вообще не выборы в этом регионе», - заявил «ударовец».