Готова ли Тимошенко на союз с ”китайской обезьяной”?

«Домашнее задание» от Президента Юлия Тимошенко в срок не сдала. Несмотря на то, что Виктор Ющенко лично выразилнадежду с утра 13 октября увидеть на своем столе программу «100 дней правительства», парафированное соглашение о распределении министерских портфелей и парламентских комитетов между НУ–НС и БЮТ и назвал эти документы «домашней работой». Несмотря на то, что сама Тимошенко 12 октября обещала «завтра» передать Ющенко, как она выразилась, «запарафированное соглашение» о формировании демократической коалиции и уверяла, что все разногласия остались в прошлом. Несмотря на то, что это событие (в смысле возложение документов на президентский стол) анонсировал даже (хотите, верьте, хотите – нет) «Женминь жибао» – главный печатный орган Компартии Китая.

В общем, «домашнее задание» Юлия Владимировна пока не выполнила. Означает ли это, что она его «провалила»? Вот это вряд ли. Да и на банальный «прогул», учитывая биографию Юлии Владимировны, также не похоже.

Так, по данным Украинской правды, еще 12 октября вечером оранжевые и красно-белые расставили все точки над «і» в деле о разделе министерских портфелей. БЮТ получает в свое распоряжение должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьера по вопросам ТЭК. Плюс к этому министра аграрной политики, министра угольной промышленности, министров министерства экономики, промполитики, транспорта и связи, финансов (правда, эта должность до сих пор совмещалась с должностью первого вице-премьера, так что баланс может сдвинуться в пользу НУ–НС), по вопросам регионального развития и строительства и министра Кабинета министров.

Квота «Нашей Украины» – Народной самообороны включает должности вице-премьера по вопросам силового блока, вице-премьера по гуманитарным вопросам. А также министров внутренних дел, культуры и туризма, образования и науки, здравоохранения, труда и социальной политики, чрезвычайных ситуаций, по делам молодежи и спорта, юстиции, ЖКХ, экологии.

Портфели поделили поровну, как и договаривались в соглашении, подписанном в феврале 2007-го Тимошенко и главой Секретариата Президента Виктором Балогой. И если остальные пункты этого договора останутся в силе, то проблем и с разделом парламентских комитетов возникнуть не должно. В документе четко предусмотрено: на руководство в каких комитетах участники помаранчевой коалиции не могут претендовать. Тут принцип раздела четко связан с министерскими должностями по квоте политсилы.

В то же время соблюдение всех пунктов документа пока вызывает сомнение. Юлия Тимошенко обещает выполнить все требования Виктора Ющенко «без всяких сомнений». А требования Президента, надо заметить, несколько выходят за рамки зимнего соглашения НУ–НС и БЮТ. Это, в частности, принятие в Верховной Раде новой редакции закона о Кабинете министров – взамен действующей ныне, которую ветировал Ющенко. А это вето преодолели совместно БЮТ и «антикризисная коалиции» Партии регионов. Как было сказано после голосования, подобное единство взглядов было «ситуативным». Также глава государства категорически настаивает на внесении изменений в Конституцию уже в течение первого полугодия 2008 года.

Кстати, в договоре Тимошенко с Балогой нет и пункта о том, что весь силовой блок должен быть отдан на откуп Ющенко, на чем Виктор Андреевич настаивает сейчас. Наоборот, имеется обязательство проводить совместные консультации Президента и представителей демократической коалиции по вопросам кадровых назначений. В том числе и по всем должностям, которые относятся к «личной» квоте Ющенко. Как-то руководителей Минобороны, МИД, СБУ, НБУ и генпрокурора.

Из лагеря Тимошенко, надо отметить, тоже раздаются претензии на нечто выходящее за рамки соглашения об объединенной оппозиции. Юлия Владимировна сама их не озвучивает. Но, скажем, заместитель председателя БЮТ Николай Томенко на прошлой неделе уверенно утверждал, что назначение как минимум 16 губернаторов должно произойти одновременно с формированием оранжевой коалиции. Более того, они должны быть выдвиженцами от БЮТ.

