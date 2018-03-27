В Раде объявлен технический перерыв

Что происходит в Верховной Раде? Почему претензия на спикерство “Нашей Украины” воспринимается участниками переговоров, как нечто необычное? На каком этапе находится создание большинства? Об этом мы спросили у непосредственных участников переговорного процесса

Дмитрий Выдрин, народный депутат, член фракции БЮТ:

Порой в окнах учреждений вывешивают объявление: “Технический перерыв”. То, что произошло сейчас в парламенте, можно назвать техническим перерывом, когда все принципиальные, содержательные и кадровые позиции согласованы, согласован даже такой базовый документ, как программа деятельности правительства на пять лет, что беспрецедентно для Украины. С потугами со стороны “Нашей Украины”, но согласована на должность премьер-министра кандидатура Юлии Тимошенко, согласованы ключевые министры, но остались две-три должности, включая должность спикера. Я полагал, что эти кандидатуры можно было бы распределить за день-два. Но наш Президент человек весьма занятой, командировка и визит в Гаагский суд для него важнее, чем стабильная работа парламента. Потому возникла техническая задержка, а поскольку без Президента распределить эти должности нереально (все же понимают, что он один из наиболее влиятельных участников переговоров), потому взят технический перерыв. Чтоб за неделю согласовать эти позиции. Мы посчитали в процентном отношении проделанную работу, у нас получилось, что девяносто восемь процентов сделано, а осталось непростых два процента. Я уверен, что 14-го числа будет проголосована коалиция в полном формате.

Владимир Стретович, народный депутат от “Нашей Украины”: Фракция социалистов выдвинула на должность спикера Верховной Рады Александра Мороза, занявшего на выборах третье место среди участников коалиции. Мы перед тем долго дебатировали. И если помните, схема выбора должностей была такой: тот кто занял первое место, тот выбирает первую должность, тот кто занял второе место, может выбрать вторую должность, тот, кто третье – третью. Был перечень должностей: премьер-министр, Председатель Верховной Рады, первый вице-премьер. И таким образом социалистам выпадает должность первого вице-премьера. Они категорически отрицают, требуя избрать Александра Александровича спикером Верховной Рады. “Наша Украина” спрашивает: мы руководствуемся принципами или персоналиями? Если принципами, то тогда принимайте наше предложение. Так дело затормозилось, хотя текстовое соглашение готово. Когда решится этот вопрос, то раздел комитетов Верховной Рады, должностей в Кабмине будет простым и достаточно скорым, за полдня будут расставлены все должностные лица в государстве. Задержка случилась из-за этой позиции Мороза, который хочет второй раз стать Председателем Верховной Рады. Кстати, ни Порошенко, ни Бессмертный в качестве доминантов на спикера не рассматриваются.

Виталий Шибко, народный депутат от Социалистической партии: Наше требование относительно спикерства Александра Мороза твердое. Ни один из политиков не сможет проявить такого профессионального и взвешенного подхода в руководстве законодательным органом. Александр Александрович был одним из лидеров и инициаторов политической реформы в Украине. Он в качестве спикера может и хочет завершить это дело. И председательство Мороза – своего рода залог проведения реформы. Также мы настаиваем на том, чтоб сохранить четыре министерских должности, которые у нас были в прежнем правительстве. Министры от СПУ, в отличие от других членов правительства, зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Министр внутренних дел Юрий Луценко не стал карманным министром, при этом его деятельность получила одобрительные отзывы от Совета Европы. Конечно, по кадровым позициям есть разные политические споры, но я думаю, что мы достаточно быстро придем к общему мнению.