На это резко отреагировали в Секретариате Президента. Роман Бессмертный, замглавы СП, заявил, что сколь бы ни были велики достижения БЮТ на ниве досрочных выборов, Президент не намерен отказываться от своего права лично назначать глав областных и районных администраций. Тем временем в пакте Тимошенко–Балоги указано, что БЮТ и «Наша Украина» в случае победы на парламентских выборах обязуются провести реформу местного управления. В том числе: ликвидировать районные госадминистрации и перераспределить полномочия областных в пользу местных советов. Кстати, Тимошенко заявила, что с Ющенко по вопросу назначения губернаторов она договорится…

Но все обнаруженные несоответствия в заявлениях представителей верхушки как НУ–НС, так и БЮТ (как бы ни хотелось этого «регионалам»), судя по всему, не помешают подписать договор о создании коалиции. Уже хотя бы потому, что лидер НУ–НС Юрий Луценко раз за разом демонстрирует стремление сделать это безо всяких дополнительных условий.

Но, кажется, разница подходов к рассмотрению вопроса о числе участников коалиции и является ключевым элементом в прогнозировании времени, необходимого Тимошенко для выполнения выданного Ющенко «домашнего задания».

Если в «Нашей Украине» – Народной самообороне все без исключения комментаторы твердят, что договор будет подписан – независимо от того, к кому примкнет фракция блока Литвина, – то представители БЮТ без устали призывают лидера блока своего имени стать членом демократической коалиции. Если в НУ–НС советуют Литвину умерить аппетиты, мол, он должен быть счастлив тем, что его вообще возьмут в «оранжевый клуб», и удовольствоваться унизительной должностью вице-спикера, – то Тимошенко, по словам Литвина, сделала ему предложение даже «более конкретное», чем Янукович. А представители БЮТ, опять-таки, по словам Литвина, так и вовсе дошли до формулы «хочешь должность – бери еще пять». Правда, бютовец Томенко сказал, что не видит Литвина в должности спикера, поскольку тот не входит в демократическую коалицию и избегает вести переговоры на эту тему.

Тем не менее, весьма резкие на язык комментаторы от БЮТ не позволяют себе по примеру НУ–НС ставить Литвина перед выбором: либо с нами, но на наших условиях, либо катись колбаской.

Скажем, бютовец Евгений Корнейчук привелне слишком приятный для Литвина пример из советских времен: "Литвин занял уникальную позицию... Я помню, как я в советское время изучал произведения Мао Цзедуна, который писал, что Китай должен выжидать, как обезьяна, которая сидит на скале и смотрит на борьбу двух тигров – СССР и Соединенных Штатов. Ситуация с Литвином мне этот самый Китай периода Мао и напоминает: он ожидает, пока кто-то один победит, чтобы потом предложить победителю свои услуги". И тут же Корнейчук еще раз повторяет приглашение Литвину присоединиться к оранжевой коалиции. Более того, заявляет, что "относительно спикерского кресла наша политическая сила не имеет никаких возражений, «Наша Украина» должна уступить определенные амбиции, если мы хотим иметь расширенную за счет Литвина коалицию".

То есть фактически скорость формирования оранжевой коалиции со стороны Тимошенко зависит от позиции Литвина. По крайней мере, сейчас Юлия Владимировна демонстрирует, что будет тянуть до тех пор, пока или не получит утвердительный ответ (каких бы уступок это ни стоило?), или тянуть дальше станет невозможно. И в положении человека уже зависимого от еще не сформированной оранжевой коалиции это представляется наиболее разумным выходом. Равно как и поддержка на уровне «своих» губернаторов…

Как будущий премьер Тимошенко, разумеется, заинтересована в результативном голосовании по необходимым Кабмину законопроектам. И что же, опять каждый раз всех увечных в ВР на носилках стаскивать? Ведь «регионалы», попав в оппозицию, снова воспылали тягой к личному голосованию в сессионном зале. И контролировать обещают. Вплоть до изъятия карточек-нарушителей. Перекупить нардепа из большинства значительно сложнее, чем из оппозиции. Но ведь не значит, что невозможно. Соответственно, чем больше штыков в коалиции, тем меньше вероятность того, что премьерский срок Тимошенко закончится так же быстро, как и первый.

Подобная предусмотрительность может кого-то раздражать. Однако такой подход, видимо, более оправдан, чем поспешность, демонстрируемая, скажем, Луценко, которая может обернуться очередным провалом для всех пост-помаранчевых сил.

Елена Перегуда